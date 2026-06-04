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United Rugby Championship

Jamie Ritchie's Scotland return is finally confirmed

Huw Jones of Scotland celebrates scoring his team's second try with teammate Jamie Ritchie during the Guinness Six Nations 2025 match between Scotland and Italy at Scottish Gas Murrayfield on February 01, 2025 in Edinburgh, Scotland. (Photo by Stu Forster/Getty Images)
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Glasgow Warriors have confirmed the signing of former Scotland captain Jamie Ritchie, ending weeks of speculation over the flanker’s future after his departure from Perpignan was announced.

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The 63-cap international will return to Scotland after a single season in the Top 14, joining Franco Smith’s side ahead of the 2026/27 campaign. The 29-year-old is reportedly set to make the move to Scotstoun on a two-year deal after deciding to cut short his stay in France.

Ritchie spent 11 years with Edinburgh before leaving for Perpignan last summer, making 133 appearances. His time in France has been disrupted by injury, only managing 13 appearances in total, with the back-row ruled out for the remainder of the season last month after suffering a setback against Clermont.

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The move reunites Ritchie with a host of Scotland team-mates, including Rory Darge and Matt Fagerson, while helping offset some significant departures from Glasgow’s back-row stocks. Scotland No.8 Jack Dempsey is among those leaving Scotstoun this summer after agreeing a move to Japan.

Ritchie previously said upon announcing his Perpignan exit that family considerations were central to his decision to return home, having described it as a “really difficult decision” after enjoying life in the south of France.

Fixture
Top 14
Bayonne
52 - 7
Full-time
Perpignan
All Stats and Data

“I’m really looking forward to joining the Warriors,” the flanker said.

“It’s a club for which I’ve always had a lot of respect, and I can’t wait to get started.

“Some of my best mates are there, so I’ve had a good idea of what the place is like for a while. They talk about how it pushes them to be better players, but also how close they all are off the field. That means a lot to me. You want to be somewhere you feel part of something, and Glasgow genuinely has that.

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“Franco has done a brilliant job with the club. You only have to look at how competitive they’ve been over the last few years to see that, and I really enjoy the way they approach the game. It’s a style that suits me and I’m excited to be a part of it.

“I obviously know the Scotstoun crowd well enough from being on the other side of things – hopefully I’ll be getting a slightly warmer reception this time around!

“Ultimately, I just want to come in, work hard, and play my best rugby for this club. I’m really looking forward to representing Glasgow and giving everything I’ve got.”

Head coach Franco Smith added: “We are pleased to be able to add a player of Jamie’s calibre to our playing group ahead of next season, as we look to build upon the foundations we have already created at Scotstoun.

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“His ability to play across the back-row will be a real asset to our squad, as will the experience he brings following his time in France, in the URC and with Scotland.”

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Comments on RugbyPass

c
cnw 5 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 7 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 10 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 15 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 18 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 42 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 53 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 56 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 57 minutes ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

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