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Gallagher Premiership

Sale put weakened Bristol to the sword to end season with a flourish


Ben Bamber of Sale Sharks scores a try during the Gallagher PREM match between Sale Sharks and Bristol Bears at CorpAcq Stadium on June 06, 2026 in Salford, England. (Photo by Jan Kruger/Getty Images for Sale Sharks)
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Sale’s disappointing PREM Rugby campaign ended on a high with a comfortable 38-17 bonus-point win over an understrength Bristol to confirm their place in next season’s Champions Cup.

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Alex Sanderson’s Sharks have made the play-offs in each of the past three campaigns but ended this season in seventh, their lowest placing since finishing in that position in 2018-19.

They needed a point to guarantee a place in next term’s Champions Cup and a dominant first-half display laid the platform for a thumping six-try win over a Bristol side who finished this season in sixth.

VIDEO

England fly-half George Ford opened the scoring and lock Ben Bamber soon doubled Sale’s lead before winger Arron Reed and full-back Joe Carpenter also touched down.

Bristol, who named an all-English matchday 23 to ensure they meet the RFU’s EQP regulations, hit back with two tries from winger Noah Heward and hooker Tomas Gwilliam before the break.

Match Summary

0
Penalty Goals
0
6
Tries
3
4
Conversions
1
0
Drop Goals
0
121
Carries
142
10
Line Breaks
6
27
Turnovers Lost
20
9
Turnovers Won
6

But Sale scored a fifth try through Rekeiti Ma’asi-White and Reed claimed his second before Bristol fly-half Sam Worsley completed the scoring late on.

Having forced Bristol back towards their own line from the first whistle, it came as no surprise when the Sharks claimed an opening score in the second minute.

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Some neat handling in midfield created the space for Ford to collect possession and saunter over the line unopposed inside the left channel.

Ford kicked the conversion and it was not long before the hosts had their second try through Bamber. The imposing lock charged down the right flank and capitalised on a handling error by a Bristol defender to dive over in the corner.

Ford applied the conversion and Sale led 14-0, with scrum-half Raffi Quirke causing Bristol plenty of problems on his final appearance before joining Newcastle this summer.

And Quirke was the architect of their third try in the 16th minute when he sent a delightful chip over the top of the Bears’ defence. Scotland winger Reed raced forward to ground the ball and Ford added the extras to make it 21-0.

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Carpenter got in on the act in the 23rd minute when he supported the attack from full-back and dived over the line on a diagonal run.

Bristol showed little as an attacking force but scored from a rare attack in the 26th minute when Heward dived over and Worsley converted.

The Bears scored again on the stroke of half-time when Gwilliam went over from close range for an unconverted score which made it 26-12.

Shortly after the break, Ma’asi-White took Tom Roebuck’s deft offload to score a try which Ford improved with his fourth conversion of the match.

Reed was denied his second after narrowly failing to ground the ball under the posts but he soon completed his brace with a fine finish in the right corner.

Worsley then supported a break late on to score Bristol’s third touchdown but was unable to add to his second conversion as Sale outscored their visitors by six tries to three.

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Comments on RugbyPass

J
Johnny Guitar 5 hours ago
Rob Baxter reveals surprising half time message in Chiefs' shock win

How many times have we watched such endings with selfish and stubborn forwards keeping the ball for nothing !? It reminded be Toulon-Stormers amlng the most recent examples

6 Go to comments
P
PMcD 5 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Personally I would have gone for Pollock over Fisilau but otherwise I agree with the rest.

3 Go to comments
R
RhinoRoc 6 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Pollock????????????

3 Go to comments
R
RoyceCoolidge 6 hours ago
Andy Farrell sticks around as uncertainty swirls around Irish rugby

‘For Ireland, nothing sharpens the mind better than a game against England’. Right. So why do Ireland hold the record for losses against England, then?

3 Go to comments
O
Over the sideline 6 hours ago
Dave Rennie and the search for a lucky All Blacks charm at 13

Yes. I think he will make the squad for France but not the 23. SA mid week games are perfect but Italy too I guess.

79 Go to comments
L
LondonAllBlack 7 hours ago
Is Tony Brown's move back to the All Blacks a sign of decreasing coaching talent?

This is very good news for All Black rugby and New Zealand.

21 Go to comments
A
AP 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I haven’t missed watching a Bok / AB test live since I’ve been watching rugby - 35 years. That has involved finding the oddest of expat bolt holes in places like Nigeria and Kazakhstan before streaming was even a thing. Weddings, christenings, you name it I have found a way. I still remember Fitzy smashing his fists into the turf when the AB’s won that last series, and where I was. Thirty years ago - and finally revenge is nigh! Who would’ve thought it.

450 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Sela holds his own but isn’t yet as destructive as Stuart or TdT at scrum time (he’s still got some size to add which is why I think Fasogbon deserves his chance with ENG at present). The other thing they lost was TdTs carry, he powers over from the pick and go, whereas Sela got held up.

Sela will get there but he’s got another 10KG to add on his frame to match them.



...

450 Go to comments
u
unknown 7 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Honourable mentions should go to Slade, Skinner and Varney from the Chiefs and Pollock and Hutchinson from Saints!

3 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Look forward to the discussion - if I was picking an England back row today, I personally would likely play Pepper (6), T Curry (7) and Pollock (8) . . . . But I actually think Borthers preferred back row is T Curry (6), B Curry (7), Earl (8) with Pepper & Pollock off the bench.

It’s a case of playing around with the combinations to find the right balance but Pepper & Pollock do have a very good ability to play off the bench.



...

450 Go to comments
T
Tk 7 hours ago
Vern Cotter opens up on the legacy of his Blues tenure

While clearly not the whole picture, I do feel that the Blues need to recruit a 10 to drive the team. Far too much chopping and changing over the years. ‘24 was notable in that Harry Plummer had significant game time and responsibility, he thrived and the title was won. Then Barrett was coming, Plummer saw the writing on the wall and left. An under performing BB mixed with an erratic Perofeta and very mixed results since.

6 Go to comments
D
DP 8 hours ago
Henry Pollock's positive change of behaviour pleases Phil Dowson

A really talented player , but constantly painting a target on his own back doesn’t serve his team well. ..I get that he capitalizes on the profile he has created. …But rugby is still a team sport ..

2 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

It’s like a world full of nothing but murky swamps P. Mostly upside down swamps 😉

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Hard to say atm P, let’s see how get on v France in the first round of the Nations Champs!

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

👍

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yep I didn’t get to the game eventually but will watch it later today. There was a feeling Exe could cause an upset before the game, and it looks like they showed why. Bath weakned their bench by moving the Tank up to start, sounds like they lost F/R effectiveness with the bench on?

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

See next piece P. There is no reason for Herny to challenge Ben Earl, they can play in the same team! Centre is an ongoing issue because of the uncertainty in what they want the 10 to do - and BJVR won’t be available in time for the Boks….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yes that is the remaining hurdle, and really Ire needs to get to a WC final to hammer home the point.

Agree about the TB signing, I know they’ve kinda passed it off as ‘everyone else will be staying any case’ - but how must Mike Blair be feeling?



...

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yez it has and France particular have recuited heavily from Aussie at age group level and into their academies….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

You’ll be enjoying life in August ans September then!

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