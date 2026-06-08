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Sevens

Tears, drama and Blitzboks glory: ‘Continue to unite our country with sport’

Finn Morton Finn Morton
at Matmut Atlantique, Bordeaux

South Africa are the 2026 men's HSBC SVNS World Championship winners. Picture: World Rugby.
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Blitzboks players walked down the tunnel at Stade Atlantique after a 14-12 win over Fiji on Saturday afternoon, some with smiles gleaming from ear to ear, and others with tears of joy streaming down their faces. 

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South Africa were crowned reuglar season champions and have followed that up by becoming the 2026 HSBC SVNS World Championship winners. The Boks achieved that feat by qualifying for the semi-finals in Bordeaux. 

It was a remarkably dramatic day for the Blitzboks, who were almost eliminated from the World Championship race after dropping two pool matches. But the SVNS giants moved ahead into the Cup knockouts, with some other results going their way. 

VIDEO

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Arch-rivals the All Blacks Sevens defeated Los Pumas Sevens, which sent the Boks through as one of the best third-placed teams. Waiting for South Africa in the knockouts was Fiji, who had almost ended their campaign earlier that day.  

The Blitzboks trailed 12-0 before a Sebastiaan Jobb double powered them towards glory. With Los Pumas Sevens and Australia failing to make the semi-finals, it was enough to wrap up the World Championship title with games still to play. 

“I hope it inspires them. I hope that we continue to unite our country with sport,” an emotional David Brits told RugbyPass in Bordeaux. 

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“We’ve seen what the Springboks have done for our country. We’re just trying to add a little slice of the pizza so that we can all eat. 

“We want our whole country to be inspired by this and the grattitude from our side for the support that we do get is astronomical. I’m forever grateful.” 

South Africa’s Shilton van Wyk and Ryan Oosthuizen were the last two to stay back after the team huddle earlier on day one, watching New Zealand versus Argentina in a tournament-defining clash. 

That match came right down to the wire, with Akuila Rokolisoa ultimately setting the All Blacks Sevens on a path to victory. It was a three-point ball game at full-time, with the All Blacks Sevens doing enough to secure top spot out of the group.

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Argentina bundled out of SVNS Bordeaux and World Championship contention, with South Africa back in control of their own destiny. It wasn’t easy in their second match of the day against Fiji, but the Blitzboks stood tall when it mattered most. 

“We were handed a little bit of a lifeline for this weekend. We were a little bit lucky to be in the quarters and luck was on our side. We knew we had to put that behind us,” Brits said. 

“To be back-to-back world champions… this is an incredible format with four different teams coming in and the level of competition is just unbelievable. It’s the toughest thing in my life and I know a lot of these guys will agree. 

“It’s unbelievable what we’ve done this season. As far as I know it’s historically one of the best if not the best which is incredible to be a part of. 

“The Lord’s blessed us and I’m just eternally grateful man.” 

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Comments on RugbyPass

J
Johnny Guitar 5 hours ago
Rob Baxter reveals surprising half time message in Chiefs' shock win

How many times have we watched such endings with selfish and stubborn forwards keeping the ball for nothing !? It reminded be Toulon-Stormers amlng the most recent examples

6 Go to comments
P
PMcD 5 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Personally I would have gone for Pollock over Fisilau but otherwise I agree with the rest.

3 Go to comments
R
RhinoRoc 6 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Pollock????????????

3 Go to comments
R
RoyceCoolidge 6 hours ago
Andy Farrell sticks around as uncertainty swirls around Irish rugby

‘For Ireland, nothing sharpens the mind better than a game against England’. Right. So why do Ireland hold the record for losses against England, then?

3 Go to comments
O
Over the sideline 6 hours ago
Dave Rennie and the search for a lucky All Blacks charm at 13

Yes. I think he will make the squad for France but not the 23. SA mid week games are perfect but Italy too I guess.

79 Go to comments
L
LondonAllBlack 7 hours ago
Is Tony Brown's move back to the All Blacks a sign of decreasing coaching talent?

This is very good news for All Black rugby and New Zealand.

21 Go to comments
A
AP 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I haven’t missed watching a Bok / AB test live since I’ve been watching rugby - 35 years. That has involved finding the oddest of expat bolt holes in places like Nigeria and Kazakhstan before streaming was even a thing. Weddings, christenings, you name it I have found a way. I still remember Fitzy smashing his fists into the turf when the AB’s won that last series, and where I was. Thirty years ago - and finally revenge is nigh! Who would’ve thought it.

450 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Sela holds his own but isn’t yet as destructive as Stuart or TdT at scrum time (he’s still got some size to add which is why I think Fasogbon deserves his chance with ENG at present). The other thing they lost was TdTs carry, he powers over from the pick and go, whereas Sela got held up.

Sela will get there but he’s got another 10KG to add on his frame to match them.



...

450 Go to comments
u
unknown 7 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Honourable mentions should go to Slade, Skinner and Varney from the Chiefs and Pollock and Hutchinson from Saints!

3 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Look forward to the discussion - if I was picking an England back row today, I personally would likely play Pepper (6), T Curry (7) and Pollock (8) . . . . But I actually think Borthers preferred back row is T Curry (6), B Curry (7), Earl (8) with Pepper & Pollock off the bench.

It’s a case of playing around with the combinations to find the right balance but Pepper & Pollock do have a very good ability to play off the bench.



...

450 Go to comments
T
Tk 7 hours ago
Vern Cotter opens up on the legacy of his Blues tenure

While clearly not the whole picture, I do feel that the Blues need to recruit a 10 to drive the team. Far too much chopping and changing over the years. ‘24 was notable in that Harry Plummer had significant game time and responsibility, he thrived and the title was won. Then Barrett was coming, Plummer saw the writing on the wall and left. An under performing BB mixed with an erratic Perofeta and very mixed results since.

6 Go to comments
D
DP 8 hours ago
Henry Pollock's positive change of behaviour pleases Phil Dowson

A really talented player , but constantly painting a target on his own back doesn’t serve his team well. ..I get that he capitalizes on the profile he has created. …But rugby is still a team sport ..

2 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

It’s like a world full of nothing but murky swamps P. Mostly upside down swamps 😉

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Hard to say atm P, let’s see how get on v France in the first round of the Nations Champs!

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

👍

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yep I didn’t get to the game eventually but will watch it later today. There was a feeling Exe could cause an upset before the game, and it looks like they showed why. Bath weakned their bench by moving the Tank up to start, sounds like they lost F/R effectiveness with the bench on?

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

See next piece P. There is no reason for Herny to challenge Ben Earl, they can play in the same team! Centre is an ongoing issue because of the uncertainty in what they want the 10 to do - and BJVR won’t be available in time for the Boks….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yes that is the remaining hurdle, and really Ire needs to get to a WC final to hammer home the point.

Agree about the TB signing, I know they’ve kinda passed it off as ‘everyone else will be staying any case’ - but how must Mike Blair be feeling?



...

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yez it has and France particular have recuited heavily from Aussie at age group level and into their academies….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

You’ll be enjoying life in August ans September then!

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