Reds solve Paisami-shaped midfield hole with more Wallaby muscle

Having suffered the loss of their midfield battering ram last week, the Reds have moved another Wallaby into the inside centre channel for their qualifying final fixture in Hamilton.
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Filipo Daugunu will play just his second professional game with the No.12 jersey on his back against the Chiefs, lining up against Quinn Tupaea in the first round of knockout action. The 31-year-old’s round 15 run against Moana Pasifika was his first at inside centre.
The Reds have presented themselves as something of a bogey team during the Chiefs’ run of fine form in recent seasons, and will hope to pull off a big upset at FMG Stadium Waikato.
VIDEO
Fraser Mcreight will again captain the team for the occasion, and will become a Reds centurion in the process.
“Finals rugby is a brand new season, a new beast. Everything is at a higher intensity, the collisions, the breakdowns, the set piece, everything,” McReight said.
“That’s what we can expect.
“To think about 100 games is very special for me and my family. What better week for it than a qualifying final? Everyone here is primed and ready to go.”
Reds coach Les Kiss said the 100th game was a fitting milestone for one of the club’s best.
“Fraser stands tall in this place as one of the greats. To reach 100 games at 27 is a phenomenal achievement,” Kiss said.
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“His impact at the Reds is obvious on the pitch with his jackalling skills, awareness in attack and his defensive workrate. However, his standing in the locker room and the club makes him one of the most important figures in Queensland rugby.”
The coach went on to explain his selections, adding: “It excites us no end to take on this challenge in a hostile environment against a good club.
“Filipo again shows his great versatility after starting at wing, outside centre and inside centre for us previously as well as having a cameo at flanker late in one game,” Reds Head Coach Les Kiss said.
“His power in midfield and his ability to jackal will be a threat to contend with. There’s no doubt the understanding he has with Josh Flook is an asset for us.
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“Joe Brial returns to the starting backrow. Jock Campbell has been in excellent form. He will be at fullback with Treyvon Pritchard adding his classy touches from the bench.
“The ability to start and finish with a strong front row will be crucial in this match. We have front-row strength for all conditions.
“We have had some strong finishes to games, and that has been on the back of our bench, where we are well stacked.
“Seru is out this week. We are fortunate to have Hamish Muller for the bench to bring the physicality and work rate he has provided throughout the season.”
Head-to-Head
Last 5 Meetings
Wins
4
Draws
0
Wins
1
Average Points scored
33
21
First try wins
40%
Home team wins
80%
Reds team to play the Chiefs
Aidan Ross – Bond University – Otumoetai College, NZ – Te Puke Sports
Josh Nasser – University of Queensland – St Joseph’s College Gregory Terrace – Easts
Zane Nonggorr – Bond University – The Southport School – Gold Coast Eagles
Josh Canham – Bond University – Brighton Grammar, Melb – Harlequin RC, Melb
Lukhan Salakaia-Loto – Souths – John Edmondson HS, Sydney – Southern Districts, Sydney
Joe Brial – University of Queensland – Scots College – Easts, Sydney
Fraser McReight (c) – Brothers – Brisbane Grammar School – Albany Creek Brumbies
Harry Wilson – Brothers – St Joseph’s College Gregory Terrace – Gunnedah Red Devils
Tate McDermott – University of Queensland – Sunshine Coast Grammar – Flinders RC
Carter Gordon – Wests – Brisbane Boys’ College – Wests
Tim Ryan – Brothers – St Patrick’s College, Shorncliffe
Filipo Daugunu – Sunnybank – Dogotuki District School, Fiji
Josh Flook – Brothers – Nudgee College – Brothers
Lachie Anderson – University of Queensland – Oakhill College, Sydney – Dural RC, Sydney
Jock Campbell – University of Queensland – The Southport School – Inverell Highlanders
Reserves
16. Matt Faessler – Brothers – Toowoomba Grammar – USQ Saints 17. George Blake – Bond University – The Southport School – Fasi Maufanga Eels, Tonga 18. Massimo De Lutiis – Wests – The Southport School – Surfers Paradise Dolphins 19. Hamish Muller – Brothers – Toowoomba Grammar – USQ Saints 20. Vaiuta Latu – Brothers – St Peters Lutheran College – Pine Rivers Pumas 21. Kalani Thomas – Souths – Ipswich Grammar – Souths 22. Ben Volavola – Sunnybank – Newington College – Seaforth Raiders, Sydney 23. Treyvon Pritchard – Brothers – Anglican Church Grammar School – Springfield Hawks
Injury list
John Bryant Nicholas Conway Frankie Goldsbrough Isaac Henry Trevor King Tom Lynagh Hunter Paisami Seru Uru Kingsley Uys
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Dolman refereeing, backed up by the same crew that caused all the controversy against the Chiefs at Suncorp. Just makes it all feel like we have seen this movie before.
Feels so unnecessary to court controversy again by appointing these guys. Just seems like the refs body/SR is doubling down after the Reds had the temerity to make an official complaint after the last game.
Much simpler to avoid all of this by appointing them to a different game, and avoiding any sill conspiracy theories all together
Strong Reds team
I would like to see Flook at 12 .
Daugunu will cop a card in there .