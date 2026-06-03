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Multiple PREM winners in long list of names leaving Harlequins

DUBLIN, IRELAND - DECEMBER 06: Stephan Lewies of Harlequins looks on prior to the Investec Champions Cup match between Leinster Rugby and Harlequins at Aviva Stadium on December 06, 2025 in Dublin, Ireland. (Photo by Charles McQuillan/Getty Images)
Comments
1 Comment

Harlequins have confirmed the 13 senior players and nine academy players who will be leaving the club at the season’s end.

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The south-west Londoners are set to say farewell to three of the members of their 2021 PREM title-winning squad after Saturday’s final game of the season at home to Northampton.

As previously announced, former captain and league winner Stephan Lewies will depart after making 88 appearances across seven seasons in the Quarters, having decided to return home to South Africa with the Sharks.

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No.8 Tom Lawday, a veteran of 104 games, is also moving on, with his destination not yet none, and the same applies to prop Jordan Els, who has made 54 appearances.

Wales fly-half Jarrod Evans’ has long been tipped to be heading home to Wales, with Cardiff, now that his contract is not being renewed, while fellow fly-half Jamie Benson is also off to the URC, with a move to Ulster signed and sealed.

Hookers George Turner (Newcastle) and Jack Doorey-Palmer (Leicester) are also on the list, along with scrum-half Max Green, and the soon-to-be-retired ex-England lock Joe Launchbury.

Prop Joe Jones, who is off to Worcester, and scrum-half Jack Grant will also leave The Stoop after joining mid-season as short-term cover.

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“This point in the season is always emotional and can be difficult, because it gives us the opportunity to recognise and thank players who have made a huge contribution to Harlequins during their time at the club,” said head coach Jason Gilmore.

“Each of these players has represented Quins with commitment, professionalism and pride, giving everything for the jersey and for their teammates. They should all be incredibly proud of what they’ve achieved and the impact they’ve had on and off the field.

“We’ll come together as a group to celebrate and thank our departing players, and supporters will also have the chance to say their goodbyes at The Stoop on Saturday (06 June) following our fixture against Northampton Saints.”

FULL LIST OF QUINS LEAVERS (22):

Senior (apps in brackets):
Tom Lawday (104)
Stephan Lewies (88)
Jordan Els (54)
Joe Launchbury (51)
Jarrod Evans (48)
Jamie Benson (42)
Hayden Hyde (19)
Max Green (18)
George Turner (12)
Joe Jones (5)
Jack Grant (3)
Luke Yendle (2 – Loanee)
Andrew Turner

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Senior Academy:
Jake Murray (20)
Cameron Doak (2)
Jack Doorey-Palmer (2)
Conor Byrne (1)
Guy Rogers
Felix Champain
Math Jones
Mattias Woollard
Tom Humphreys

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Comments

1 Comment
H
Hammer Head 6 days ago

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Comments on RugbyPass

c
cnw 9 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 10 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 13 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 19 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 21 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 46 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 56 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

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