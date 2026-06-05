Northern | US
46 - 24
FT
21 - 22
FT
24 - 22
FT
32 - 12
FT
54 - 21
FT
38 - 31
FT
38 - 17
FT
18 - 14
FT
20 - 11
FT
52 - 7
FT
38 - 21
FT
25 - 28
FT
31 - 20
FT
71 - 35
FT
27 - 22
FT
31 - 34
FT
HSBC SVNS World Championship 2026
Bordeaux
Friday
02:05
Friday
13:45
Saturday
02:05
Saturday
09:00
Saturday
14:05
Gallagher Premiership

Welsh prospect Bryn Bradley backed to step up and rise to the occasion

BARNET, ENGLAND - MAY 30: Bryn Bradley of Harlequins is tackled by Noah Caluori of Saracens during the Gallagher PREM match between Saracens and Harlequins at StoneX Stadium on May 30, 2026 in Barnet, England. (Photo by Clive Rose/Getty Images)
Comments
Comment

Harlequins head coach Jason Gilmore believes that inside centre Bryn Bradley is ready for the international stage and has backed his claims to win a first Wales cap this summer.

ADVERTISEMENT

The London-born, former Wales under-20 international, whose mother comes from Newport, Gwent, was named earlier this month as one of six uncapped players in an extended 48-strong squad by Steve Tandy.

Gilmore says that Bradley, 23, is the type of player who plays better the higher the level and that he would have no qualms about playing him in any of Wales’ three Nations Championship matches against Fiji, Argentina and South Africa.

VIDEO

“It’ll be interesting because he’s played a lot of minutes for us over the last four months. He’s really carried our centre group. He’ll be up against (Fraser) Dingwall this week, obviously, or other good centres from Northampton,” Gilmore told RugbyPass this week.

“So, to me, every time he steps up against an international centre, it’s a measure. If he can handle himself and go well against Dingwall this week, then he’s in a position where he can play international rugby.

“He’s just got to make sure he keeps his consistency on both sides of the ball. Not that he’s not doing it, but you can’t float in and out at a national level. But if he gets his chance, and I hope he does, look, we’ll be fully behind him.

“Bryn had a chat with some of the coaches the other day. He’s one of those players I reckon who plays to the level. So if I watched him play at London Scottish, it goes solid. When he plays Prem Cup is solid.

ADVERTISEMENT

“But as soon as he stepped up to Europe and Prem, I think he’s played the best he’s played at Quins since I’ve seen him. So he seems to be a guy who flourishes at the next level when he steps up.

“If he gets the call-up to Wales, which I hope he does, I’ll be really interested to see what the growth in him is at that next level.”

Fixture
Gallagher Premiership
Harlequins
38 - 31
Full-time
Northampton
All Stats and Data

Bradley, who stands at 6ft 4in and weighs 16 st 9lb, has scored six tries in 19 games for Quins in what has been a breakout season for him, and Gilmore says that the challenge for other members of his squad is to wrestle the shirt off his back in pre-season.

“He’s probably been a little bit frustrated the last few years that he’s just got snippets here and there, and he hasn’t been able to get that regular start. He was really unlucky at the start of the year and would have started at 12, but picked up an injury,” he added.

ADVERTISEMENT

“That really frustrated the hell out of him. He went back into our second team and worked really hard. Obviously, he and Waggy (Ben Waghorn) were going head to head for that 12 jersey for a period.

“But Waggy getting injured opened the door for Bryn to really grab hold of the jersey. He’s the incumbent now; it’s up to the other boys when we turn around, and in pre-season, they’ve got to get the 12 jersey off Bryn.”

Related

Tandy mines the depth chart as Wales look to unearth World Cup gems

The Welsh coach has named an expanded squad for the Nations Championship as he seeks to widen Wales' resources

Read Now

Register your interest to receive priority updates on RWC27 ticket releases. Don't miss out, stay in the loop!


ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Steve Borthwick's potential World Cup plans dented with latest Top 14 deal

2
2

'Unfortunately, not everyone gets their fairytale ending': Leinster confirm Lowe exit

4
3

89-cap All Black TJ Perenara among a clutch of stars set to play for Barbarians

3
4

Two Lions missing from Scotland's Nations Championship squad

5

The 19 British and Irish players in the Top 14 play-offs

1
6

Official statement on alleged Ben Stokes and Saracens player incident

7

Victor Matfield addresses the 'IP' question over Tony Brown's All Blacks move

5
8

Former All Blacks weigh in on the timing of Tony Brown's appointment

24

Comments

0 Comments
Be the first to comment...

Join free and tell us what you really think!

Sign up for free
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

Who's next up in Wales' long search for a tighthead titan to succeed 'Bomb'?

With Archie Griffin and Keiron Assiratti unavailable, Dillon Lewis, Sam Wainwright and Ben Warren are the next trio in line as Wales seek a new Adam Jones.

LONG READ

Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

The testy triangle between the Springboks, All Blacks and Ireland will be alive and well for some time to come.

75
LONG READ

Northampton ‘late bloomer’ Tom Litchfield: ‘When we're on it, we just carve teams up’

He may be the only non-England international in Saints' backline but a semi-final clash with Leicester gives the centre a chance to stake a Test claim.

Comments on RugbyPass

c
cnw 19 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 20 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 23 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 29 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 31 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 56 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

522 Go to comments
Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones
Close
ADVERTISEMENT
Copied to clipboard

Share Article close