Investec Champions Cup

Toulouse hunt Bears to European extinction, Glasgow slaughter Bulls

By PA
Toulouse's French wing Matthis Lebel (L) celebrates with Toulouse's French scrum-half Antoine Dupont (R) after scoring a try during the European Rugby Champions Cup round of 16 rugby union match between Stade Toulousain and Bristol at the Ernest-Wallon stadium in Toulouse, south-western France on April 4, 2026. (Photo by Matthieu RONDEL / AFP via Getty Images)

Glasgow won a gruelling Investec Champions Cup clash against Bulls to move into the quarter-finals.

With wet and windy conditions making life difficult for both teams, it was the hosts who eventually prevailed 25-21 after a nip-and-tuck contest.

Handre Pollard’s penalty gave Bulls the first points but Glasgow grabbed the opening try in the 18th minute, Max Williamson barging his way over and Dan Lancaster converting.

Bulls retook the lead when Johan Grobbelaar ended a spell of pressure by going over in the corner, and a penalty from Pollard extended their advantage.

Back came Glasgow with a try through Jack Dempsey, but Bulls went in at half-time narrowly ahead thanks to another penalty from Pollard.

It was advantage Warriors after a try from Patrick Schickerling in the 57th minute and they looked to have wrapped things up when Stafford McDowall finished off a fine move, only for a converted try from Marco van Staden with three minutes left to reduce the deficit to a single point.

But a yellow card for Elrigh Louw allowed Adam Hastings to slot over a final penalty and clinch victory for Glasgow.

Meanwhile, Toulouse romped to a 59-26 victory over Bristol to reach the quarter-finals of the Investec Champions Cup.

The six-time champions ran in nine tries as the Bears were blown away in France despite a late fightback.

Bristol scored the first try in only the fifth minute through Fritz Harding but that kick-started a blitz from Toulouse, who crossed through Jack Willis, Peato Mauvaka twice and Kalvin Gourgues inside 20 minutes.

Matthis Lebel scored his first try in the 35th minute and teed up Gourgues to make it 40-7 at half-time before crossing again inside a minute of the restart.

Kalaveti Ravouvou took Bristol into double figures with their second try as Romain Ntamack was sent to the sin bin, but that did not stop Teddy Thomas scoring a quickfire brace to extend Toulouse’s lead further.

Bristol could take some comfort from a rousing finish as James Williams sprinted away for an interception try before Noah Heward added a fourth late on.

Comments

4 Comments
K
KC 5 days ago

Slaughter? If you are going to try and be clever with words in the title, make sure they have some relevance to the game, not just the teams name.


Glasgow (barely) survived a massive scare by a Bulls nobody gave a chance.

E
Eric Elwood 6 days ago

Glasgow “slaughtered” Bulls?

At 22-21 Hastings overhit a restart horribly with the ball landing on the Bulls goal line and a huge wind looking set to help the Ball the 8 metres to touch on the hard ping pong surface. With a freakish bounce it bounced backwards! Otherwise, that would have been a centre field scrum back and a certain pen to Bulls and a likely win.

Earlier Glasgow had played ref Brousset for another try.

The Bulls were robbed.

c
cm 5 days ago

lol

E
Ed the Duck 6 days ago

So Bullshit all round then Eric…???🤣🤣🤣

4

Comments on RugbyPass

G
GP 54 minutes ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

Leicester Fainga’anuku has to be in the AB’s. I believe he will be. A rocky start at times for the Crusaders , he has really showed his strength and skills, especially in the last few games.

105 Go to comments
N
Nickers 1 hour ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

As usual I don’t have much of an idea what you’re talking about. The whole backline and attack was terrible under Razor and got worse by the week. Jordie, along with everyone else in the backline, was used in the worst way possible in what has sadly fallen to the worlds 9th best attack. I am describing something far more like Argentina or the Hurricanes attack, not that sub club level monstrosity of last years All Blacks. Jordie at 13? Sure why not. It makes no sense whatsoever but that seems to be what makes people the most happy for some reason.

118 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

Not by running straight into contact though.

105 Go to comments
J
JW 1 hour ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

Jordie was the lynchpin of the attack last year, passed more than ever (less into contact).

I think you’re both getting confused by the quality and success of said attacks.



...

118 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How 1% of the USA sports rights market could transform rugby

Yeah but what does that 1% take to reach, it’s a throwaway line that shouldn’t be used in this manner.

It’s fine to use it as a figure to show how small world rugby is but there’s no way you can use it to lead towards getting some of that share. Look at it from the other way, he is talking about the potential of rugby in the US to generate TWICE what the global game does. That’s so far into the future, in terms of what it would take to get to, that it’s not even worth thinking about.



...

7 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How 1% of the USA sports rights market could transform rugby

The great thing about it is that it’s rugby’s roots as a fit for everyone team sport where comradery is high that’s been the foundation of its appeal and growth in the country.

I don’t think we have to worry too much about that changing.



...

7 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Northampton Saints player ratings vs Bath | 2025/26 Investec Champions Cup

And no mention of the fact Manny Iugun matched the best prop in the world??

2 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Northampton Saints player ratings vs Bath | 2025/26 Investec Champions Cup

Undone by Andrew Brace at the death, obvious sealing off by barf. Still when they come to the gardens in 2 weeks we’ll get revenge.

2 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Was pretty watching Ta’avao have to look over his shoulder back at the ref while he said “not going foward, only sideways” at one scrum call!

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Was good to see that he has a lot of heart for his new team and felt enough to give the ref a serve.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

I think he means Lennox kicked the ball straight into Reimer, they put Tele’a on the scrum when there was no need, Howden got under the ball for the try etc. So many things other than the card culminated in the loss, and most under Landers control, excl the handling.

15 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Yeah the game was tight the whole way, but you can’t expect much with the likes of Millar, Lowe, Lennox as keys in your backline.

15 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Wow, wow, wow, what a brilliant game that was.

Could easily have gone either way but Saints starting XV won their battle but the Bath bench is what edged the contest.



...

100 Go to comments
T
Tah Man Too 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

De Groot was excellent. I thought Ta’avao played well too. That’s a very good front row you’ve got there.

15 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Yeah and it was a different approach too, at least to how they use the ball with TT throwing some massive long passes. Not sure it worked too well but it’s what you want to see, and those close catchs are so key against blitz D’s, you don’t get a good picture in traffic, a few offloads were fairly rusty too though.

15 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Good game last night, enjoyed the refined structure of both sides start. Very heavy on the defensive pressure and a shame the Landers couldn’t catch better and use a few of those opportunities.

Deserved the win with that last try being held up.



...

15 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Drink more beer, it does the same. 🤣🤣🤣

100 Go to comments
J
JW 2 hours ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

People have a big misconception about Kaino that he was some huge Chabal type enforcer, when in fact his size was far more comparable to Flanders than anyone elses. Squire was big by comparison, as a result though he simple tended to use that as his weapon, Kaino had to develope the full kit. Shame he had health issues as he was going to be a good option though.

105 Go to comments
O
Otagoman II 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

He knows the ultimate test this year is in South Africa. Last year the ABs were smashed in the scrum by them. He needs and wants to led the ABs scrum to something better this year.

15 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Crikey - I think I called that one pretty well but what a fantastic game of rugby that was.

How good were Saints backline? I also thought Pollock was outstanding tonight but Bath’s forwards clawed them out of trouble. 👏👏👏



...

100 Go to comments
