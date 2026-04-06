Challenge Cup

Six Nations star Tommaso Menoncello enters the European history books

TREVISO, ITALY - APRIL 04: Tommaso Menoncello of Benetton during the warm up ahead of the EPCR Challenge Cup match between Benetton Rugby and Cardiff Rugby at Stadio Monigo on April 04, 2026 in Treviso, Italy. (Photo by Timothy Rogers/Getty Images)

Italian superstar Tommaso Menoncello has entered the EPCR record books after scoring the first sub-10 second try in Challenge Cup/Champions Cup history.

ADVERTISEMENT

Benetton’s Menoncello, who was voted Player of the Six Nations in 2025 and was also on this year’s shortlist, dotted down for the first of his two tries against Cardiff with just 9.34 seconds on the clock.

The imperious centre caught the bouncing ball straight from the kick-off and would have troubled the record for the fastest-ever try in a leading pro club competition if he’d have grounded the ball as soon as he’d crossed the line.

VIDEO

Instead, an overjoyed Menoncello raised his arm in an understandable act of showboating and ran it under the posts before diving to the ground in celebration.

Menoncello’s score shaved a couple of seconds off the previous quickest time, set by fellow centre Max Wright, then of Newcastle, against Worcester in December 2021.

The fastest recorded try in club rugby union is generally credited to Tyson Lewis, who scored in just 7.24 seconds for Doncaster Knights against Old Albanians in National League One in 2013.

In top-tier professional leagues, current England attack coach Lee Blackett scored in a PREM record time of 8.28 seconds for Leeds Carnegie against Newcastle at Headingley in 2008.

ADVERTISEMENT

Menoncello went on to score a second try in the tense 38-35 win over Cardiff, which has put the Italian outfit through to the Challenge Cup quarter-finals.

The competition’s second seeds will now host Exeter, the conquerors of Munster, at Stadio Monigo this Sunday.

Challenge Cup quarter-final schedule in full:
Ulster Rugby vs Stade Rochelais, Friday 10 April 20:00 BST
Montpellier Hérault Rugby vs Connacht Rugby, Saturday 11 April 12:30 BST
Zebre Parma vs Dragons RFC, Saturday 11 April 20:00 BST
Benetton Rugby vs Exeter Chiefs, Sunday 12 April 12:30 BST

Related

Calum MacRae: 'Tommaso Menoncello is the best athlete I've coached but Finn Russell will be the difference'

Benetton's Scottish coach runs an analytical eye over the Six Nations clash in Rome, and the differences between rugby in Italy and Scotland.

Read Now
ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Newcastle Red Bulls beat Top 14 suitors to land rising Pumas star

2
2

Injured Red Roses duo replaced in England squad ahead of Scotland game

6
3

Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

54
4

Visit of Newcastle will be historic occasion for Leicester Tigers

5

Louis Bielle-Biarrey mega-deal could see multiple players axed

15
6

Alex Sanderson adds South African lock to Sale's recruitment drive

7

Leinster looking at two ex-players to fill void left by injury crisis

2
8

Breakdown panel questions eligibility rule for returning All Blacks

10

Comments

0 Comments
Be the first to comment...

Join free and tell us what you really think!

Sign up for free
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

Australian sides learn to win ugly as seminal Super Rugby Pacific run-in looms

Neither the Reds nor Brumbies were easy on the eye, but each earned vital wins over New Zealand opposition to burnish their play-off credentials.

LONG READ

Could England try to trigger Jack Willis break clause in Toulouse deal in time for RWC?

The Toulouse flanker's Herculean display against Bordeaux was another signal to Steve Borthwick, but hurdles remain on both sides.

7
LONG READ

Can Johann van Graan's Bath bomb squad conquer Europe?

With their resources. bench impact and fourth-quarter scoring power, Bath are the only English team left standing in the Investec Champions Cup.

77

Comments on RugbyPass

J
JW 7 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

Yeah the three OS picks will be locked in contractually, and a lot more that you would then have to try to bring back instead!

But I’m not sure Tupou will continue to be one, or obviously Big will for that matter either (past the WC).



...

54 Go to comments
J
JW 9 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

You don’t want to go too far on the depth side though right?

Tahs have Samu/Gamble



...

54 Go to comments
s
sorrel 18 minutes ago
The stage was all set for Ireland, so why did we witness such a poor performance?

Ireland? Poor performance? Were we watching the same game? This is the closest score between these two sides in a decade. That doesn’t just happen because a couple England players are taking time off. Obviously, Ireland wants to perform better and obviously it wasn’t a perfect performance, but this was the best performance we’ve seen anyone put in against England in years.

2 Go to comments
J
JW 19 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

They’ll be eligible later in the year, so a good pick to get them back for 2027. But why stop at 3 players?

54 Go to comments
J
JW 31 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

I think the purpose here is to actually improve them SB. Can’t sign him up? Can’t improve a side.

But that is a bugger because I think he is good enough to add depth, SR or Internationally?



...

54 Go to comments
J
JW 33 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

The idea definitely works, it is when you’re on the edge of collapse you have to ask yourself “is this idea the best?”.

54 Go to comments
M
Mzilikazi 35 minutes ago
Leinster player ratings vs Sale | 2025/26 Investec Champions Cup

Hallion….bit of a wild rough character. In my world growing up in Ulster would have been generally considered likeable. But in some parts might be applied to an unpleasant fellow as well.

21 Go to comments
J
JW 35 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

They only played at the WC, and are eligible again I believe.

54 Go to comments
J
JW 36 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

Were referring to how many to bring home, given that only three overseas players in the squad at any one time doesn’t allow them to pick the best talent (have to bring them home).

The question at the time (last year) was “is this abolished for good or just this year given all the injuries?”, I think they purposefully didn’t answer that to get a better read on what they wanted. Obviously with a home WC that gives a big advantage of turning the situation in their favour.



...

54 Go to comments
J
John 39 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

Coleman is now Tongan at Test level and Hodge is still making his way back from injury I believe.

Petaia’s form is questionable.



...

54 Go to comments
J
John 40 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

He is not playing great at Perpingnan and is headed to Japan. So I am unsure if he should be top of the list.

54 Go to comments
J
John 41 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

My point is that if we sign these people in Super, then we don’t have to use the 3 OS picks. Bypasses the need for that particular debate.

54 Go to comments
J
John 43 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

100% correct

54 Go to comments
J
JS 52 minutes ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

“They are the type of example of the wide pass in the URC game v Edinburgh, where he made the intercept and passed way too early to draw in either of the two backfield defenders”

What are you talking about?



...

159 Go to comments
J
John 1 hour ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

Correct, although Bell and Lenny are not counted in this I believe as they are just on sabaticals. Skelton, Tupou, and Hooper are genuine OS picks. Lolesio could be signed to RA by July so he would not need to be included in this, but if he chooses to stay in Japan and the injury to Skelton, he could be one of three picks.

54 Go to comments
G
Gary C 1 hour ago
‘The All Blacks may not win next year’s World Cup but at least they have been better set up to succeed’

Yes, and that is bringing the excitement we enjoy PB.

68 Go to comments
J
John 1 hour ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

This is totally a possibility and an oversight on my behalf haha but was not my intention.

54 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
‘The All Blacks may not win next year’s World Cup but at least they have been better set up to succeed’

Well my comment was neither in support or anything in regards to Kirk personally but that was the reasoning given for the decision not that it was to win the World Cup but to be on the best position to win the World Cup and that was based on the trajectory of where it was all going and they felt it was off for multiple reasons and they well may be right ..right? so change was done and time will tell.. Razor&co had their shot and for myself there was stuff I liked there was stuff I didn’t but there was a lot of meh stuff out on the paddock meh won’t win a World Cup or a series against the Boks imo

68 Go to comments
T
Two Cents 1 hour ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

But why? What do any of them definitely offer that no one already here doesn't?

The discussion is somewhat moot in any case because it's simply not going to happen.



...

54 Go to comments
Q
Qualify 2 hours ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

No, we can definitely bring some players back. Just not Noah 👍

54 Go to comments
Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones
Close
ADVERTISEMENT