Gallagher Premiership

Hanro Liebenberg opens up on the anguishing decision to leave Leicester

LEICESTER, ENGLAND - FEBRUARY 06: Hanro Liebenberg of Leicester Tigers celebrates with his team during the PREM Rugby Cup match between Leicester Tigers and Newcastle Red Bulls at Mattioli Woods Welford Road Stadium on February 06, 2026 in Leicester, England. (Photo by Naomi Baker/Getty Images)

Homeward-bound Hanro Liebenberg admits the outpouring of love from Leicester fans made him question his decision to leave the club and return to the Bulls this summer.

The 30-year-old loose forward, who is approaching 150 club appearances, has made a huge contribution in the seven years he’s been at the Tigers and become a fan favourite in the process.

However, Liebenberg felt the time was right for him and his wife Danielle and son Lucah to go back to South Africa, although a lot of soul-searching had to be done before making his decision public.

“There was a lot going on in my head at that time, making those decisions; me and Geoff spoke probably for a few months before I actually made a decision. He tried really hard to keep me, and I really wanted to stay, but I think, at this point, as life goes on, your perspective changes, especially when kids get involved,” said Liebenberg.

“I still love rugby; I still love playing; I still love playing for this club. But my family also give me just as much joy. So, for me, at that time, I had to weigh up the pros and cons, and I want to be close to family, raise my kid, with family, be together at Christmas, small things like that.

“I don’t know if it’s the right decision. Maybe it was, maybe it wasn’t but I think we’ll make it be the right one, you know, once we’ve gone back to SA.

“But it hasn’t been an easy one, I can tell you that. Me and the Mrs have had quite a few fights, because she said, ‘If you’re saying, I’ll go back home’.

“I’m looking forward to the next challenge, but there’s still a lot to achieve, and hopefully we can do something before we leave here,” he added.

“This has become home for me, like a home away from home, obviously, and I’ve really loved my time here.

“It’s been challenging as well. I mean, I’ve been here seven seasons and I had six different head coaches. So, it hasn’t always been the easiest, but there was plenty of highs and plenty of lows, as well.”

As with most departing players, it’s the people he’s met that he’ll miss the most, especially the fans, who’ve always appreciated his consistency and 100 per cent commitment to the cause.

“The response I got was unbelievable. It made me second guess my decision to be honest,” he admitted.

“You won’t get this anywhere else in the world, the fans, with how loyal they are. Through the ups and downs, they’ll stick with you whatever.”

Liebenberg has recently had a run of games at lock, playing in the row for the first time since April 2019, and the switch of positions is starting to grow on him.

“We’ve obviously picked up a few injuries at lock, and it’s also good for Geoff to have that versatility because I can always move back to the back row if needed,” he said ahead of Leicester’s daunting Champions Cup trip to Bordeaux.

“You definitely hit a lot more rucks, make a few more tackles, don’t get the ball in space that often. But it is something to get used to it, and I’m starting to enjoy it, so I’ll be there for as long as they need me.”

Related

Geoff Parling explains reasons behind resting star trio for UBB trip

Leicester have won in Bordeaux before, 16-13 in December 2021, but go back there as huge 14/1 underdogs.

Read Now

Trending on RugbyPass

1

Rabah Slimani pens deal with French giants as Leinster exit signed off

2
2

What logic is there to bringing back Brodie Retallick

19
3

New candidate for the Ireland No.10 jersey signs for Ulster

1
4

Rob Baxter expands on the reasons behind Josh Hodge's sudden exit

3
5

The biggest winners and losers from the Shannon Frizell signing

26
6

The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

118
7

'Told that all my life': South African motivation behind Italy move for Wallaby centre

3
8

‘The All Blacks may not win next year’s World Cup but at least they have been better set up to succeed’

46

Latest Long Reads

LONG READ

Dalton: 'Some girls like to be screaming and shouting, and that works for them. I’m definitely the opposite'

This Six Nations Aoife Dalton comes in as a mainstay of the Irish team after captaining the Wolfhounds to Celtic challenge glory. But it wasn't always this way. “I’ll never forget that Six Nations. I remember, after that, thinking, ‘I’ll never play for Ireland again. That’s me done!’

LONG READ

Mick Cleary: 'Are we about to witness two of the greatest Champions Cup quarter-finals?'

Even those with the longest memories will struggle to recall better ties in prospect than Bath v Northampton and Bordeaux-Begles versus Toulouse.

LONG READ

Is Antoine Dupont no longer undroppable?

The iconic Frenchman has taken time to recover from a serious knee injury and there are murmurs he is no longer an automatic pick

Comments on RugbyPass

G
GP 43 minutes ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

Leicester Fainga’anuku has to be in the AB’s. I believe he will be. A rocky start at times for the Crusaders , he has really showed his strength and skills, especially in the last few games.

105 Go to comments
N
Nickers 59 minutes ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

As usual I don’t have much of an idea what you’re talking about. The whole backline and attack was terrible under Razor and got worse by the week. Jordie, along with everyone else in the backline, was used in the worst way possible in what has sadly fallen to the worlds 9th best attack. I am describing something far more like Argentina or the Hurricanes attack, not that sub club level monstrosity of last years All Blacks. Jordie at 13? Sure why not. It makes no sense whatsoever but that seems to be what makes people the most happy for some reason.

118 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

Not by running straight into contact though.

105 Go to comments
J
JW 1 hour ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

Jordie was the lynchpin of the attack last year, passed more than ever (less into contact).

I think you’re both getting confused by the quality and success of said attacks.



...

118 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How 1% of the USA sports rights market could transform rugby

Yeah but what does that 1% take to reach, it’s a throwaway line that shouldn’t be used in this manner.

It’s fine to use it as a figure to show how small world rugby is but there’s no way you can use it to lead towards getting some of that share. Look at it from the other way, he is talking about the potential of rugby in the US to generate TWICE what the global game does. That’s so far into the future, in terms of what it would take to get to, that it’s not even worth thinking about.



...

7 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How 1% of the USA sports rights market could transform rugby

The great thing about it is that it’s rugby’s roots as a fit for everyone team sport where comradery is high that’s been the foundation of its appeal and growth in the country.

I don’t think we have to worry too much about that changing.



...

7 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Northampton Saints player ratings vs Bath | 2025/26 Investec Champions Cup

And no mention of the fact Manny Iugun matched the best prop in the world??

2 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Northampton Saints player ratings vs Bath | 2025/26 Investec Champions Cup

Undone by Andrew Brace at the death, obvious sealing off by barf. Still when they come to the gardens in 2 weeks we’ll get revenge.

2 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Was pretty watching Ta’avao have to look over his shoulder back at the ref while he said “not going foward, only sideways” at one scrum call!

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Was good to see that he has a lot of heart for his new team and felt enough to give the ref a serve.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

I think he means Lennox kicked the ball straight into Reimer, they put Tele’a on the scrum when there was no need, Howden got under the ball for the try etc. So many things other than the card culminated in the loss, and most under Landers control, excl the handling.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Yeah the game was tight the whole way, but you can’t expect much with the likes of Millar, Lowe, Lennox as keys in your backline.

15 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Wow, wow, wow, what a brilliant game that was.

Could easily have gone either way but Saints starting XV won their battle but the Bath bench is what edged the contest.



...

100 Go to comments
T
Tah Man Too 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

De Groot was excellent. I thought Ta’avao played well too. That’s a very good front row you’ve got there.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Yeah and it was a different approach too, at least to how they use the ball with TT throwing some massive long passes. Not sure it worked too well but it’s what you want to see, and those close catchs are so key against blitz D’s, you don’t get a good picture in traffic, a few offloads were fairly rusty too though.

15 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Good game last night, enjoyed the refined structure of both sides start. Very heavy on the defensive pressure and a shame the Landers couldn’t catch better and use a few of those opportunities.

Deserved the win with that last try being held up.



...

15 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Drink more beer, it does the same. 🤣🤣🤣

100 Go to comments
J
JW 2 hours ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

People have a big misconception about Kaino that he was some huge Chabal type enforcer, when in fact his size was far more comparable to Flanders than anyone elses. Squire was big by comparison, as a result though he simple tended to use that as his weapon, Kaino had to develope the full kit. Shame he had health issues as he was going to be a good option though.

105 Go to comments
O
Otagoman II 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

He knows the ultimate test this year is in South Africa. Last year the ABs were smashed in the scrum by them. He needs and wants to led the ABs scrum to something better this year.

15 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Crikey - I think I called that one pretty well but what a fantastic game of rugby that was.

How good were Saints backline? I also thought Pollock was outstanding tonight but Bath’s forwards clawed them out of trouble. 👏👏👏



...

100 Go to comments
Edition & Time Zone
