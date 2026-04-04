Northern | US
10 - 14
FT
21 - 38
FT
38 - 41
FT
42 - 33
FT
71 - 0
FT
25 - 22
FT
22 - 17
FT
41 - 24
FT
43 - 41
FT
32 - 25
FT
Today
21:05
Today
23:35
Tomorrow
02:05
Tomorrow
04:35
Tomorrow
06:25
WOMENS
Tomorrow
06:30
Tomorrow
08:25
WOMENS
Tomorrow
09:00
Tomorrow
10:40
WOMENS
Tomorrow
11:30
Tomorrow
14:00
Tomorrow
14:00
Tomorrow
18:00
Tomorrow
21:00
Sunday
06:30
Sunday
09:00
Super Rugby Pacific

Franco Molina hat-trick leads Force to statement win over Reds

Mac Grealy of the Force celebrates with team mates after scoring a try during the round eight Super Rugby match between Queensland Reds and Western Force at Suncorp Stadium, on April 04, 2026, in Brisbane, Australia. (Photo by Albert Perez/Getty Images)

The Western Force have trounced the Queensland Reds, defying the last-minute scratching of NRL recruit Zac Lomax to notch a much-needed Super Rugby Pacific bonus-point win.

ADVERTISEMENT

Saturday’s 42-19 result at Suncorp Stadium came after convert Lomax was ruled out less than an hour before kick-off due to hamstring tightness.

That mattered little to the visitors, who finally converted a good start into victory after four losses this season despite leading at halftime.

VIDEO

They improved to 2-5 while the Reds fell to 4-3, their second-straight loss dropping them to sixth when victory could have shot them into third place.

The Force had lost 11 of their last 12 games and 22 of their last 24 on the road, while the Reds had won nine of their last 11 encounters.

Force flyhalf Ben Donaldson excelled up against Reds No.10 and Wallabies rival Carter Gordon, running incisive lines and kicking potently both in-play and off the tee.

Argentinian lock Franco Molina, in for injured Force skipper Jeremy Williams, had a night out with a first-half double and several clutch lineout plays before rolling over for his third try after the final hooter.

ADVERTISEMENT

Force fullback Mac Grealy also impressed against his former side, scoring a try after terrific build-up, while his opposite Jock Campbell was one of many Reds who struggled.

Match Summary

0
Penalty Goals
0
3
Tries
6
2
Conversions
6
0
Drop Goals
0
94
Carries
180
6
Line Breaks
9
18
Turnovers Lost
10
5
Turnovers Won
5

Teenage Reds winger Treyvon Pritchard lasted less than 10 minutes into his starting debut, failing his Head Injury Assessment after copping a knock when making a cover tackle.

Force prop Tom Robertson followed him soon after when he was caught out of position tackling Tim Ryan.

And Force winger Darby Lancaster limped off with a lower leg injury after leaping over Campbell to catch a Donaldson bomb and put his side ahead 28-12.

ADVERTISEMENT

A late 80-metre effort, finished by Reds winger Filipo Daugunu, looked likely to deny the Force their first bonus-point win over the Reds since 2012 before Molina’s third after the siren.

Lomax watched it all from the sidelines after pulling up sore following Thursday’s main session in the latest twist to the winger’s rollercoaster year.

The 26-year-old lit up the NRL during stints with St George Illawarra and Parramatta before walking away from a lucrative Eels contract with the intention of joining R360.

That was flipped on its head when the rebel league’s entry was postponed, with Lomax’s subsequent bid to join the Melbourne Storm ending in an out-of-court settlement ahead of a potential NSW Supreme Court hearing last month.

Rugby Australia signed the Test and NSW State of Origin star on a two-year deal with next year’s home World Cup the obvious carrot.

Lomax has trained for two weeks in Perth and was set for minutes off the bench on Saturday before the hiccup, which is believed to be minor.

Instead he’ll target a debut in Fiji against the Drua next weekend.

Recommended

Reds vs Force takes: Pumas lock stars, Donaldson strengthens POTY case

OPINION

Grant Gilchrist: 'What comes of that on Sunday, we'll all be able to live with'

OPINION

RugbyPass App Download

News, stats, live rugby and more! Download the new RugbyPass app on the App Store (iOS) and Google Play (Android) now!


Whether you’re looking for somewhere to track upcoming fixtures, a place to watch live rugby or an app that shows you all of the latest news and analysis, the RugbyPass rugby app is perfect.

ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Fissler Confidential: Sharks hunt Embrose Papier, Leinster face losing hooker

2

Patrick Schickerling: 'I'd be lying if I said playing for Scotland is not part of my ambitions'

3
3

Rabah Slimani pens deal with French giants as Leinster exit signed off

2
4

What logic is there to bringing back Brodie Retallick

19
5

New candidate for the Ireland No.10 jersey signs for Ulster

1
6

Rob Baxter expands on the reasons behind Josh Hodge's sudden exit

3
7

The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

118
8

'The All Blacks may not win next year's World Cup but at least they have been better set up to succeed'

46

Comments

4 Comments
P
PM 5 days ago

Molina was the standout for mine and Argentina have to be taken seriously going into next year's RWC. Not favourites but they beat top ranked teams regularly enough to be a chance to put together a finals run. They have a terrific team across the whole park and are well coached. Scrum is only question mark for mine. But the Boks are the only team with a notably strong scrum these days.


Thought Grealy with the ball and Kuenzle and Bridge going both ways were excellent too.


Force lost two starting wings and their starting loosehead and held it other well

D
DP 5 days ago

I feel that Donaldson was a different prospect last night. He was unbridled from the role he played in previous games and was allowed to play his natural game. Pietsch was awesome in his return. A hard working winger that always makes yards in contact. The wish of all Western Force die hard fans is that they can back this type of play up week after week.

P
PM 5 days ago

Pietsch is a good player but there were times in that game and previously -tests included- where knowing he doesn't have the pace he cuts back infield for support, where most wings would burn some grass.

u
unknown 5 days ago

Ben Donaldson had his best game ever . Probably the best game by an Australian ten in provincial rugby ever .

He reads the game well , has a brilliant pass and kicks well in play and off the tee . He probably is first receiver too often .

His one weakness is defence . In this game he didn’t have to tackle. Strangely the Reds didn’t run at him .

He played behind a marginally better pack that provided go forward and defensive wall .

The Force have been unlucky but our most consistent and best team .

Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones
Close
ADVERTISEMENT