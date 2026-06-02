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Super Rugby Pacific

Reds solve Paisami-shaped midfield hole with more Wallaby muscle

Filipo Daugunu of the Reds celebrates a try during the round nine Super Rugby match between Queensland Reds and Crusaders at Suncorp Stadium, on April 11, 2026, in Brisbane, Australia. (Photo by Chris Hyde/Getty Images)
Comments
3 Comments

Having suffered the loss of their midfield battering ram last week, the Reds have moved another Wallaby into the inside centre channel for their qualifying final fixture in Hamilton.

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Filipo Daugunu will play just his second professional game with the No.12 jersey on his back against the Chiefs, lining up against Quinn Tupaea in the first round of knockout action. The 31-year-old’s round 15 run against Moana Pasifika was his first at inside centre.

The Reds have presented themselves as something of a bogey team during the Chiefs’ run of fine form in recent seasons, and will hope to pull off a big upset at FMG Stadium Waikato.

VIDEO

Fraser Mcreight will again captain the team for the occasion, and will become a Reds centurion in the process.

“Finals rugby is a brand new season, a new beast. Everything is at a higher intensity, the collisions, the breakdowns, the set piece, everything,” McReight said.

“That’s what we can expect.

“To think about 100 games is very special for me and my family. What better week for it than a qualifying final? Everyone here is primed and ready to go.”

Reds coach Les Kiss said the 100th game was a fitting milestone for one of the club’s best.

“Fraser stands tall in this place as one of the greats. To reach 100 games at 27 is a phenomenal achievement,” Kiss said.

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“His impact at the Reds is obvious on the pitch with his jackalling skills, awareness in attack and his defensive workrate. However, his standing in the locker room and the club makes him one of the most important figures in Queensland rugby.”

The coach went on to explain his selections, adding: “It excites us no end to take on this challenge in a hostile environment against a good club.

“Filipo again shows his great versatility after starting at wing, outside centre and inside centre for us previously as well as having a cameo at flanker late in one game,” Reds Head Coach Les Kiss said.

“His power in midfield and his ability to jackal will be a threat to contend with. There’s no doubt the understanding he has with Josh Flook is an asset for us.

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“Joe Brial returns to the starting backrow. Jock Campbell has been in excellent form. He will be at fullback with Treyvon Pritchard adding his classy touches from the bench.

“The ability to start and finish with a strong front row will be crucial in this match. We have front-row strength for all conditions.

“We have had some strong finishes to games, and that has been on the back of our bench, where we are well stacked.

“Seru is out this week. We are fortunate to have Hamish Muller for the bench to bring the physicality and work rate he has provided throughout the season.”

Head-to-Head

Last 5 Meetings

Wins
4
Draws
0
Wins
1
Average Points scored
33
21
First try wins
40%
Home team wins
80%

Reds team to play the Chiefs

  1. Aidan Ross – Bond University – Otumoetai College, NZ – Te Puke Sports
  2. Josh Nasser – University of Queensland – St Joseph’s College Gregory Terrace – Easts
  3. Zane Nonggorr – Bond University – The Southport School – Gold Coast Eagles
  4. Josh Canham – Bond University – Brighton Grammar, Melb – Harlequin RC, Melb
  5. Lukhan Salakaia-Loto – Souths – John Edmondson HS, Sydney – Southern Districts, Sydney
  6. Joe Brial – University of Queensland – Scots College – Easts, Sydney
  7. Fraser McReight (c) – Brothers – Brisbane Grammar School – Albany Creek Brumbies
  8. Harry Wilson – Brothers – St Joseph’s College Gregory Terrace – Gunnedah Red Devils
  9. Tate McDermott – University of Queensland – Sunshine Coast Grammar – Flinders RC
  10. Carter Gordon – Wests – Brisbane Boys’ College – Wests
  11. Tim Ryan – Brothers – St Patrick’s College, Shorncliffe
  12. Filipo Daugunu – Sunnybank – Dogotuki District School, Fiji
  13. Josh Flook – Brothers – Nudgee College – Brothers
  14. Lachie Anderson – University of Queensland – Oakhill College, Sydney – Dural RC, Sydney
  15. Jock Campbell – University of Queensland – The Southport School – Inverell Highlanders

Reserves

16. Matt Faessler – Brothers – Toowoomba Grammar – USQ Saints
17. George Blake – Bond University – The Southport School – Fasi Maufanga Eels, Tonga
18. Massimo De Lutiis – Wests – The Southport School – Surfers Paradise Dolphins
19. Hamish Muller – Brothers – Toowoomba Grammar – USQ Saints
20. Vaiuta Latu – Brothers – St Peters Lutheran College – Pine Rivers Pumas
21. Kalani Thomas – Souths – Ipswich Grammar – Souths
22. Ben Volavola – Sunnybank – Newington College – Seaforth Raiders, Sydney
23. Treyvon Pritchard – Brothers – Anglican Church Grammar School – Springfield Hawks

Injury list

John Bryant
Nicholas Conway
Frankie Goldsbrough
Isaac Henry
Trevor King
Tom Lynagh
Hunter Paisami
Seru Uru
Kingsley Uys

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Comments

3 Comments
D
DW 6 days ago

Dolman refereeing, backed up by the same crew that caused all the controversy against the Chiefs at Suncorp. Just makes it all feel like we have seen this movie before.


Feels so unnecessary to court controversy again by appointing these guys. Just seems like the refs body/SR is doubling down after the Reds had the temerity to make an official complaint after the last game.


Much simpler to avoid all of this by appointing them to a different game, and avoiding any sill conspiracy theories all together

B
Bazzallina 7 days ago

Strong Reds team

u
unknown 7 days ago

I would like to see Flook at 12 .

Daugunu will cop a card in there .

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Comments on RugbyPass

c
cnw 11 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 13 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 16 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 21 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 24 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 48 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 59 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

522 Go to comments
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