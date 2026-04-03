Investec Champions Cup

Ryan Baird makes Leinster return as fellow Ireland star dropped from 23

Ryan Baird of Leinster arrives before the United Rugby Championship match between Leinster and Scarlets at the Aviva Stadium in Dublin. (Photo By Brendan Moran/Sportsfile via Getty Images)

Ryan Baird will make his long-awaited return to competitive action when Leinster welcome Edinburgh to Aviva Stadium in the Round of 16 of the Investec Champions Cup on Sunday evening.

Back in blue for the first time since October, Baird is restored to the starting XV as Leo Cullen makes four personnel changes from last week’s 36–19 BKT United Rugby Championship win over Scarlets.

The 26-year-old slots straight into the engine room alongside Joe McCarthy, offering Leinster a not insignificant athletic and lineout boost at the business end of the European season.

The loss at the end of March of Springbok RG Snyman to a season-ending injury may well have pushed Cullen towards Baird’s deployment at lock and not at blindside.

There is no room for Ireland star Sam Prendergast in the 23, with Harry Byrne preferred at ten and Ciaran Frawley providing coverage off the bench at stand-off and across the backline, with Robbie Henshaw also named off on the pine.

Perpignan-bound Luke McGrath could also reach a significant milestone if introduced from the bench, with the experienced scrum-half poised to earn his 250th Leinster cap.

Caelan Doris captains the side once more from No.8, with Jack Conan returning at blindside flanker and Josh van der Flier occupying the openside.

Up front, Andrew Porter, Dan Sheehan and Tadhg Furlong are again entrusted with the starting front row duties for the second week in succession.

Hugo Keenan makes his return to the starting XV for just his second appearance of the season.

Jimmy O’Brien switches to the wing alongside Tommy O’Brien. Jamie Osborne continues his run at inside centre, partnered by All Black star Rieko Ioane.

Jamison Gibson-Park and the aforementioned Byrne are named at half-back.

The replacements bench features Alex Usanov, who is in line to make his Investec Champions Cup debut as part of the front row cover.

Brian Deeny and Max Deegan provide reinforcement in the back five of the scrum.

Leinster Rugby team
15. Hugo Keenan
14. Tommy O’Brien
13. Rieko Ioane
12. Jamie Osborne
11. Jimmy O’Brien
10. Harry Byrne
9. Jamison Gibson-Park
1. Andrew Porter
2. Dan Sheehan
3. Tadhg Furlong
4. Joe McCarthy
5. Ryan Baird
6. Jack Conan
7. Josh van der Flier
8. Caelan Doris

Replacements:
16. Gus McCarthy
17. Alex Usanov
18. Thomas Clarkson
19. Brian Deeny
20. Max Deegan
21. Luke McGrath
22. Ciarán Frawley
23. Robbie Henshaw

Referee: Luke Pearce

Trending on RugbyPass

1

Fissler Confidential: Sharks hunt Embrose Papier, Leinster face losing hooker

2

Patrick Schickerling: ‘I'd be lying if I said playing for Scotland is not part of my ambitions’

3
3

Rabah Slimani pens deal with French giants as Leinster exit signed off

2
4

What logic is there to bringing back Brodie Retallick

19
5

New candidate for the Ireland No.10 jersey signs for Ulster

1
6

Rob Baxter expands on the reasons behind Josh Hodge's sudden exit

3
7

The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

118
8

‘The All Blacks may not win next year’s World Cup but at least they have been better set up to succeed’

46

Comments

1 Comment
E
Eric Elwood 7 days ago

Important to get Baird back. Interesting to see how Osborne and Ioane go. Osborne is an excellent player and may be able to create a little more space for Ioane who has shown his intention to step things up at business end of season.

Latest Long Reads

LONG READ

Dalton: 'Some girls like to be screaming and shouting, and that works for them. I’m definitely the opposite'

This Six Nations Aoife Dalton comes in as a mainstay of the Irish team after captaining the Wolfhounds to Celtic challenge glory. But it wasn't always this way. “I’ll never forget that Six Nations. I remember, after that, thinking, ‘I’ll never play for Ireland again. That’s me done!’

LONG READ

Mick Cleary: 'Are we about to witness two of the greatest Champions Cup quarter-finals?'

Even those with the longest memories will struggle to recall better ties in prospect than Bath v Northampton and Bordeaux-Begles versus Toulouse.

LONG READ

Is Antoine Dupont no longer undroppable?

The iconic Frenchman has taken time to recover from a serious knee injury and there are murmurs he is no longer an automatic pick

4

Comments on RugbyPass

G
GP 51 minutes ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

Leicester Fainga’anuku has to be in the AB’s. I believe he will be. A rocky start at times for the Crusaders , he has really showed his strength and skills, especially in the last few games.

105 Go to comments
N
Nickers 1 hour ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

As usual I don’t have much of an idea what you’re talking about. The whole backline and attack was terrible under Razor and got worse by the week. Jordie, along with everyone else in the backline, was used in the worst way possible in what has sadly fallen to the worlds 9th best attack. I am describing something far more like Argentina or the Hurricanes attack, not that sub club level monstrosity of last years All Blacks. Jordie at 13? Sure why not. It makes no sense whatsoever but that seems to be what makes people the most happy for some reason.

118 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

Not by running straight into contact though.

105 Go to comments
J
JW 1 hour ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

Jordie was the lynchpin of the attack last year, passed more than ever (less into contact).

I think you’re both getting confused by the quality and success of said attacks.



...

118 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How 1% of the USA sports rights market could transform rugby

Yeah but what does that 1% take to reach, it’s a throwaway line that shouldn’t be used in this manner.

It’s fine to use it as a figure to show how small world rugby is but there’s no way you can use it to lead towards getting some of that share. Look at it from the other way, he is talking about the potential of rugby in the US to generate TWICE what the global game does. That’s so far into the future, in terms of what it would take to get to, that it’s not even worth thinking about.



...

7 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How 1% of the USA sports rights market could transform rugby

The great thing about it is that it’s rugby’s roots as a fit for everyone team sport where comradery is high that’s been the foundation of its appeal and growth in the country.

I don’t think we have to worry too much about that changing.



...

7 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Northampton Saints player ratings vs Bath | 2025/26 Investec Champions Cup

And no mention of the fact Manny Iugun matched the best prop in the world??

2 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Northampton Saints player ratings vs Bath | 2025/26 Investec Champions Cup

Undone by Andrew Brace at the death, obvious sealing off by barf. Still when they come to the gardens in 2 weeks we’ll get revenge.

2 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Was pretty watching Ta’avao have to look over his shoulder back at the ref while he said “not going foward, only sideways” at one scrum call!

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Was good to see that he has a lot of heart for his new team and felt enough to give the ref a serve.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

I think he means Lennox kicked the ball straight into Reimer, they put Tele’a on the scrum when there was no need, Howden got under the ball for the try etc. So many things other than the card culminated in the loss, and most under Landers control, excl the handling.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Yeah the game was tight the whole way, but you can’t expect much with the likes of Millar, Lowe, Lennox as keys in your backline.

15 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Wow, wow, wow, what a brilliant game that was.

Could easily have gone either way but Saints starting XV won their battle but the Bath bench is what edged the contest.



...

100 Go to comments
T
Tah Man Too 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

De Groot was excellent. I thought Ta’avao played well too. That’s a very good front row you’ve got there.

15 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Yeah and it was a different approach too, at least to how they use the ball with TT throwing some massive long passes. Not sure it worked too well but it’s what you want to see, and those close catchs are so key against blitz D’s, you don’t get a good picture in traffic, a few offloads were fairly rusty too though.

15 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Good game last night, enjoyed the refined structure of both sides start. Very heavy on the defensive pressure and a shame the Landers couldn’t catch better and use a few of those opportunities.

Deserved the win with that last try being held up.



...

15 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Drink more beer, it does the same. 🤣🤣🤣

100 Go to comments
J
JW 2 hours ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

People have a big misconception about Kaino that he was some huge Chabal type enforcer, when in fact his size was far more comparable to Flanders than anyone elses. Squire was big by comparison, as a result though he simple tended to use that as his weapon, Kaino had to develope the full kit. Shame he had health issues as he was going to be a good option though.

105 Go to comments
O
Otagoman II 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

He knows the ultimate test this year is in South Africa. Last year the ABs were smashed in the scrum by them. He needs and wants to led the ABs scrum to something better this year.

15 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Crikey - I think I called that one pretty well but what a fantastic game of rugby that was.

How good were Saints backline? I also thought Pollock was outstanding tonight but Bath’s forwards clawed them out of trouble. 👏👏👏



...

100 Go to comments
