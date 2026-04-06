Investec Champions Cup

Match officials announced for EPCR quarter-finals

LA ROCHELLE, FRANCE - APRIL 09: Andrew Brace, the referee, looks on during the Heineken Champions Cup match between Stade Rochelais and Saracens at Stade Marcel Deflandre on April 09, 2023 in La Rochelle, France. (Photo by David Rogers/Getty Images)

Irish official Andrew Brace has been handed the first of the Investec Champions Cup quarter-finals, after EPCR, the competition’s organisers, confirmed next weekend’s line-up of match officials.

Brace will take charge of Bath’s clash at home to Northampton, as the last two PREM Rugby champions go head to head.

The 37-year-old has a decade’s worth of experience in the Champions Cup and was the man in the middle during one of the most memorable European ties to be played at The Rec, the 22-20 defeat to Toulouse in 2018 when Freddie Burns dropped a clanger.

He was assistant referee when Saints lost last season’s final to Union Bordeaux-Begles. Friday night’s game, which is heading for a sellout, will be the first time that Brace has taken charge of either team this season, though.

Former PREM scrum-half Karl Dickson has been handed the second quarter-final between Glasgow Warriors and Toulon at Scotstoun the following day. Dickson ran touch in Toulon’s narrow Round of 16 victory over Stormers last weekend.

The second of Saturday’s quarter-finals between Leinster and Sale Sharks will be overseen by Frenchman Pierre Brousset, while Matt Carley has been tasked with the all-French tie involving reigning champions Union Bordeaux-Begles and the competition’s most-decorated team, Toulouse.

Meanwhile, Hollie Davidson, who had to sit out last weekend’s fixtures, returns from illness to take charge of the opening Challenge Cup quarter-final between Ulster and La Rochelle.

English duo, Christophe Ridley and Luke Pearce, have been handed Montpellier vs Connacht and Zebre vs Dragons, respectively, while Luc Ramos will oversee Sunday’s tie between Benetton and Exeter Chiefs.

Top Georgian official Nika Amashukeli is absent from both the Champions Cup and Challenge Cup roster, presumably because of the injury he sustained towards the end of the first half of Bath’s Round of 16 win over Saracens.

Related

Six Nations star Tommaso Menoncello enters the European history books

Italian superstar Tommaso Menoncello has entered the EPCR record books after scoring the first sub-10 second try in Challenge Cup/Champions Cup history.

Read Now

Trending on RugbyPass

1

Newcastle Red Bulls beat Top 14 suitors to land rising Pumas star

2
2

Injured Red Roses duo replaced in England squad ahead of Scotland game

6
3

Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

54
4

Visit of Newcastle will be historic occasion for Leicester Tigers

5

Louis Bielle-Biarrey mega-deal could see multiple players axed

15
6

Alex Sanderson adds South African lock to Sale's recruitment drive

7

Leinster looking at two ex-players to fill void left by injury crisis

2
8

Breakdown panel questions eligibility rule for returning All Blacks

10

Comments

2 Comments
P
PR 7 days ago

Christophe Ridley robs the Stormers but gets rewarded.

S
SB 7 days ago

Huge game for Matt Carley.

Latest Long Reads

LONG READ

Australian sides learn to win ugly as seminal Super Rugby Pacific run-in looms

Neither the Reds nor Brumbies were easy on the eye, but each earned vital wins over New Zealand opposition to burnish their play-off credentials.

LONG READ

Could England try to trigger Jack Willis break clause in Toulouse deal in time for RWC?

The Toulouse flanker's Herculean display against Bordeaux was another signal to Steve Borthwick, but hurdles remain on both sides.

7
LONG READ

Can Johann van Graan's Bath bomb squad conquer Europe?

With their resources. bench impact and fourth-quarter scoring power, Bath are the only English team left standing in the Investec Champions Cup.

77

