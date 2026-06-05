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United Rugby Championship

Scarlets recruit 'outstanding' defence coach from rugby league giants

Scarlets players pictured during the Guinness PRO14 match between Connacht Rugby and Scarlets at the Sportsground in Galway, Ireland on September 22, 2018 (Photo by Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images)
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Scarlets have announced the appointment of highly-rated Eamon O’Carroll as the club’s new defence coach.

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O’Carroll joins Scarlets from Super League powerhouse St Helens, where he has built a reputation as one of the brightest young coaches in the professional game.

The 38-year-old former Ireland RL international has previously held roles as head coach of Bradford Bulls and Newcastle Thunder and assistant coach at Catalans Dragons.

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O’Carroll will become part of Scarlets’ coaching team following the conclusion of the current Super League season, with St Helens firmly in contention for silverware as they pursue their ambitions of reaching the Super League Grand Final.

His role will extend beyond defensive organisation and systems, working closely with players and staff across the entire performance programme to help develop the physical and behavioural standards required to compete at the highest level.

“We are absolutely delighted to bring Eamon to Scarlets,” said Scarlets Interim Director of Rugby Nigel Davies.

“First and foremost, he is an outstanding coach. He has worked within elite high-performance environments at the top of professional rugby league and has built a stand-out reputation for his energy, attention to detail, work ethic and ability to develop players and drive standards every day.

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“What also stood out to us was his character. He is passionate, demanding, highly competitive and has a genuine enthusiasm for helping players improve. He will bring a huge amount of energy to our environment.”

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Davies added: “Defence is about far more than systems. It is about attitude, commitment, trust and the willingness to compete for every moment of the game. Eamon brings those qualities in abundance.

“His experience in title-winning elite professional environments has been built around those principles. His teams are known for their work ethic, their physical commitment and their willingness to compete for every moment of the game.

“We want players who are not just fit enough to play rugby but fit enough to dominate the contact area, repeatedly get off the ground, reload and compete. Eamon shares that vision completely. He is a great cultural fit. He understands the importance of creating an environment where people enjoy coming to work, challenge one another and continually strive to improve.

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“We want to build a team that reflects the values of this club and our supporters – hard-working, connected, brave and relentlessly competitive. We believe our players and supporters will really connect with what Eamon brings.”

O’Carroll joins the Scarlets as a replacement for Jared Payne, who is moving on after three seasons in West Wales.

“The opportunity to join Scarlets was one that really excited me. I’ve always tried to challenge myself throughout my career and step outside my comfort zone because that’s when I feel I do my best work,” said O’Carroll.

“Scarlets is a great club with huge history, strong values and clearly means everything to its supporters and the whole region in West Wales.

“When I watched Scarlets play, one thing stood out immediately – they compete. That’s really important to me. It’s not about coming in and changing everything. It’s about adding to what is already there, bringing fresh ideas and helping people improve.

“The competitions have a real edge and an exciting challenge – the different styles of rugby, the different cultures, the travel, the South African teams and the physical threat they bring – it’s something that I am really looking forward to being a part of.”

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Comments on RugbyPass

c
cnw 13 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 14 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 17 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 23 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 25 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 50 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

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