Women's Six Nations

George enjoying 'fresh' pre-Six Nations camp with Wales

Lleucu George of Wales carries the ball during the TikTok Women's Six Nations match between Italy and Wales at Stadio Sergio Lanfranchi on April 29, 2023 in Parma, Italy. (Photo by Timothy Rogers/Getty Images)

Wales fly-half Lleucu George hopes that “fresh” start can help the team impress on the pitch this Guinness Women’s Six Nations.

Sean Lynn’s team arrive at the tournament with a new captain in Kate Williams, a series of uncapped players and new assistant coaches.

For the past two seasons Wales have finished at the foot of the table, throw in a miserable Women’s Rugby World Cup campaign last year and the need for a positive campaign is at an all-time high.

Last month, Ashley Beck was appointed as Wales’ interim attack coach and Exeter Chiefs head coach Steve Salvin was added as interim forwards coach.

Seven-cap international, Beck, led Brython Thunder to a semi-final finish in the Celtic Challenge, coaching a side containing the likes of Kate Williams, Natalia John, Lisa Neumann and Seren Lockwood.

“Coming into camp is completely fresh, it’s almost stripping it back and starting from the beginning,” George told BBC Sport.

“Hopefully we can get more hands on ball because in the last few campaigns we’ve struggled to have that go forward and express ourselves as a backline.

“We’ve got powerful, pacey players that we can move the ball to and, with the shape we’re going in with, that’s the aim.”

In the opening round of the 2026 Guinness Women’s Six Nations, Wales will host Scotland at Cardiff’s Principality Stadium.

Sione Fukofuka: 'Pac Four was great, but Six Nations is that next level'

There is a gleam in the eye of Sione Fukofuka at the Guinness Women’s Six Nations launch event. His opening gambit as head coach will be in Cardiff at the Principality Stadium, where the Scots will take on Sean Lynn’s Wales.

Scotland beat Wales 38-8 in last year’s Women’s Rugby World Cup in a ruthless display from the Scots. After Scotland finished the tournament at the quarter-final stage under Bryan Easson and are now be led by ex-USA boss Sione Fukofuka.

It will be the first time that Wales will have been seen on the turf since their Women’s Rugby World Cup loss in September.

But while Scotland will be looking forward to a first hit out under a new head coach, Wales’ attentions are centred solely on themselves.

“It doesn’t matter who we’re coming up against in the first week, it’s the first game, so we really want to try and put a stamp down,” George said.

“It’s a fresh start, we’ve got new coaches coming in and a different style of playing.

“It’s the same for them, they’ve got new coaches. We don’t really know what they’re going to bring, but we’re concentrating on ourselves as much as we can. Obviously we’ll look a little bit at them, but the onus is on us.”

Comments on RugbyPass

J
JW 28 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

I think the purpose here is to actually improve them SB. Can’t sign him up? Can’t improve a side.

But that is a bugger because I think he is good enough to add depth, SR or Internationally?



...

51 Go to comments
J
JW 30 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

The idea definitely works, it is when you’re on the edge of collapse you have to ask yourself “is this idea the best?”.

51 Go to comments
M
Mzilikazi 31 minutes ago
Leinster player ratings vs Sale | 2025/26 Investec Champions Cup

Hallion….bit of a wild rough character. In my world growing up in Ulster would have been generally considered likeable. But in some parts might be applied to an unpleasant fellow as well.

21 Go to comments
J
JW 32 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

They only played at the WC, and are eligible again I believe.

51 Go to comments
J
JW 33 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

Were referring to how many to bring home, given that only three overseas players in the squad at any one time doesn’t allow them to pick the best talent (have to bring them home).

The question at the time (last year) was “is this abolished for good or just this year given all the injuries?”, I think they purposefully didn’t answer that to get a better read on what they wanted. Obviously with a home WC that gives a big advantage of turning the situation in their favour.



...

51 Go to comments
J
John 35 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

Coleman is now Tongan at Test level and Hodge is still making his way back from injury I believe.

Petaia’s form is questionable.



...

51 Go to comments
J
John 36 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

He is not playing great at Perpingnan and is headed to Japan. So I am unsure if he should be top of the list.

51 Go to comments
J
John 37 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

My point is that if we sign these people in Super, then we don’t have to use the 3 OS picks. Bypasses the need for that particular debate.

51 Go to comments
J
John 39 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

100% correct

51 Go to comments
J
JS 48 minutes ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

“They are the type of example of the wide pass in the URC game v Edinburgh, where he made the intercept and passed way too early to draw in either of the two backfield defenders”

What are you talking about?



...

159 Go to comments
J
John 1 hour ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

Correct, although Bell and Lenny are not counted in this I believe as they are just on sabaticals. Skelton, Tupou, and Hooper are genuine OS picks. Lolesio could be signed to RA by July so he would not need to be included in this, but if he chooses to stay in Japan and the injury to Skelton, he could be one of three picks.

51 Go to comments
G
Gary C 1 hour ago
‘The All Blacks may not win next year’s World Cup but at least they have been better set up to succeed’

Yes, and that is bringing the excitement we enjoy PB.

68 Go to comments
J
John 1 hour ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

This is totally a possibility and an oversight on my behalf haha but was not my intention.

51 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
‘The All Blacks may not win next year’s World Cup but at least they have been better set up to succeed’

Well my comment was neither in support or anything in regards to Kirk personally but that was the reasoning given for the decision not that it was to win the World Cup but to be on the best position to win the World Cup and that was based on the trajectory of where it was all going and they felt it was off for multiple reasons and they well may be right ..right? so change was done and time will tell.. Razor&co had their shot and for myself there was stuff I liked there was stuff I didn’t but there was a lot of meh stuff out on the paddock meh won’t win a World Cup or a series against the Boks imo

68 Go to comments
T
Two Cents 1 hour ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

But why? What do any of them definitely offer that no one already here doesn't?

The discussion is somewhat moot in any case because it's simply not going to happen.



...

51 Go to comments
Q
Qualify 1 hour ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

No, we can definitely bring some players back. Just not Noah 👍

51 Go to comments
U
Utiku Old Boy 1 hour ago
Taranaki confirm Neil Barnes replacement with Chiefs assistant

Good appointment!

2 Go to comments
T
Two Cents 2 hours ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

Good, so we don't need to bring anyone back then because all we need is already here.

51 Go to comments
S
Stefan G 2 hours ago
A love letter to rugby union's most misunderstood artists

As a former back, I can’t say I ever “liked” a prop, but I always appreciated them!

9 Go to comments
J
JD Kiwi 2 hours ago
Barrett's Irish adventure is propelling the Hurricanes to new heights

Which stats on this site? You've given absolutely no facts, just opinions that both the article and what I've seen disagree with.

I've never read an article or heard a pundit claiming that he did less playmaking under Foster than Razor, but I've seen plenty of criticism of how Razor has underutilised his skillset.



...

181 Go to comments
