Northern | US
34 - 32
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27 - 10
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31 - 33
FT
24 - 39
FT
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FT
34 - 41
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FT
38 - 47
FT
48 - 31
FT
36 - 26
FT
42 - 42
FT
30 - 29
FT
73 - 22
FT
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45 - 15
FT
U20
38 - 40
FT
U20
43 - 32
FT
U20
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U20
34 - 29
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Nations Championship

Sione Tuipulotu on why the Nations Championship hits different for Scotland


Scotland's centre Sione Tuipulotu celebrates after the Six Nations international rugby union match between Scotland and France at Murrayfield Stadium in Edinburgh, Scotland on March 7, 2026. Scotland won the game 50 - 40. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP via Getty Images)
Comments
Comment

Captain Sione Tuipulotu says there is a collective excitement among Scotland’s players about the inaugural Nations Championship.

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The new tournament gets under way on Saturday, with Scotland set to take on Argentina in Cordoba before facing world champions South Africa in Pretoria on July 11.

Gregor Townsend’s side will then return home for their third match, against Fiji at Murrayfield on July 18, before the second round of matches in November.

VIDEO

Tuipulotu said: “I don’t think we’re talking about the tournament as a whole yet, we’ll address that as a group about what’s down the line, because of the size of the challenge in each individual team, especially playing away from home.

“But in terms of the excitement, I can sense the players are really excited about this tournament because frankly, we don’t get the opportunity to come away and play these southern hemisphere teams if it isn’t at a World Cup.

“This is the perfect preparation for us, a year out from the (2027) World Cup, to challenge ourselves against the best in their own backyard.

“We’re excited about it being tier-one opposition away from home, and I hope it’s something the group really relishes, because it’s an amazing new opportunity – just the games on the face of it.”

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The top sides from the southern and northern hemispheres will play each other once, with Scotland set to face New Zealand, Australia and Japan at Murrayfield in November.

Results will determine the ranking of each team in their own hemisphere, from one to six, and they will play the side with the corresponding ranking later that month on the final weekend when the three-day play-offs unfold at Twickenham.

The top two ranked nations will play in the final match to decide the inaugural Nations Championship winner.

Australian-born Tuipulotu, poised to win his 39th cap in Cordoba, said Scotland could not have been handed a tougher assignment for their opening two matches.

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“To be honest, it just doesn’t get any harder, but that’s why we play rugby,” he added.

“I’d much prefer this style of schedule at the back end of the year, because it gets the juices flowing.

“You know you’re playing the best of the best in their own backyard, and that’s why you play rugby – to test yourself against them.

“For me anyway, I’m not coming away from my family at the back end of a season to waste my time, so we’re over here to try and play our best rugby and hopefully get a few results.”

Nations Championship

Watch Hemispheres collide as North faces South in the brand new Nations Championship. Live matches, replays and highlights free on RugbyPass TV here

Stream Nations Championship 2026 LIVE

Hemispheres collide in the new Nations Championship. Stream live, replays and highlights free on RugbyPass TV.

Watch on RPTV
Starts 4th July 2026 - USA only.
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Comments

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Comments on RugbyPass

T
Tom 2 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yeah Mitch would be my favourite to take over right now. He seems the best qualified and most realistic appointment to turn England around on the quick. Still I think Nick is right, there is a good chance he wouldn't want it. He's coaching one of the most dominant teams in sporting history right now. At his age the money might not be enough of an incentive to stick his neck in the noose.

46 Go to comments
T
Tom 6 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Funny when Jamie George came out after the 6N and said England have realised the best teams are playing multiphase rugby. Holy sh*t what a revelation.

46 Go to comments
T
Tom 9 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

So much learnings mate. They're bursting at the seams with f*cking learnings, shame they can't beat anyone at rugby.

46 Go to comments
B
Ben Smith 9 minutes ago
Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

He wouldn’t be much of a dancer but probably still a better dancer than a player.

2 Go to comments
T
Tom 13 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

46 Go to comments
P
PMcD 18 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

46 Go to comments
U
Utiku Old Boy 18 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 22 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

46 Go to comments
P
PMcD 26 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

46 Go to comments
S
SB 29 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 31 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 32 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 33 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 34 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

46 Go to comments
S
SB 34 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 36 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

46 Go to comments
N
NB 39 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

46 Go to comments
N
NB 41 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

46 Go to comments
N
NB 42 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

46 Go to comments
N
NB 42 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

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