Where are they now? The Exeter side who beat Saracens in their debut season

Exeter Chiefs will host a winner-takes-all clash with Saracens at Sandy Park, with a place in the Gallagher PREM top four at stake, almost 16 years after their first clash in the top flight on 30 October 2010.
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The Chiefs had just been promoted to the then Premiership and travelled to high-flying Sarries, who were playing at Vicarage Road, Watford, for a round seven clash, winning 23-9 to claim their first ever win on the road.
Fly-half Ryan Davis was the hero, scoring 18 points on his Premiership debut, and their other try scorer was Brett Sturgess, whose late effort killed off any chances of a comeback in the final 10 minutes.
VIDEO
Alex Goode kicked three penalties for the previous season’s runners-up Saracens, who were being linked with a move for Gavin Henson, and hadn’t lost at home for eight months.
Luke Arscott: The full-back is settled in the Bristol area, where he is head coach of Dings Crusaders and is operations manager for a property firm.
Fixture
Gallagher Premiership
Exeter Chiefs
32 - 12
Full-time
Saracens
All Stats and Data
Andy Higgins: A winger who has worked in events, as a licensee and in hospitality, and is the tournament director of the Rosslyn Park National Schools 7s.
Phil Dollman: The centre who scored a try in the Chiefs’ 2017 Premiership-winning success is a sales rep for Medical Equipment Manufacturing firm Stryker.
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Bryan Rennie: The Scotland A centre has settled in Hong Kong, where he is co-owner of RugbyTots Hong Kong and executive director of the Hong Kong Sevens.
Mark Foster: The winger has worked as a senior vice president of finance at LIV Golf and is now the chief financial officer of Centaur, a multi-boutique specialist insurance group.
Ryan Davis: The former England under-21 fly-half worked in project management but is now a long-serving member of the coaching staff at his first club, Bath.
Haydn Thomas: A scrum-half who had two spells with Exeter Chiefs and is still at Sandy Park on Rob Baxter’s coaching staff and also coaches Exeter University.
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Brett Sturgess: The loosehead has coached his home town side, Kettering, where he started his career, and is a director of the family decorating firm.
Neil Clark: The England under-21 hooker who had two spells at Exeter and owns Whealdream Holidays and Leisure, a golf and tourism complex he owns in Helston, Cornwall.
Chris Budgen: The New Zealand-born tighthead combined playing with serving in the British Army as a Lance Corporal in the Royal Welsh Regiment.
Tommy Hayes: The lock, who is the brother of legendary Irish prop John, qualified as a Quantity Surveyor and returned to Ireland, where he has coached and worked in farming.
James Hanks: A lock who was forced to retire with a neck injury became a sports coach and then the master in charge of rugby at Dulwich College, where he is now a housemaster.
Tom Johnson: The England international flanker is based in Lympstone, Devon and founded a health and wellbeing lifestyle brand, and now works as a personal coach.
James Scaysbrook: England Saxons flanker was head coach at Plymouth Albion and coached at Coventry, but is now the defence coach for the Ireland women’s team.
Richard Baxter: The No.8 is a former Chiefs captain and holds the club appearance record, runs the family farm and is the brother of Chiefs boss Rob.
REPLACEMENTS Simon Alcott: The Hooker went into the offshore energy industry and has worked for several companies
Ben Moon: The former England loosehead is a director of Moon’s self-storage and is a sales and account manager at United Fixings.
Hoani Tui: The New Zealand-born tighthead has been an assistant coach to the Wellington under-15s team.
Peter Kimlin: The Wallaby lock went into project management and is working for Sodexo in Perth, Australia.
Chad Slade: The Samoan No.8 is now a programme leader with Youngtown Inc in Auckland, New Zealand.
Junior Poluleuligaga: The Samoan scrum-half is now Director of Rugby at Brothers Rugby Club in Albion, Queensland
Josh Matavesi: The Fijian centre is still playing for his hometown club, Camborne, and has worked in logistics and consultancy.
Sireli Naqelevuki: The Fijian centre who played prop in sevens is back living in Suva and works for himself.
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