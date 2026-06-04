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Nations Championship

World Rugby confirm refs for Nations Championship as Luke Pearce gets big call

Referee Luke Pearce shows a yellow card to Teddy Baubigny of RC Toulon, not pictured, during the Investec Champions Cup semi-final match between Leinster and RC Toulon at the Aviva Stadium in Dublin. (Photo By Sam Barnes/Sportsfile via Getty Images)
Comments
16 Comments

World Rugby have confirmed the match official appointments for the opening block of fixtures in the inaugural Nations Championship, with England’s Luke Pearce handed the marquee opening assignment.

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Pearce will referee New Zealand v France in Christchurch on 4 July, the first fixture in the new biennial competition created through a joint venture between Six Nations Rugby and SANZAAR.

The tournament brings together 12 of the leading international teams in a northern versus southern hemisphere format, with fixtures scheduled across the July and November windows before a finals weekend in London later this year.

VIDEO

A total of 16 referees from eight nations will oversee the 18 matches in July, with a broader group of 35 match officials from 11 unions involved across the competition.

New Zealand’s Ben O’Keeffe and Australia’s Nic Berry are the only referees appointed to two matches in this opening phase.

Pearce will be assisted in Christchurch by fellow English official Christophe Ridley and Japan’s Katsuki Furuse, with South Africa’s Marius van der Westhuizen serving as TMO.

The same opening day also sees O’Keeffe take charge of Australia v Ireland in Sydney, James Doleman appointed to South Africa v England in Johannesburg, and Georgia’s Nika Amashukeli overseeing Argentina v Scotland in Cordoba. Australia’s Nic Berry will referee Japan v Italy in Tokyo, while Ireland’s Eoghan Cross is in the middle for Fiji v Wales in Cardiff.

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One of the notable milestones in the appointments comes a week later in Liverpool, where Hollie Davidson will become the first Scottish referee to take charge of 50 Test matches. Davidson, who has been named for Fiji v England at Hill Dickinson Stadium on 11 July, will become just the third female official to reach that landmark, and the 19th overall in Test history. She joins England’s Matthew Carley and South Africa’s Aimee Barrett-Theron in reaching the milestone during 2026.

Elsewhere in the second round of fixtures, Karl Dickson will referee Australia v France in Brisbane, while France’s Luc Ramos takes charge of New Zealand v Italy in Wellington.

Pierre Brousset is appointed to South Africa v Scotland in Pretoria, and Paul Williams will officiate Argentina v Wales in San Juan. Andrea Piardi oversees Japan v Ireland.

The final set of matches in this July window on 18 July includes Angus Gardner refereeing Argentina v England in Santiago del Estero, while Berry takes charge of New Zealand v Ireland at Eden Park.

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Andrew Brace will referee South Africa v Wales in Durban, and Ben O’Keeffe is appointed to Japan v France in Tokyo.

Christophe Ridley will handle Australia v Italy in Perth, while Matthew Carley takes charge of Fiji v Scotland in Edinburgh to round off the first chapter of fixtures.


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Comments

16 Comments
L
Lou Cifer 5 days ago

James Doleman has a history of shitting the bed💩

u
unknown 5 days ago

Berry is a bum !

O
Over the sideline 5 days ago

Lol… Bumberry. They are all pretty bad.

J
JPM 6 days ago

WR reinstating BOK in front of France 3 years later…

E
EvilMockingJay 5 days ago

And we have neither forgotten nor forgiven. 95, 2011, 2023. History repeat itself and a lot of people here are loosing interest in WC, since everytime we have a team that can win we are clearly robbed. + Loosing respect to some refs. Like Davidson or BOK for exemple. Or Gardner who was laughing with Irish players after Dupont serious injury (how to just mentally accept that this man was “impartial” ?).

I already know what is gonna happen. BOK is going to favor France to the extreme against Japan, a match that doesn't count, as a mea culpa for the odious robbery during the World Cup. Ain't the first time they did that. And YES, France match wasn’t perfect, but considering the ref catastophic decisions, it’s him that cost the victory. Head on head on Danty -> red, penalty try + yellow for the eye gouge man because of deliberate knock on (so no try for SA right after), last conversion had to be remade without SA players going on it. And so on. A feller found 27 (!!!) ref mistakes during this match… 🫪

It ain't a mistake if every mistakes are against ONE team. It’s deliberate.

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He may be the only non-England international in Saints' backline but a semi-final clash with Leicester gives the centre a chance to stake a Test claim.

Comments on RugbyPass

c
cnw 19 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 21 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 23 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 29 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 32 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 56 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

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