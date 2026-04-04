Super Rugby Pacific

'Top draw tonight': Jono Gibbes on All Black's return to form

New Zealand’s Samipeni Finau (C) and Luke Jacobson (R) take part in the New Zealand captains’ run at Forsyth Barr Stadium in Dunedin on July 4, 2025, ahead of their three-match international rugby series against France, with the first Test match to be played in Dunedin on July 5. (Photo by Sanka Vidanagama / AFP via Getty Images)

It’s been far from an ideal start to the 2026 Super Rugby Pacific campaign for All Black loose-forward Samipeni Finau, who’s been stuck behind some quality loose-forwards at the Chiefs.

But in the Chiefs’ 42-14 victory over the Waratahs in Hamilton on Saturday night, the No.6 put up a strong showing on both sides of the ball.

Finau has been in and out of the starting lineup throughout the 2026 campaign under Jono Gibbes, but was given another opportunity against the Waratahs to remind the public of what he’s capable of.

The 12-Test All Black, who made his debut in 2023, was destructive with the ball in hand against the Waratahs, with nine carries and six stops on the defensive side of the ball.

Chiefs vs Waratahs takes: The Chiefs' big question, little brother syndrome

The Chiefs and Waratahs locked horns in Hamilton on Saturday night, both with plenty to prove, having produced inconsistent results throughout the opening half of the 2026 Super Rugby Pacific season. 

VIDEO

One of those tackles was a dominant and powerful shot on Siosifa Amone, highlighting how physical Finau can be when his timing is on point.

Speaking to the Sky Sport panel after the Round 8 contest, Gibbes said that they made the change because they felt they needed something different in the loose forwards against the Waratahs.

“Yeah I think that was an area that we we learned in Australia we weren’t happy with our breakdown area, our carry, and our clean,” Gibbes said.

“We didn’t get the quick ball that we wanted to those two weeks. So we looked to address that and then obviously, with our loose forwards that we do have in the squad, we rotate the combinations regularly enough.

“But it was perfect timing, and Samipeni was top draw tonight.”

The Chiefs head coach explains that one of the main reasons why their loose-forward group is changing, is to do with trying to keep their shoulders fresh.

“Well, if we look at the loose forwards in particular, we probably talk a lot about energy, the physicality that’s needed to drive the team through the middle of the field and between the 15 meters and the loose forwards.

“Our loose forwards are at the heart of that. So how we use their battery up and keep them fresh and rotate through so that whoever’s on there, they’ve got fresh shoulders.”

Former World Cup-winning All Black first-five Stephen Donald was impressed with Finau’s physicality defensively.

“Oh, here’s some of his lines with ball in hand. This was him out the back, being a ball playing number 10, and the ability to put the kick in. But it was his physicality that really stood out tonight,” Donald explained on the Sky Sport broadcast.

For Finau, the convincing win was pleasing after two weeks on the road in Australia.

“Yeah, still trying to catch my breath but yeah feeling good, I try and stick to the system as much as I can. But, yeah, I don’t know, I just play footy, I’d say,” the All Black loose forward told Sky Sport.

“Feels good to be back home, especially being away for two weeks. So yeah, the boys were excited for this week.”

Comments

9 Comments
R
Rick Clark 4 days ago

Samipeni Fine is the most overrated player to wear a Black jersey followed closely by Luke Jacobson, not surprisingly they play for the most overrated team in the country.

C
Chiefs Mana 4 days ago

You’d be fun at parties

M
MM 4 days ago

Just like your opinion, overrated…..

c
cnw 5 days ago

Be great if Sami can maintain this form through the big local derbies and into the international season. At 196cm and 115kg he has the dimensions to make the type of impact our No6 must make.

U
Utiku Old Boy 4 days ago

Agreed cnw. To-date, he has looked overwhelmed at the next level but it sometimes takes a while to adjust to the lights and the expectations. He has size and skills and if he can maintain and then take some belief and attitude from this SRP season into his ABs opportunities, he could be a key cog.

R
Rick Clark 4 days ago

Thing is he’s had too many opportunities to make that impact at international level and I can’t remember any impact other than penalties He’s an average player at Super level and rubbish at test level.

P
PickOllieMathisOrKeepLosing,Rob. 5 days ago

Lethal alright! Stoked for him.

Dalton: 'Some girls like to be screaming and shouting, and that works for them. I’m definitely the opposite'

This Six Nations Aoife Dalton comes in as a mainstay of the Irish team after captaining the Wolfhounds to Celtic challenge glory. But it wasn't always this way. “I’ll never forget that Six Nations. I remember, after that, thinking, ‘I’ll never play for Ireland again. That’s me done!’

LONG READ

Mick Cleary: 'Are we about to witness two of the greatest Champions Cup quarter-finals?'

Even those with the longest memories will struggle to recall better ties in prospect than Bath v Northampton and Bordeaux-Begles versus Toulouse.

LONG READ

Is Antoine Dupont no longer undroppable?

The iconic Frenchman has taken time to recover from a serious knee injury and there are murmurs he is no longer an automatic pick

G
GP 45 minutes ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

Leicester Fainga’anuku has to be in the AB’s. I believe he will be. A rocky start at times for the Crusaders , he has really showed his strength and skills, especially in the last few games.

105 Go to comments
N
Nickers 1 hour ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

As usual I don’t have much of an idea what you’re talking about. The whole backline and attack was terrible under Razor and got worse by the week. Jordie, along with everyone else in the backline, was used in the worst way possible in what has sadly fallen to the worlds 9th best attack. I am describing something far more like Argentina or the Hurricanes attack, not that sub club level monstrosity of last years All Blacks. Jordie at 13? Sure why not. It makes no sense whatsoever but that seems to be what makes people the most happy for some reason.

118 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

Not by running straight into contact though.

105 Go to comments
J
JW 1 hour ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

Jordie was the lynchpin of the attack last year, passed more than ever (less into contact).

I think you’re both getting confused by the quality and success of said attacks.



...

118 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How 1% of the USA sports rights market could transform rugby

Yeah but what does that 1% take to reach, it’s a throwaway line that shouldn’t be used in this manner.

It’s fine to use it as a figure to show how small world rugby is but there’s no way you can use it to lead towards getting some of that share. Look at it from the other way, he is talking about the potential of rugby in the US to generate TWICE what the global game does. That’s so far into the future, in terms of what it would take to get to, that it’s not even worth thinking about.



...

7 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How 1% of the USA sports rights market could transform rugby

The great thing about it is that it’s rugby’s roots as a fit for everyone team sport where comradery is high that’s been the foundation of its appeal and growth in the country.

I don’t think we have to worry too much about that changing.



...

7 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Northampton Saints player ratings vs Bath | 2025/26 Investec Champions Cup

And no mention of the fact Manny Iugun matched the best prop in the world??

2 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Northampton Saints player ratings vs Bath | 2025/26 Investec Champions Cup

Undone by Andrew Brace at the death, obvious sealing off by barf. Still when they come to the gardens in 2 weeks we’ll get revenge.

2 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Was pretty watching Ta’avao have to look over his shoulder back at the ref while he said “not going foward, only sideways” at one scrum call!

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Was good to see that he has a lot of heart for his new team and felt enough to give the ref a serve.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

I think he means Lennox kicked the ball straight into Reimer, they put Tele’a on the scrum when there was no need, Howden got under the ball for the try etc. So many things other than the card culminated in the loss, and most under Landers control, excl the handling.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Yeah the game was tight the whole way, but you can’t expect much with the likes of Millar, Lowe, Lennox as keys in your backline.

15 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Wow, wow, wow, what a brilliant game that was.

Could easily have gone either way but Saints starting XV won their battle but the Bath bench is what edged the contest.



...

100 Go to comments
T
Tah Man Too 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

De Groot was excellent. I thought Ta’avao played well too. That’s a very good front row you’ve got there.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Yeah and it was a different approach too, at least to how they use the ball with TT throwing some massive long passes. Not sure it worked too well but it’s what you want to see, and those close catchs are so key against blitz D’s, you don’t get a good picture in traffic, a few offloads were fairly rusty too though.

15 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Good game last night, enjoyed the refined structure of both sides start. Very heavy on the defensive pressure and a shame the Landers couldn’t catch better and use a few of those opportunities.

Deserved the win with that last try being held up.



...

15 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Drink more beer, it does the same. 🤣🤣🤣

100 Go to comments
J
JW 2 hours ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

People have a big misconception about Kaino that he was some huge Chabal type enforcer, when in fact his size was far more comparable to Flanders than anyone elses. Squire was big by comparison, as a result though he simple tended to use that as his weapon, Kaino had to develope the full kit. Shame he had health issues as he was going to be a good option though.

105 Go to comments
O
Otagoman II 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

He knows the ultimate test this year is in South Africa. Last year the ABs were smashed in the scrum by them. He needs and wants to led the ABs scrum to something better this year.

15 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Crikey - I think I called that one pretty well but what a fantastic game of rugby that was.

How good were Saints backline? I also thought Pollock was outstanding tonight but Bath’s forwards clawed them out of trouble. 👏👏👏



...

100 Go to comments
