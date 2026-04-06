Investec Champions Cup

Our Investec Champions Cup team of the week - round of 16

George Ford of Sale Sharks celebrates victory during the Investec Champions Cup match between Harlequins and Sale Sharks at The Stoop on April 04, 2026 in London, England. (Photo by Alex Davidson/Getty Images for Sale Sharks)

All eight home sides prevailed in the Investec Champions Cup round of 16, but there was nothing routine about it.

Five of the eight ties were decided by margins of fewer than 10 points, with several shocks looming before the favourites found a way through. In the end, it was the game’s biggest names who delivered when it mattered, guiding their teams into the quarter-finals.

So here’s our Champions Cup round of 16 team of the week:

15. Hugo Keenan (Leinster)
 The Ireland full-back claimed everything that came his way and finished smartly for his try, showing the kind of composure and class that had been missing during his injury layoff.. There were strong challengers this week, with Bordeaux’s Salesi Rayasi bagging a hat-trick and George Furbank impressing once again.

14. Christian Ambadiang (Castres)
Furbank’s interventions were so crucial for Northampton because he was up against a Castres back division that was ruthlessly potent. Both wings, Vuate Karawalevu and Ambadiang, ran riot at Franklin’s Gardens, but it was the Cameroonian’s two tries, as well as eight defenders beaten, which means he edges it. This is all despite a wild yellow card and a penalty try for a scrag tackle.

13. Stafford McDowall (Glasgow Warriors)
Outfoxed the Bulls’ defence time and time again at Scotstoun, making the break which led to his side’s first try and then crowning his display with a try in the corner in the final 10 minutes.

12. Kalvin Gourgues (Bristol Bears)
Toulouse’s 21-year-old started at outside centre but deserves a place in this side following his two-try effort against Bristol Bears. The centre has pace to burn, but swerves and changes angle so smoothly that Bristol’s charitable defence had no chance.

11. Louis Bielle-Biarrey (Bordeaux-Begles)
It may have been Bielle-Biarrey’s back-three team-mate Rayasi who bagged a hat-trick, but the Six Nations player of the Championship was unplayable at the Stade Chaban-Delmas. One try, two assists, five line breaks, 179 metres carried and a staggering 13 defenders beaten – numbers that only the very best in the world can produce.

10. George Ford (Sale Sharks)
Matthieu Jalibert was freakishly good on the Atlantic coast in one of those performances where all 23 of his carries seemed dangerous. But the Frenchman was up against a weakened Leicester side as the reigning champions were making breaks at will. The day before, however, in stormy conditions was a much different affair, which Ford managed adroitly as Sale edged past Harlequins in London. The England centurion kicked 16 points as the Sharks progressed.

9. Archie McParland (Northampton Saints)
This was not a perfect performance from the English 21-year-old against Castres, but the great moments certainly outweighed the bad ones. Two try assists, a try himself and he could have had another one had he not been illegally tackled when just feet from the line. A constant threat around the breakdown, either by bringing players into the game or with his own sniping runs.

1. Patrick Schickerling (Glasgow Warriors)
Seeing as his scrum was comfortably second-best against the Bulls, this was some display from Schickerling in the loose to make this team. Had no right to power over from close range, driving three Bulls tacklers backwards, and garnished his display with the most turnovers and most dominant tackles of the match.

2. Maxime Lamothe (Bordeaux-Belges)
Nothing quite summed up the confidence Bordeaux were playing with than Lamothe’s behind-the-back pass, followed by his support line to finish a try.

3. Thomas du Toit (Bath)
Bath were staring down the barrel of a shock loss to Saracens at half time at the Rec. Fortunately, Johann van Graan had Thomas du Toit ready to unleash after the break. Suddenly, a scrum that was consistently being penalised in the first half was driving Saracens’ pack backwards, and the hosts had newfound superiority up front. The impact the Springbok provided could not be ignored, and he was named player of the match.

4. Maro Itoje (Saracens)
The England captain was once again imperious in a match few gave Saracens a chance in against a Bath side that beat them 62-15 two weeks before. The lock tormented Tom Dunn at the lineout, foiled multiple mauls, produced the joint-most turnovers and even had a cheeky break from a ruck.

5. David Ribbans (Toulon)
Performances like this will put the South African-born former England lock firmly on Rassie Erasmus’ radar. The Toulon captain was monumental up front on the Cote d’Azur, producing 16 bruising carries during 70 minutes on the field. If Steve Borthwick doesn’t find a way to pick him, Erasmus certainly will.

6. Josh Kemeny (Northampton Saints)
The Wallaby was beating tacklers for fun in the first half against Castres, making the break which led to the penalty try-conceding tackle on McParland and scoring a try himself. Add his tackle count as well – a match-leading 20 tackles – and that translates to a barnstorming display.

7. Josh van der Flier (Leinster)
Topped the match against Edinburgh for turnovers, and worked relentlessly at the breakdown on both sides of the ball. He wrestled his way over the line to kickstart Leinster’s stronger second half to cap a fine afternoon in Dublin.

8. Charles Ollivon (Toulon)
Big players stand up in big moments, and Ollivon (although playing at flanker) delivered the coup de grace by holding up the Stormers’ Adre Smith at the death to deliver the win for Toulon. What’s more, he showed an astute knowledge of the laws, knowing he can tackle a player when on his knees if he is in-goal. Got through his carries too, with 44 metres off 10 runs and was the go-to man in the lineout as well, with seven takes, to ensure the Toulon set-piece functioned well.

Comments

5 Comments
E
EvilMockingJay 4 days ago

Gourgues playing for Bristol Bears ? That’s a news for sure xD

A
Ayre123 None 7 days ago

Henry Arundal was unmatched at 14, Adri Smith of the Stormers was the best lock of the week imo.

T
TO 7 days ago

Harry Byrne was absolutely outstanding for leinster. Motm in my books

J
JB 8 days ago

Sale won away at Quins so opening line not quite right.

S
SB 8 days ago

Another outstanding Ollivon performance.

Comments on RugbyPass

J
JW 6 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

Yeah the three OS picks will be locked in contractually, and a lot more that you would then have to try to bring back instead!

But I’m not sure Tupou will continue to be one, or obviously Big will for that matter either (past the WC).



...

54 Go to comments
J
JW 8 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

You don’t want to go too far on the depth side though right?

Tahs have Samu/Gamble



...

54 Go to comments
s
sorrel 17 minutes ago
The stage was all set for Ireland, so why did we witness such a poor performance?

Ireland? Poor performance? Were we watching the same game? This is the closest score between these two sides in a decade. That doesn’t just happen because a couple England players are taking time off. Obviously, Ireland wants to perform better and obviously it wasn’t a perfect performance, but this was the best performance we’ve seen anyone put in against England in years.

2 Go to comments
J
JW 18 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

They’ll be eligible later in the year, so a good pick to get them back for 2027. But why stop at 3 players?

54 Go to comments
J
JW 30 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

I think the purpose here is to actually improve them SB. Can’t sign him up? Can’t improve a side.

But that is a bugger because I think he is good enough to add depth, SR or Internationally?



...

54 Go to comments
J
JW 32 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

The idea definitely works, it is when you’re on the edge of collapse you have to ask yourself “is this idea the best?”.

54 Go to comments
M
Mzilikazi 34 minutes ago
Leinster player ratings vs Sale | 2025/26 Investec Champions Cup

Hallion….bit of a wild rough character. In my world growing up in Ulster would have been generally considered likeable. But in some parts might be applied to an unpleasant fellow as well.

21 Go to comments
J
JW 34 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

They only played at the WC, and are eligible again I believe.

54 Go to comments
J
JW 35 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

Were referring to how many to bring home, given that only three overseas players in the squad at any one time doesn’t allow them to pick the best talent (have to bring them home).

The question at the time (last year) was “is this abolished for good or just this year given all the injuries?”, I think they purposefully didn’t answer that to get a better read on what they wanted. Obviously with a home WC that gives a big advantage of turning the situation in their favour.



...

54 Go to comments
J
John 38 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

Coleman is now Tongan at Test level and Hodge is still making his way back from injury I believe.

Petaia’s form is questionable.



...

54 Go to comments
J
John 39 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

He is not playing great at Perpingnan and is headed to Japan. So I am unsure if he should be top of the list.

54 Go to comments
J
John 40 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

My point is that if we sign these people in Super, then we don’t have to use the 3 OS picks. Bypasses the need for that particular debate.

54 Go to comments
J
John 42 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

100% correct

54 Go to comments
J
JS 51 minutes ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

“They are the type of example of the wide pass in the URC game v Edinburgh, where he made the intercept and passed way too early to draw in either of the two backfield defenders”

What are you talking about?



...

159 Go to comments
J
John 1 hour ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

Correct, although Bell and Lenny are not counted in this I believe as they are just on sabaticals. Skelton, Tupou, and Hooper are genuine OS picks. Lolesio could be signed to RA by July so he would not need to be included in this, but if he chooses to stay in Japan and the injury to Skelton, he could be one of three picks.

54 Go to comments
G
Gary C 1 hour ago
‘The All Blacks may not win next year’s World Cup but at least they have been better set up to succeed’

Yes, and that is bringing the excitement we enjoy PB.

68 Go to comments
J
John 1 hour ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

This is totally a possibility and an oversight on my behalf haha but was not my intention.

54 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
‘The All Blacks may not win next year’s World Cup but at least they have been better set up to succeed’

Well my comment was neither in support or anything in regards to Kirk personally but that was the reasoning given for the decision not that it was to win the World Cup but to be on the best position to win the World Cup and that was based on the trajectory of where it was all going and they felt it was off for multiple reasons and they well may be right ..right? so change was done and time will tell.. Razor&co had their shot and for myself there was stuff I liked there was stuff I didn’t but there was a lot of meh stuff out on the paddock meh won’t win a World Cup or a series against the Boks imo

68 Go to comments
T
Two Cents 1 hour ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

But why? What do any of them definitely offer that no one already here doesn't?

The discussion is somewhat moot in any case because it's simply not going to happen.



...

54 Go to comments
Q
Qualify 2 hours ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

No, we can definitely bring some players back. Just not Noah 👍

54 Go to comments
