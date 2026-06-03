Northern | US
46 - 24
FT
21 - 22
FT
24 - 22
FT
32 - 12
FT
54 - 21
FT
38 - 31
FT
38 - 17
FT
18 - 14
FT
20 - 11
FT
52 - 7
FT
38 - 21
FT
25 - 28
FT
31 - 20
FT
71 - 35
FT
27 - 22
FT
31 - 34
FT
HSBC SVNS World Championship 2026
Bordeaux
Friday
02:05
Friday
13:45
Saturday
02:05
Saturday
09:00
Saturday
14:05
Gallagher Premiership

'I’d love that': Mark McCall suggests PREM improvements ahead of exit

Mark McCall, Head Coach of Saracens, is congratulated after the Gallagher PREM match between Saracens and Harlequins at StoneX Stadium on May 30, 2026 in Barnet, England. (Photo by Clive Rose/Getty Images)
Comments
1 Comment

Saracens boss Mark McCall believes the Gallagher PREM would function better with a minimum of 12 teams and has called for the restoration of league games during international windows.

ADVERTISEMENT

McCall will step down at the end of the season after 15 trophy-laden years as director of rugby, and his reign could conclude as early as Saturday when Saracens face Exeter at Sandy Park in a shootout for the final available play-off place.

PREM Rugby is planning to grow the competition from 10 to 12 teams by the 2029-30 campaign as part of move to becoming an ‘expansion’ league, with the long-term aspiration of increasing to as many as 20 sides.

VIDEO

McCall, the most successful coach in PREM history after masterminding six domestic titles and three European crowns, insists there should be fewer weekends without top-flight action.

“For me, there are not enough teams,” McCall said. “There are too many gaps and too much time between games.

Fixture
Gallagher Premiership
Exeter Chiefs
32 - 12
Full-time
Saracens
All Stats and Data

“I know the calendar’s busy, but I would rather keep playing in international windows as often as necessary. There should be 12 teams minimum because we need more games.

“We went from the end of January when we played Newcastle at the StoneX to the middle of April before we played another league game at home. That’s crazy. We want to get fans used to coming.

ADVERTISEMENT

“There’s also room for a different competition. If there was a weekly under-21 or under-23 competition, that would be brilliant.

“We want our players to play for Saracens with the people they’re going to play with as time goes on rather than having to be farmed out to lower league clubs. So I’d love that as well.”

McCall is being succeeded for the 2026-27 season by the returning Brendan Venter, the South Africa from whom he took over in 2011 having served as his assistant.

Venter has been at Saracens’ training ground this week with McCall’s move to technical advisor – he will also join the board of directors – among the topics of conversation.

ADVERTISEMENT

The former Ireland centre expects to be working on a part-time basis for one or two days a week, providing advice and mentorship.

Even with Saracens riding a five-match winning run that has resurrected their title quest and the emergence of an exciting crop of young backs led by teenage sensation Noah Caluori, McCall is satisfied he has got the timing of his exit right.

“I knew when my time was up,” he said. “There’s a certain energy that you need to do this job and at times I’ve realised that. The team need the new energy they’re going to get from Brendan.

“Of course I’ll miss it. It’s been a massive part of my life. It’s been 17 years. We’ve got a room where all the coaches and the analysts sit and chew the fat and talk rubbish to each other, and I’m going to miss that room a lot.

“I love being there and I trust the people that are in there. They are tremendously loyal, but we have a lot of fun in there as well.”

Related

Exeter Chief's 20-player exodus headlined by 141-cap trio

Exeter Chiefs have confirmed a list of 20 departing players at the end of the season, with a trio of international stars among the headline exits from Sandy Park.

Read Now

Register your interest to receive priority updates on RWC27 ticket releases. Don't miss out, stay in the loop!


ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Steve Borthwick's potential World Cup plans dented with latest Top 14 deal

2
2

'Unfortunately, not everyone gets their fairytale ending': Leinster confirm Lowe exit

4
3

89-cap All Black TJ Perenara among a clutch of stars set to play for Barbarians

3
4

Two Lions missing from Scotland's Nations Championship squad

5

The 19 British and Irish players in the Top 14 play-offs

1
6

Official statement on alleged Ben Stokes and Saracens player incident

7

Victor Matfield addresses the 'IP' question over Tony Brown's All Blacks move

5
8

Former All Blacks weigh in on the timing of Tony Brown's appointment

24

Comments

1 Comment
u
unknown 6 days ago

Good luck to him in his new role. Saracens are not my team. But I do love rugby. His remarks about improving rugby are easy to agree with. My heart belongs to my team & it doesn't play often enough. I put it above International rugby as a priority. The Prem needs too kick on. Please end plastic pitches. If the community want one, they can buy their own. I want one Welch Scottish, Irish team in the league. If those unions had any sense they would buy a franchise. But they are that blind. 30 million is a great investment & reshapes stupid rules that kill the game. Club rugby with all its history is a great legacy to build on. Build debth not hollow out the teams. I see many a young rugby player with so few games too their playrd record. We could easily take the entire prem to America for a one of prem event window. That raises interest. There is much to be done to improve the experience. Club rugby has to come first.

Join free and tell us what you really think!

Sign up for free
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

Who's next up in Wales' long search for a tighthead titan to succeed 'Bomb'?

With Archie Griffin and Keiron Assiratti unavailable, Dillon Lewis, Sam Wainwright and Ben Warren are the next trio in line as Wales seek a new Adam Jones.

LONG READ

Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

The testy triangle between the Springboks, All Blacks and Ireland will be alive and well for some time to come.

75
LONG READ

Northampton ‘late bloomer’ Tom Litchfield: ‘When we're on it, we just carve teams up’

He may be the only non-England international in Saints' backline but a semi-final clash with Leicester gives the centre a chance to stake a Test claim.

Comments on RugbyPass

c
cnw 13 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 14 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 17 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 23 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 25 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 50 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

522 Go to comments
Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones
Close
ADVERTISEMENT
Copied to clipboard

Share Article close