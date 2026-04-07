United Rugby Championship

'Told that all my life': South African motivation behind Italy move for Wallaby centre

TOKYO, JAPAN - OCTOBER 25: Josh Flook of Australia makes a break to score the team's second try during the rugby international test between Japan and Australia at National Stadium on October 25, 2025 in Sendai, Japan. (Photo by Koki Nagahama/Getty Images)

Josh Flook has elaborated on the lifelong criticism that prompted his move to Italy and defended incoming Wallabies coach Les Kiss as crunch time looms for the Queensland Reds.

The six-cap Wallabies centre spoke publicly for the first time on Tuesday since his move to Benetton on a two-year deal was confirmed last month.

Flook, 24, was due to link with the United Rugby Championship outfit last year on a secondment in partnership with the Reds.

But he was pulled into Wallabies camp for their end-of-season tour and then deployed just once, against Japan.

“Talking to some people, the feedback I got was that I wasn’t really sure how I’d match up against the Scottish and South African centres, if I was to go up against them,” he said.

“So I thought, ‘Why not go and test myself in that (URC) competition and prove to myself and others that I might be a little bit smaller but can put up a hell of a fight?'”

Flook, whose strengths are timing, angles and smooth skills, said being challenged about his lack of size was nothing new.

“I’ve been told that all my life; it’s a driver for me,” he said.

He said it was the “toughest decision of his life” to leave Super Rugby Pacific, from which a large majority of the Wallabies squad for next year’s home World Cup will be selected.

But he thinks exposure to the Irish, Italian, Welsh, Scottish and South African URC teams could ironically aid his Test chances.

“I mulled on it for weeks and weeks, probably pissed a few people off,” he said.

“But I’m only 24 … whether I get a gold jersey or not, as long as I’m improving and bettering myself as a player and person.”

Flook returned from injury in Saturday’s disappointing 42-19 loss to the Western Force.

That followed a lacklustre loss to the Hurricanes in Wellington that has dropped the Reds – who could have sat third with a win in Brisbane – to sixth.

Queensland (4-3) host the Crusaders (fifth, 4-3) on Saturday before a bye is followed by Super Round’s Christchurch clash with the Blues (second, 5-2) and home games against the Brumbies (fourth, 4-3) and Chiefs (third, 5-2).

There is an extra layer of scrutiny on the Reds’ results, with coach Les Kiss set to take over as Wallabies coach following the Super Rugby Pacific season.

But Flook said their mid-season stumble was not a reflection of his coaching.

“There were lots of individual looks in the mirror and then we’ve looked as a group at what can we do better and what little bits of our game are we missing,” he said.

“It’s definitely unfair to put Les in the spotlight like that.

“The last two weeks has shown, if we make mistakes there are good sides able to capitalise, but if we hold the ball we can play really well.”

3 Comments
R
Rugby3 6 days ago

He’s the same height as Conrad Smithj at 6ft 1” and 93kg vs Smith at 96kg, according to Wikipedia. If he could put another few kilos on he’d be good to go. His only problem is Ikitau is an exceptional 13 as well.

J
JW 6 days ago

Let him try and develop his game in an easier league, it sounds like he needs some confidence to get over the competitive hump of SR.


I think taking a graded approach is a very sensible path, rather than playing here where this only Super to learn from, and struggling for five years in that before coming good. URC or Div 2 in France, JRLO are good choices imo.

S
SM 6 days ago

Pragmatic approach

Comments on RugbyPass

J
JW 8 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

Yeah the three OS picks will be locked in contractually, and a lot more that you would then have to try to bring back instead!

But I’m not sure Tupou will continue to be one, or obviously Big will for that matter either (past the WC).



...

54 Go to comments
J
JW 10 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

You don’t want to go too far on the depth side though right?

Tahs have Samu/Gamble



...

54 Go to comments
s
sorrel 19 minutes ago
The stage was all set for Ireland, so why did we witness such a poor performance?

Ireland? Poor performance? Were we watching the same game? This is the closest score between these two sides in a decade. That doesn’t just happen because a couple England players are taking time off. Obviously, Ireland wants to perform better and obviously it wasn’t a perfect performance, but this was the best performance we’ve seen anyone put in against England in years.

2 Go to comments
J
JW 20 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

They’ll be eligible later in the year, so a good pick to get them back for 2027. But why stop at 3 players?

54 Go to comments
J
JW 32 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

I think the purpose here is to actually improve them SB. Can’t sign him up? Can’t improve a side.

But that is a bugger because I think he is good enough to add depth, SR or Internationally?



...

54 Go to comments
J
JW 34 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

The idea definitely works, it is when you’re on the edge of collapse you have to ask yourself “is this idea the best?”.

54 Go to comments
M
Mzilikazi 36 minutes ago
Leinster player ratings vs Sale | 2025/26 Investec Champions Cup

Hallion….bit of a wild rough character. In my world growing up in Ulster would have been generally considered likeable. But in some parts might be applied to an unpleasant fellow as well.

21 Go to comments
J
JW 36 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

They only played at the WC, and are eligible again I believe.

54 Go to comments
J
JW 37 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

Were referring to how many to bring home, given that only three overseas players in the squad at any one time doesn’t allow them to pick the best talent (have to bring them home).

The question at the time (last year) was “is this abolished for good or just this year given all the injuries?”, I think they purposefully didn’t answer that to get a better read on what they wanted. Obviously with a home WC that gives a big advantage of turning the situation in their favour.



...

54 Go to comments
J
John 40 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

Coleman is now Tongan at Test level and Hodge is still making his way back from injury I believe.

Petaia’s form is questionable.



...

54 Go to comments
J
John 41 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

He is not playing great at Perpingnan and is headed to Japan. So I am unsure if he should be top of the list.

54 Go to comments
J
John 42 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

My point is that if we sign these people in Super, then we don’t have to use the 3 OS picks. Bypasses the need for that particular debate.

54 Go to comments
J
John 44 minutes ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

100% correct

54 Go to comments
J
JS 53 minutes ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

“They are the type of example of the wide pass in the URC game v Edinburgh, where he made the intercept and passed way too early to draw in either of the two backfield defenders”

What are you talking about?



...

159 Go to comments
J
John 1 hour ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

Correct, although Bell and Lenny are not counted in this I believe as they are just on sabaticals. Skelton, Tupou, and Hooper are genuine OS picks. Lolesio could be signed to RA by July so he would not need to be included in this, but if he chooses to stay in Japan and the injury to Skelton, he could be one of three picks.

54 Go to comments
G
Gary C 1 hour ago
‘The All Blacks may not win next year’s World Cup but at least they have been better set up to succeed’

Yes, and that is bringing the excitement we enjoy PB.

68 Go to comments
J
John 1 hour ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

This is totally a possibility and an oversight on my behalf haha but was not my intention.

54 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
‘The All Blacks may not win next year’s World Cup but at least they have been better set up to succeed’

Well my comment was neither in support or anything in regards to Kirk personally but that was the reasoning given for the decision not that it was to win the World Cup but to be on the best position to win the World Cup and that was based on the trajectory of where it was all going and they felt it was off for multiple reasons and they well may be right ..right? so change was done and time will tell.. Razor&co had their shot and for myself there was stuff I liked there was stuff I didn’t but there was a lot of meh stuff out on the paddock meh won’t win a World Cup or a series against the Boks imo

68 Go to comments
T
Two Cents 1 hour ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

But why? What do any of them definitely offer that no one already here doesn't?

The discussion is somewhat moot in any case because it's simply not going to happen.



...

54 Go to comments
Q
Qualify 2 hours ago
Three overseas players that must be brought home for the Wallabies

No, we can definitely bring some players back. Just not Noah 👍

54 Go to comments
