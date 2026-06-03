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FT
32 - 12
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54 - 21
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18 - 14
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Super Rugby Pacific

Tyrel Lomax sets sights on British & Irish Lions Tour with new contract


AUCKLAND, NEW ZEALAND - SEPTEMBER 06: Tyrel Lomax of New Zealand looks on ahead of The Rugby Championship match between the New Zealand All Blacks and South Africa Springboks at Eden Park on September 06, 2025 in Auckland, New Zealand. (Photo by Fiona Goodall/Getty Images)
Comments
4 Comments

Tyrel Lomax has become the sixth All Black to sign an extension that will keep him in New Zealand until 2029, when the British & Irish Lions are set to visit.

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The 30-year-old will continue with the Hurricanes and Tasman for the duration of the new deal, having previously played for the Rebels and Highlanders before shifting to the Kiwi capital in 2020. His Hurricanes debut came two years after his All Blacks debut, while Lomax was yet to earn a second Test cap.

That changed once he was in yellow and black, and health permitting, Lomax is on track to become a half-centurion for New Zealand this July.

VIDEO

“I’m really excited to extend my time with the All Blacks, Hurricanes and Tasman Rugby through to the end of 2029,” Lomax said.

“My family and I love being based here, and I still have a lot to contribute and achieve. Rugby has played a huge part in my life, and the opportunity to continue representing these teams means a lot to me.

“The next few years are incredibly exciting too. We’ve got a Rugby World Cup coming up and a British & Irish Lions tour in 2029. Those are opportunities every rugby player wants to be part of, and having the chance to keep building towards those campaigns and wear the black jersey was a huge factor in my decision.

“I’m grateful for the support I’ve received throughout my career and can’t wait to continue chasing success with this group over the next few years.”

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Team Form

Last 5 Games

Team Logo
66 - 12
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Team Logo
47 - 14
Team Logo
Team Logo
45 - 28
Team Logo
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24 - 47
Team Logo
Team Logo
17 - 50
Team Logo
Team Logo
66 - 12
Team Logo
Team Logo
19 - 21
Team Logo
Team Logo
14 - 21
Team Logo
Team Logo
32 - 15
Team Logo
Team Logo
30 - 21
Team Logo
4
Wins
2
1
Streak
2
33
Tries Scored
15
94
Points Difference
-41
4/5
First Try
4/5
4/5
First Points
4/5
4/5
Race To 10 Points
2/5

Calf, thumb, and, most recently, ankle injuries have disrupted Lomax’s past 12 months, resulting in just two brief appearances in Super Rugby Pacific this season, after he appeared in just four of the All Blacks’ 13 games in 2025.

The 48-Test prop is now back on deck for the Hurricanes at the pointy end of what has been a powerfully impressive Hurricanes season, and is well-placed to contribute for the All Blacks in the inaugural Nations Championship.

“Tyrel is a top man, and I’m really rapt he has committed long-term,” said All Blacks head coach Dave Rennie.

“Having coached against him, what stands out is how athletic and physically imposing he is on both sides of the ball. It was great to see him back from injury last week. We believe his best footy is still ahead of him.”

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An eight-time Maori All Black with 116 Super Rugby appearances, Lomax is a key cog in the Hurricanes machine both on and off the field.

“It’s great news for us, Lowey, and New Zealand Rugby that he’s decided to stay in the country. It goes without saying that we’re hugely grateful and excited to see him continue his career with the Hurricanes.

“He’s a world-class tighthead, and we expect him to be an integral leader in this team. He’s had a tricky year?with injuries, but we’re pleased to have welcomed him back over the weekend, and we’re thrilled that him and Ainsley and the girls are staying in New Zealand.”

While the 194 cm, 129 kg prop hasn’t donned Tasman colours since 2020, Mako Head Coach Jono Phillips was thrilled to keep him involved in the Tasman family.

“It is great for New Zealand Rugby and for Tasman to have someone with the experience and world-class standing that Tyrel brings. When he is in our environment, he epitomises the professionalism we try to instil across all levels of our game, so his re-signing is fantastic news.”

Lomax joins Tamaiti Williams, Damian McKenzie, Cam Roigard, Emoni Narawa and Josh Lord as All Blacks contracted through to the end of 2029.

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Comments

4 Comments
B
Bazzallina 6 days ago

Good stuff hopefully best yet to come

S
SB 7 days ago

He will be happy to get a multi year extension after his injury record the last 12 months.

K
Koro Teeps 6 days ago

All isolated injuries though. Not a long term recurrence of one body part. Lomax staying around is great news for the All Blacks.

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Comments on RugbyPass

c
cnw 17 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 19 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 22 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 28 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 30 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 55 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

522 Go to comments
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