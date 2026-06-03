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Super Rugby Pacific

Fijian Drua announce departures of eight Flying Fijians

Etonia Waqa of the Fijian Drua scores a try during the round five Super Rugby match between Fijian Drua and ACT Brumbies. (Photo by Pita Simpson/Getty Images)
Comments
4 Comments

The Fijian Drua have revealed the eight players and three staff members who have concluded their time with the club after their 2026 season ended.

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Of the eight departing players, all have Test experience with the Fijian national team, accounting for 92 Flying Fijian caps.

Halfback Simione Kurovoli, fullback Ilaisa Droasese, lock Isoa Nasilasila, utility forward Joseva Tamani, No.8 Elia Canakaivata, flanker Etonia Waqa, winger Ponipate Loganimasi, and centre Inia Tabuavou are the departing players.

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Droasese, Nasilasila, and Tamani have been with the club since their debut season in Super Rugby in 2022. Tabuavou is the youngest of the cohort at 23, with the rest in their late 20s.

While Glen Jackson’s departure as head coach was announced on April 13, the club has now confirmed that fellow staff members Tim Sampson and Qio Vucago will follow him out the door.

The leaving club members were recognised at the club’s awards night this week.

“As you can see, we’re losing a lot. That’s not an important thing around the Drua, because we always need the turnover of players,” Jackson said. “As we know, this country lives and breathes rugby, and if we don’t have a turnover in this club, then we’re stopping young men from putting on the blue jersey.

“A massive credit to everyone that’s leaving; it’s not a sad thing, it’s a good thing. Young men decide to go overseas and try something different. That’s what rugby brings, and that’s the importance of this game.”

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The coach left a departing message of hope and confidence that the Fijian club can achieve greatness in Super Rugby Pacific.

“I talk about memories a lot, but it really is about winning memories. We’ve created memories, boys, but really, it’s time to start winning memories.

“We need to keep this brand strong. This is the best brand in Super Rugby, and I totally believe that this club can win many, many trophies.”

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The night’s big winner on the awards front was loose forward Kitione Salawa, who took home both the McDonald’s Fiji Men’s Player of the Year Award and the Enore Players’ Player of the Year Award.

2026 Fijian Drua season award winners

McDonald’s Fiji Men’s Player of the Year: Kitione Salawa
Enore Players’ Player of the Year: Kitione Salawa
Punjas Men’s Rookie of the Year: Sairusi Ravudi
Tanoa Hotels Community Champion Award: Inia Tabuavou
Flick Hygiene Personal Development Award: Samuela Tawake
Tropik Wood Men’s Fan Player of the Year: Manasa Mataele

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Comments

4 Comments
b
bit of a flanker 6 days ago

I thought Nasova was leaving for Newcastle?

B
Bazzallina 6 days ago

Proving it’s worth the Drua..now imagine if a decent transfer fee was in place anyone agree?

S
SB 6 days ago

Time for them to make more money.

J
JW 6 days ago

Pleased for Kitione, he was the best pilferer in his breakthrough season.

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Comments on RugbyPass

f
frandinand 10 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

521 Go to comments
f
frandinand 12 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

521 Go to comments
P
PMcD 37 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

74 Go to comments
c
cnw 48 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

74 Go to comments
S
Spew_81 51 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

74 Go to comments
C
CC 51 minutes ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

74 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

74 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

74 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

74 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

74 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

74 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

74 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

74 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

521 Go to comments
T
TokoRFC 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Yes exactly, Taigh Bearne is another in that rare mould.

Though I really believe PSdT is genuinely one of the greatest players I’ve seen for his ability to do both immensely for 80mins and somehow find another gear in the biggest of matches. We won’t see someone reach his level for a long time I reckon



...

521 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think the AB’s will be closer than you think but it’s a big ask to topple such a good side at short notice.

The real acid test will be the RWC and how competitive they are once they have the squad settled and no room for excuses.



...

74 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Fair enough, I forget half of top 14 make it to finals, but you’re being disingenuous again comparing the bottom of Top 14 to bottom of SR. It’s a normal league, theres no reason why it should be any better than Top 14 (when you exclude the promoted team like cnw did).

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