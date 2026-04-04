'Top draw tonight': Jono Gibbes on All Black's return to form

One of those tackles was a dominant and powerful shot on Siosifa Amone, highlighting how physical Finau can be when his timing is on point.
Speaking to the Sky Sport panel after the Round 8 contest, Gibbes said that they made the change because they felt they needed something different in the loose forwards against the Waratahs.
“Yeah I think that was an area that we we learned in Australia we weren’t happy with our breakdown area, our carry, and our clean,” Gibbes said.
“We didn’t get the quick ball that we wanted to those two weeks. So we looked to address that and then obviously, with our loose forwards that we do have in the squad, we rotate the combinations regularly enough.
“But it was perfect timing, and Samipeni was top draw tonight.”
The Chiefs head coach explains that one of the main reasons why their loose-forward group is changing, is to do with trying to keep their shoulders fresh.
“Well, if we look at the loose forwards in particular, we probably talk a lot about energy, the physicality that’s needed to drive the team through the middle of the field and between the 15 meters and the loose forwards.
“Our loose forwards are at the heart of that. So how we use their battery up and keep them fresh and rotate through so that whoever’s on there, they’ve got fresh shoulders.”
Former World Cup-winning All Black first-five Stephen Donald was impressed with Finau’s physicality defensively.
“Oh, here’s some of his lines with ball in hand. This was him out the back, being a ball playing number 10, and the ability to put the kick in. But it was his physicality that really stood out tonight,” Donald explained on the Sky Sport broadcast.
For Finau, the convincing win was pleasing after two weeks on the road in Australia.
“Yeah, still trying to catch my breath but yeah feeling good, I try and stick to the system as much as I can. But, yeah, I don’t know, I just play footy, I’d say,” the All Black loose forward told Sky Sport.
“Feels good to be back home, especially being away for two weeks. So yeah, the boys were excited for this week.”
Samipeni Fine is the most overrated player to wear a Black jersey followed closely by Luke Jacobson, not surprisingly they play for the most overrated team in the country.
You’d be fun at parties
Just like your opinion, overrated…..
Be great if Sami can maintain this form through the big local derbies and into the international season. At 196cm and 115kg he has the dimensions to make the type of impact our No6 must make.
Agreed cnw. To-date, he has looked overwhelmed at the next level but it sometimes takes a while to adjust to the lights and the expectations. He has size and skills and if he can maintain and then take some belief and attitude from this SRP season into his ABs opportunities, he could be a key cog.
Thing is he’s had too many opportunities to make that impact at international level and I can’t remember any impact other than penalties He’s an average player at Super level and rubbish at test level.
Lethal alright! Stoked for him.