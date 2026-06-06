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Gallagher Premiership

Gloucester snatch final Champions Cup place with win over Newcastle

James Venter of Gloucester Rugby celebrates scoring a try, with his teammates, during the Gallagher PREM match between Gloucester Rugby and Newcastle Red Bulls at Kingsholm Stadium on June 6, 2026 in Gloucester, England. (Photo by Peter Nicholls/Getty Images)
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Gloucester sealed their Champions Cup place for next season with a convincing 54-21 victory over bottom-club Newcastle at Kingsholm as the bonus-point win was enough to deprive Harlequins of the eighth and final spot.

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It was not all plain-sailing for Gloucester as they trailed at the end of the first quarter but they then proceeded to blow away their opponents starting with a four-try blitz.

Ben Redshaw scored a hat-trick of tries and Arthur Clark, Caolan Englefield, Max Llewellyn, James Venter and Seb Blake were also on the scoresheet, with Charlie Atkinson converting seven.

VIDEO

George McGuigan, Tom Christie and Simon Benitez Cruz scored Newcastle’s tries. Brett Connon converted two and Ben Healy one.

Matias Alemanno led out Gloucester for his 100th and final appearance for the club and it took just a minute for his side to take the lead when Redshaw skipped past two defenders to score.

Match Summary

0
Penalty Goals
0
8
Tries
3
7
Conversions
3
0
Drop Goals
0
105
Carries
107
13
Line Breaks
4
14
Turnovers Lost
16
11
Turnovers Won
4

Newcastle’s response was swift, coming from a line-out in the home 22 from where Jamie Hodgson and Connon combined neatly to send McGuigan over.

The visitors continued to impress and it came as no surprise when they took the lead when a burst from Harrison Obatoyinbo put the defence on the back foot for Christie to force his way over from close range to give Red Bulls a 14-7 lead at the end of a competitive first quarter.

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Gloucester’s malfunctioning line-out continued to hinder their progress but they overcame this to draw level when Clark benefitted from a quickly-taken penalty to gallop over.

Three minutes later, the home side scored their third try when a poor kick from Ethan Grayson gave Atkinson the chance to capitalise by sending Englefield racing over.

Red Bulls then suffered two blows in quick succession with first their No 8 Freddie Lockwood limping off before a break from Llewellyn tore the defence to ribbons for Redshaw to run in the bonus-point try.

There was still time for Gloucester to score their fourth try in only 11 minutes as Llewellyn raced over for a 35-14 interval lead.

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After the restart, Alemanno looked to have celebrated his feat but TMO replays showed that he had lost possession in the process of touching down.

However Gloucester were not to be denied for long as Blake soon extended their advantage before McGuigan was sin-binned for a deliberate offside, with the hosts taking full advantage with a driving line-out try from Venter.

Newcastle were staring down the barrel of a record defeat at the hands of Gloucester but a well-judged cross-field kick from Healy was collected by Benitez Cruz to score but the home side had the final say when Redshaw completed his hat-trick with an excellent individual try.

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Comments on RugbyPass

J
Johnny Guitar 5 hours ago
Rob Baxter reveals surprising half time message in Chiefs' shock win

How many times have we watched such endings with selfish and stubborn forwards keeping the ball for nothing !? It reminded be Toulon-Stormers amlng the most recent examples

6 Go to comments
P
PMcD 5 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Personally I would have gone for Pollock over Fisilau but otherwise I agree with the rest.

3 Go to comments
R
RhinoRoc 6 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Pollock????????????

3 Go to comments
R
RoyceCoolidge 6 hours ago
Andy Farrell sticks around as uncertainty swirls around Irish rugby

‘For Ireland, nothing sharpens the mind better than a game against England’. Right. So why do Ireland hold the record for losses against England, then?

3 Go to comments
O
Over the sideline 6 hours ago
Dave Rennie and the search for a lucky All Blacks charm at 13

Yes. I think he will make the squad for France but not the 23. SA mid week games are perfect but Italy too I guess.

79 Go to comments
L
LondonAllBlack 7 hours ago
Is Tony Brown's move back to the All Blacks a sign of decreasing coaching talent?

This is very good news for All Black rugby and New Zealand.

21 Go to comments
A
AP 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I haven’t missed watching a Bok / AB test live since I’ve been watching rugby - 35 years. That has involved finding the oddest of expat bolt holes in places like Nigeria and Kazakhstan before streaming was even a thing. Weddings, christenings, you name it I have found a way. I still remember Fitzy smashing his fists into the turf when the AB’s won that last series, and where I was. Thirty years ago - and finally revenge is nigh! Who would’ve thought it.

450 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Sela holds his own but isn’t yet as destructive as Stuart or TdT at scrum time (he’s still got some size to add which is why I think Fasogbon deserves his chance with ENG at present). The other thing they lost was TdTs carry, he powers over from the pick and go, whereas Sela got held up.

Sela will get there but he’s got another 10KG to add on his frame to match them.



...

450 Go to comments
u
unknown 7 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Honourable mentions should go to Slade, Skinner and Varney from the Chiefs and Pollock and Hutchinson from Saints!

3 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Look forward to the discussion - if I was picking an England back row today, I personally would likely play Pepper (6), T Curry (7) and Pollock (8) . . . . But I actually think Borthers preferred back row is T Curry (6), B Curry (7), Earl (8) with Pepper & Pollock off the bench.

It’s a case of playing around with the combinations to find the right balance but Pepper & Pollock do have a very good ability to play off the bench.



...

450 Go to comments
T
Tk 7 hours ago
Vern Cotter opens up on the legacy of his Blues tenure

While clearly not the whole picture, I do feel that the Blues need to recruit a 10 to drive the team. Far too much chopping and changing over the years. ‘24 was notable in that Harry Plummer had significant game time and responsibility, he thrived and the title was won. Then Barrett was coming, Plummer saw the writing on the wall and left. An under performing BB mixed with an erratic Perofeta and very mixed results since.

6 Go to comments
D
DP 7 hours ago
Henry Pollock's positive change of behaviour pleases Phil Dowson

A really talented player , but constantly painting a target on his own back doesn’t serve his team well. ..I get that he capitalizes on the profile he has created. …But rugby is still a team sport ..

2 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

It’s like a world full of nothing but murky swamps P. Mostly upside down swamps 😉

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Hard to say atm P, let’s see how get on v France in the first round of the Nations Champs!

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

👍

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yep I didn’t get to the game eventually but will watch it later today. There was a feeling Exe could cause an upset before the game, and it looks like they showed why. Bath weakned their bench by moving the Tank up to start, sounds like they lost F/R effectiveness with the bench on?

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

See next piece P. There is no reason for Herny to challenge Ben Earl, they can play in the same team! Centre is an ongoing issue because of the uncertainty in what they want the 10 to do - and BJVR won’t be available in time for the Boks….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yes that is the remaining hurdle, and really Ire needs to get to a WC final to hammer home the point.

Agree about the TB signing, I know they’ve kinda passed it off as ‘everyone else will be staying any case’ - but how must Mike Blair be feeling?



...

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yez it has and France particular have recuited heavily from Aussie at age group level and into their academies….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

You’ll be enjoying life in August ans September then!

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