Investec Champions Cup

Glasgow Warriors player ratings vs Bulls | 2025/26 Investec Champions Cup

Jack Dempsey of Glasgow Warriorsscores his team's second try during the Investec Champions Cup match between Glasgow Warriors and Vodacom Bulls at Scotstoun Stadium on April 04, 2026 in Glasgow, Scotland. (Photo by Ian MacNicol/Getty Images)

Glasgow Warriors player ratings: Not the best of performances, as the rain, the Bulls and an unimpressive scrum made things more difficult for the Glasgow Warriors, but in the end Franco Smith’s team clinched qualification for the quarter-finals with a well earned 25-21 win.

It was the Warriors’ fourth win over the Bulls since 2022, and although it was decided on the final play of the game, they will face Toulon in a few weeks.

Patrick Schickerling and Stafford McDowall were stupendous for the home side, salvaging them after a shaky opening 40 minutes.

1. Patrick Schickerling – 9
The Bulls came to Scotstoun with a plan to make the scrum a point-scoring platform, and it paid off in the opening exchanges, with the Warriors front-row trio caving under heavy pressure. Despite the scrummaging woes, Schickerling was extraordinary everywhere else, clinching a sensational jackal and a key counter-ruck that prevented the Bulls from scoring, before crossing for the Warriors’ third try.

2. Gregor Hiddleston – 6
A positive performance in the lineout and in his defensive duties, Hiddleston did his best to secure a solid set-piece for the Warriors, although the scrum endured an off-day.

3. Zander Fagerson – 6
A tough day on the job for the experienced Scottish international, as he came under pressure in the scrum against an in-form Gerhard Steenekamp. While Schickerling enjoyed some good moments outside of the set-piece, Fagerson wasn’t so lucky, conceding two knock-ons and missing two tackles. He managed to regain his footing in the second half.

4. Max Williamson – 6.5
Controlled the driving maul well, but didn’t have any chances to disrupt the opposition lineout. Scored the locals’ first try, rushing in support of George Horne before grounding the ball near the posts.

5. Alex Samuel – 5
Tried to step up in the lock pairing, with most of his impact felt around the ruck and in the driving maul. However, Samuel wasn’t as dominant as Williamson, failing to make a real impact with his tackles or carries.

6. Matt Fagerson – 8
How did Fagerson manage to salvage that wonky pass from George Horne to set up his side’s opening try? His sensational Six Nations form carried over to the Investec Champions Cup, with the blindside flanker amassing more than 12 tackles and 10 carries, bossing the opposition forward pack.

7. Rory Darge – 7
Pile-drove several Bulls carriers to the ground and was sensational at making life hard for Embrose Papier, narrowing the Bulls scrum-half’s range of options.

8. Jack Dempsey – 7
A game of mixed feelings for the powerful number eight. While he won the collision battle in most of his carries and scored one of his side’s tries, Dempsey lost control of the ball twice after rushing in when a more conservative approach may have served him better.

9. George Horne – 5
Replaced six minutes before the break, George Horne wasn’t at his best. The scrum-half missed a few passes, looking like a slowed-down version of himself. Even though he did assist with the Warriors’ opening try, Horne struggled to ignite his side’s attack.

10. Dan Lancaster – 6
Not the best of outings for the 24-year-old Scottish-qualified utility back, missing the target on more than a few occasions. He looked far better when linking his side’s attacking game, although this was only evident intermittently.

11. Ollie Smith – 5
In a match hampered by persistent rain, Ollie Smith had to content himself with chasing kicks and shutting down Bulls runners. Didn’t do anything flashy, but did his job when called upon.

12. Sione Tuipulotu – 7.5
The living embodiment of selflessness. Tuipulotu repeatedly hurled himself into the Bulls defence, searching for a way to gain momentum and keep his side’s qualification hopes alive in the Investec Champions Cup.

13. Stafford McDowall – 9
Gigantic. Enormous. Titanic. Whatever word you can come up with, Stafford McDowall was crucial to his side’s victory, creating several key moments and consistently outthinking the Bulls backline. Made the run that sparked the locals’ first try, beating defenders to anchor the Warriors deep in the Bulls’ 22, and then scored the winning try.

14. Kyle Steyn – 5
Like Ollie Smith, Steyn didn’t have the chance to light up the game, with the rain and the Bulls defence making it difficult for the experienced winger to get involved.

15. Josh McKay – 8
Handled Handré Pollard’s deep kicks with assurance, returning them in kind. This was never going to be a game of flair, with McKay doing what he could to relieve pressure when the Warriors were pinned in their own half. He finished as the match’s top ball-carrier with 120 metres gained and made the run that ultimately allowed the Warriors to celebrate a memorable Champions Cup win.

REPLACEMENTS
Aside from Ben Afshar, Franco Smith was patient with his changes, largely due to the nature of the contest.

'You're better than that': Henry Pollock involved in multiple incidents with Castres

Henry Pollock’s rapid rise shows little sign of slowing and, judging by events at cinch Stadium on Friday night, neither does his growing reputation as one of English rugby’s most irritating opponents.

4

Comments on RugbyPass

G
GP 43 minutes ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

Leicester Fainga’anuku has to be in the AB’s. I believe he will be. A rocky start at times for the Crusaders , he has really showed his strength and skills, especially in the last few games.

105 Go to comments
N
Nickers 58 minutes ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

As usual I don’t have much of an idea what you’re talking about. The whole backline and attack was terrible under Razor and got worse by the week. Jordie, along with everyone else in the backline, was used in the worst way possible in what has sadly fallen to the worlds 9th best attack. I am describing something far more like Argentina or the Hurricanes attack, not that sub club level monstrosity of last years All Blacks. Jordie at 13? Sure why not. It makes no sense whatsoever but that seems to be what makes people the most happy for some reason.

118 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

Not by running straight into contact though.

105 Go to comments
J
JW 1 hour ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

Jordie was the lynchpin of the attack last year, passed more than ever (less into contact).

I think you’re both getting confused by the quality and success of said attacks.



...

118 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How 1% of the USA sports rights market could transform rugby

Yeah but what does that 1% take to reach, it’s a throwaway line that shouldn’t be used in this manner.

It’s fine to use it as a figure to show how small world rugby is but there’s no way you can use it to lead towards getting some of that share. Look at it from the other way, he is talking about the potential of rugby in the US to generate TWICE what the global game does. That’s so far into the future, in terms of what it would take to get to, that it’s not even worth thinking about.



...

7 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How 1% of the USA sports rights market could transform rugby

The great thing about it is that it’s rugby’s roots as a fit for everyone team sport where comradery is high that’s been the foundation of its appeal and growth in the country.

I don’t think we have to worry too much about that changing.



...

7 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Northampton Saints player ratings vs Bath | 2025/26 Investec Champions Cup

And no mention of the fact Manny Iugun matched the best prop in the world??

2 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Northampton Saints player ratings vs Bath | 2025/26 Investec Champions Cup

Undone by Andrew Brace at the death, obvious sealing off by barf. Still when they come to the gardens in 2 weeks we’ll get revenge.

2 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Was pretty watching Ta’avao have to look over his shoulder back at the ref while he said “not going foward, only sideways” at one scrum call!

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Was good to see that he has a lot of heart for his new team and felt enough to give the ref a serve.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

I think he means Lennox kicked the ball straight into Reimer, they put Tele’a on the scrum when there was no need, Howden got under the ball for the try etc. So many things other than the card culminated in the loss, and most under Landers control, excl the handling.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Yeah the game was tight the whole way, but you can’t expect much with the likes of Millar, Lowe, Lennox as keys in your backline.

15 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Wow, wow, wow, what a brilliant game that was.

Could easily have gone either way but Saints starting XV won their battle but the Bath bench is what edged the contest.



...

100 Go to comments
T
Tah Man Too 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

De Groot was excellent. I thought Ta’avao played well too. That’s a very good front row you’ve got there.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Yeah and it was a different approach too, at least to how they use the ball with TT throwing some massive long passes. Not sure it worked too well but it’s what you want to see, and those close catchs are so key against blitz D’s, you don’t get a good picture in traffic, a few offloads were fairly rusty too though.

15 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Good game last night, enjoyed the refined structure of both sides start. Very heavy on the defensive pressure and a shame the Landers couldn’t catch better and use a few of those opportunities.

Deserved the win with that last try being held up.



...

15 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Drink more beer, it does the same. 🤣🤣🤣

100 Go to comments
J
JW 2 hours ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

People have a big misconception about Kaino that he was some huge Chabal type enforcer, when in fact his size was far more comparable to Flanders than anyone elses. Squire was big by comparison, as a result though he simple tended to use that as his weapon, Kaino had to develope the full kit. Shame he had health issues as he was going to be a good option though.

105 Go to comments
O
Otagoman II 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

He knows the ultimate test this year is in South Africa. Last year the ABs were smashed in the scrum by them. He needs and wants to led the ABs scrum to something better this year.

15 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Crikey - I think I called that one pretty well but what a fantastic game of rugby that was.

How good were Saints backline? I also thought Pollock was outstanding tonight but Bath’s forwards clawed them out of trouble. 👏👏👏



...

100 Go to comments
