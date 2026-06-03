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Japan Rugby League One

All Blacks trio one win away from claiming rare piece of silverware

KOBE, JAPAN - MARCH 14: Ardie Savea of Kobelco Kobe Steelers is tackled during the NTT Japan Rugby League One match between Kobelco Kobe Steelers and Mitsubishi Sagamihara Dynaboars at Kobe Universiade Memorial Stadium on March 14, 2026 in Kobe, Hyogo, Japan. (Photo by Buddhika Weerasinghe/Getty Images)
Comments
1 Comment

Games are not decided on statistics alone, which is probably just as well, otherwise Sunday’s final of Japan Rugby League One between Kobelco Kobe Steelers and Kubota Spears would be a forgone conclusion.

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Such has been Kobe’s dominance this term, as evidenced by their record breaking 46-point demolition of Tokyo Sungoliath in the semi-final, statistically any result other than a comfortable win for the Kansai-based club would be considered fanciful.

Top seeds from the regular season, runaway leaders for the most tries (19 ahead of their rivals), as well as victors over Kubota less than a month ago, the title must be Kobe’s, surely?

VIDEO

You would be brave to bet against it, but out-going Kobe boss Dave Rennie and his men will be taking nothing for granted.

He might be the incoming All Black coach, but it has been a long time between celebratory drinks for Rennie at club level, having not won a title since the second of his Super Rugby wins with the Chiefs in 2013.

He undoubtedly learned a lot, as you do in adversity, after a difficult three years at the Wallabies, where successes for the men in gold were few and far between, with Rennie only a small fraction above current Wallaby boss Joe Schmidt as statistically the least successful Australian coach of the professional era.

So, he will be taking no chances in the preparation, having steadily improved the Kansai-based club which finished ninth the year before he took over, fifth in his first season, third a year later, and have now made the championship game as top seeds.

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Head-to-Head

Last 5 Meetings

Wins
2
Draws
0
Wins
3
Average Points scored
25
26
First try wins
40%
Home team wins
60%

Skipper Brodie Retallick and star backrower Ardie Savea have similarly endured enough big game disappointments throughout their careers not to be taking the outcome, even against a seriously wounded opponent, as a fait accompli.

After sharing in the Chiefs’ two titles, and the All Blacks’ Rugby World Cup win in 2015, Retallick was in a New Zealand side that could only draw with the British & Irish Lions in 2017 and came up short in each of the 2019 and 2023 Rugby World Cups.

Further club success has proved elusive too.

The same is true of Savea, who played his first test a year after the All Blacks most recent World Cup success, was part of the beaten 2019 and 2023 sides, and the Lions series, while scoring his only club success when the Hurricanes won Super Rugby in 2017.

Such surprising career statistics around their three main men stand in contrast with the figures Kobe have run up this term, but ultimately, they are all just numbers.

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And the only numbers that matter to them all now will be on the scoreboard of the National Stadium on Sunday at around 5pm Tokyo time.

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Comments

1 Comment
P
PB 7 days ago

Closest AB’s get to silverware 🫣

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Comments on RugbyPass

f
frandinand 5 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

521 Go to comments
f
frandinand 7 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

521 Go to comments
P
PMcD 32 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

74 Go to comments
c
cnw 43 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

74 Go to comments
S
Spew_81 46 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

74 Go to comments
C
CC 46 minutes ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 57 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

74 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

74 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

74 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

74 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

74 Go to comments
A
Andrew Nichols 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

74 Go to comments
D
DP 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

74 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

74 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

521 Go to comments
T
TokoRFC 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Yes exactly, Taigh Bearne is another in that rare mould.

Though I really believe PSdT is genuinely one of the greatest players I’ve seen for his ability to do both immensely for 80mins and somehow find another gear in the biggest of matches. We won’t see someone reach his level for a long time I reckon



...

521 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think the AB’s will be closer than you think but it’s a big ask to topple such a good side at short notice.

The real acid test will be the RWC and how competitive they are once they have the squad settled and no room for excuses.



...

74 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Fair enough, I forget half of top 14 make it to finals, but you’re being disingenuous again comparing the bottom of Top 14 to bottom of SR. It’s a normal league, theres no reason why it should be any better than Top 14 (when you exclude the promoted team like cnw did).

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