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Gallagher Premiership

Where are they now? The Exeter side who beat Saracens in their debut season


Ryan Davis of Exeter Chiefs is congratulated by team mate James Scraysbrook after scoring a try during the Aviva Premiership match between Saracens and Exeter Chiefs at Vicarage Road on October 30, 2010 in Watford, England. (Photo by Warren Little/Getty Images)
Comments
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Exeter Chiefs will host a winner-takes-all clash with Saracens at Sandy Park, with a place in the Gallagher PREM top four at stake, almost 16 years after their first clash in the top flight on 30 October 2010.

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The Chiefs had just been promoted to the then Premiership and travelled to high-flying Sarries, who were playing at Vicarage Road, Watford, for a round seven clash, winning 23-9 to claim their first ever win on the road.

Fly-half Ryan Davis was the hero, scoring 18 points on his Premiership debut, and their other try scorer was Brett Sturgess, whose late effort killed off any chances of a comeback in the final 10 minutes.

VIDEO

Alex Goode kicked three penalties for the previous season’s runners-up Saracens, who were being linked with a move for Gavin Henson, and hadn’t lost at home for eight months.

Luke Arscott: The full-back is settled in the Bristol area, where he is head coach of Dings Crusaders and is operations manager for a property firm.

Fixture
Gallagher Premiership
Exeter Chiefs
32 - 12
Full-time
Saracens
All Stats and Data

Andy Higgins: A winger who has worked in events, as a licensee and in hospitality, and is the tournament director of the Rosslyn Park National Schools 7s.

Phil Dollman: The centre who scored a try in the Chiefs’ 2017 Premiership-winning success is a sales rep for Medical Equipment Manufacturing firm Stryker.

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Bryan Rennie: The Scotland A centre has settled in Hong Kong, where he is co-owner of RugbyTots Hong Kong and executive director of the Hong Kong Sevens.

Mark Foster: The winger has worked as a senior vice president of finance at LIV Golf and is now the chief financial officer of Centaur, a multi-boutique specialist insurance group.

Ryan Davis: The former England under-21 fly-half worked in project management but is now a long-serving member of the coaching staff at his first club, Bath.

Haydn Thomas: A scrum-half who had two spells with Exeter Chiefs and is still at Sandy Park on Rob Baxter’s coaching staff and also coaches Exeter University.

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Brett Sturgess: The loosehead has coached his home town side, Kettering, where he started his career, and is a director of the family decorating firm.

Neil Clark: The England under-21 hooker who had two spells at Exeter and owns Whealdream Holidays and Leisure, a golf and tourism complex he owns in Helston, Cornwall.

Chris Budgen: The New Zealand-born tighthead combined playing with serving in the British Army as a Lance Corporal in the Royal Welsh Regiment.

Tommy Hayes: The lock, who is the brother of legendary Irish prop John, qualified as a Quantity Surveyor and returned to Ireland, where he has coached and worked in farming.

James Hanks: A lock who was forced to retire with a neck injury became a sports coach and then the master in charge of rugby at Dulwich College, where he is now a housemaster.

Tom Johnson: The England international flanker is based in Lympstone, Devon and founded a health and wellbeing lifestyle brand, and now works as a personal coach.

James Scaysbrook: England Saxons flanker was head coach at Plymouth Albion and coached at Coventry, but is now the defence coach for the Ireland women’s team.

Richard Baxter: The No.8 is a former Chiefs captain and holds the club appearance record, runs the family farm and is the brother of Chiefs boss Rob.

REPLACEMENTS
Simon Alcott: The Hooker went into the offshore energy industry and has worked for several companies

Ben Moon: The former England loosehead is a director of Moon’s self-storage and is a sales and account manager at United Fixings.

Hoani Tui: The New Zealand-born tighthead has been an assistant coach to the Wellington under-15s team.

Peter Kimlin: The Wallaby lock went into project management and is working for Sodexo in Perth, Australia.

Chad Slade: The Samoan No.8 is now a programme leader with Youngtown Inc in Auckland, New Zealand.

Junior Poluleuligaga: The Samoan scrum-half is now Director of Rugby at Brothers Rugby Club in Albion, Queensland

Josh Matavesi: The Fijian centre is still playing for his hometown club, Camborne, and has worked in logistics and consultancy.

Sireli Naqelevuki: The Fijian centre who played prop in sevens is back living in Suva and works for himself.

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Comments on RugbyPass

c
cnw 19 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 20 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 23 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 29 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 31 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 56 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



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