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38 - 47
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Nations Championship

'There’s no hangover': Tandy insists players can 'wholeheartedly focus on the game'

Steve Tandy, the Wales head coach, looks on prior to the Quilter Nations Series 2025 rugby international match between Wales and South Africa at Principality Stadium on November 29, 2025 in Cardiff, Wales. (Photo by David Rogers/Getty Images)
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Head coach Steve Tandy insists there is “no hangover” from the match fees dispute that blew up on the eve of Wales’ Nations Championship opener against Fiji.

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Players failed to fulfil their media obligations on Wednesday as talks took place between the Welsh Rugby Union and the Welsh Rugby Players’ Association to resolve the payment issue for the new competition.

The issue was eventually resolved in the early evening on Wednesday, ensuring Saturday’s clash at the Cardiff City Stadium was not disrupted.

VIDEO

But events have proved another embarrassing episode for the WRU, whose players threatened strike action in February 2023 just days before a Six Nations game against England in Cardiff.

“People have gone through experiences, and nothing’s perfect. It’s just how you deal with those things,” said Tandy, who confirmed he had no part in the negotiations.

Fixture
Nations Championship
Fiji
24 - 39
Full-time
Wales
All Stats and Data

“The only thing I’m really grateful of is it is resolved and there’s no hangover from it. The boys have been really focused when it comes to training.

“We will get there at some point where there’ll be a campaign where we just talk totally about rugby.

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“I’m just really pleased it’s resolved and the players now can wholeheartedly focus on the game on Saturday.”

Tandy said he had been “checking in” with the players as talks continued between the WRU and WRPA and the Fiji game less than 72 hours away.

He said: “It’s just always keeping connected with the players. That’s massive for us, but I’m not involved in the negotiations.

“It’s just making sure we’re checking in with the players and making sure they’re OK.

“In fairness, the players have been brilliant. The preparation hasn’t been interrupted in terms of our training and how we’ve gone about it.

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“It’s great for us that it’s resolved and we can get really focused on the Fiji game.”

Wales show six changes from the side that beat the Barbarians last weekend, an uncapped fixture for which their England and France-based players were unavailable.

Josh Adams, Tomos Williams, Rhys Carre, Adam Beard and Alex Mann return alongside Louis Rees-Zammit, who reverts from full-back to his preferred position on the wing.

Rees-Zammit started all five games in the Six Nations at full-back but, after the tournament, he told Bristol boss Pat Lam that he wanted to concentrate on playing on the wing.

Tandy said: “Zammo’s enjoyed playing full-back but he does loves the wing a bit more.

“He’s really open to playing full-back, but Blair (Murray) has done really well and responded to the Six Nations.

“The way he’s gone about training, the way he’s looked after himself, his energy.

“We’ve got flexibility but also a bit of depth that we can move things around, which is exciting.”

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Louis Rees-Zammit is back in his favoured wing position for Wales’ Nations Championship opener against Fiji.

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Nations Championship

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Comments on RugbyPass

T
Tom 5 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yeah Mitch would be my favourite to take over right now. He seems the best qualified and most realistic appointment to turn England around on the quick. Still I think Nick is right, there is a good chance he wouldn't want it. He's coaching one of the most dominant teams in sporting history right now. At his age the money might not be enough of an incentive to stick his neck in the noose.

46 Go to comments
T
Tom 8 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Funny when Jamie George came out after the 6N and said England have realised the best teams are playing multiphase rugby. Holy sh*t what a revelation.

46 Go to comments
T
Tom 11 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

So much learnings mate. They're bursting at the seams with f*cking learnings, shame they can't beat anyone at rugby.

46 Go to comments
B
Ben Smith 12 minutes ago
Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

He wouldn’t be much of a dancer but probably still a better dancer than a player.

2 Go to comments
T
Tom 15 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

46 Go to comments
P
PMcD 20 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

46 Go to comments
U
Utiku Old Boy 20 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 25 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

46 Go to comments
P
PMcD 29 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

46 Go to comments
S
SB 31 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 33 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 34 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 35 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 36 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

46 Go to comments
S
SB 36 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 38 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

46 Go to comments
N
NB 42 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

46 Go to comments
N
NB 43 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

46 Go to comments
N
NB 44 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

46 Go to comments
N
NB 45 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

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