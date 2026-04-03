Super Rugby Pacific

Will Jordan’s praise for Codie Taylor after remarkable 150th appearance

Corey Kellow and Codie Taylor of Crusaders share a moment following the round eight Super Rugby match between Crusaders and Fijian Drua at Apollo Projects Stadium, on April 03, 2026, in Christchurch, New Zealand. (Photo by Joe Allison/Getty Images)

Crusaders fullback Will Jordan has reflected on Codie Taylor’s “awesome” milestone appearance for the club on Friday night, with the front-rower finishing with a four-try haul in a 69-26 win over the Fijian Drua at Apollo Projects Stadium.

Taylor was the first player out onto the field, becoming the latest member of the 150-game club at the Crusaders. This fixture marked another special appearance for the All Black at the temporary venue, having debuted for both club and country there.

The 35-year-old played 52 minutes against the Drua before being replaced, receiving a standing ovation from the Crusaders coaching staff and the fans in attendance. In the last match at Apollo Projects Stadium, Taylor had delivered a stunning Player of the Match-calibre performance.

Sevu Reece and Leicester Fainga’anuku crossed for an early try each before Taylor crashed over from a rolling maul. There was a sense of déjà vu when the hooker scored from another set-piece play only a few minutes later, but this time over near the other sideline.

Taylor completed a hat-trick inside the first couple minutes of the second term before running in for try number four soon after. Jordan explained post-game the 2026 Crusaders wanted to “leave our mark” at the stadium, and Taylor certainly helped the side do just that.

“He’s special. It was an awesome way for him to bring it up, four tries,” Jordan reflected on Sky Sport.

“It’s a great night for him and his family, you saw him run out, you know how much of a family man he is. He’s someone who just goes to the well every week; nothing flashy, just rolls his sleeves up and cares really deeply for this team, and you see that in his performances.

“He’s someone who goes out there and leads from the front and we try and follow it.”

15 years on from the Christchurch earthquake, the Crusaders made their way out onto the field at their temporary stadium, which has served them well over the years. The Crusaders won four Super Rugby Grand Finals there, but are now set to write a new chapter in the club’s illustrious history.

Match Summary

0
Penalty Goals
0
11
Tries
4
7
Conversions
3
0
Drop Goals
0
133
Carries
152
10
Line Breaks
4
18
Turnovers Lost
26
13
Turnovers Won
7

One New Zealand Stadium, Te Kaha, is officially open and will host a Crusaders game for the first time in a few weeks. They will take on the NSW Waratahs on April 24 in the first game of Super Round, with five games set to be played at the stadium over three days.

“Firstly I just want to give all glory to Jesus Christ, our Saviour, gave his life on this day, this holy day,” Taylor said.

“What a special moment. To go out like that on this stadium, to get the job done and to pull this jersey on for the 150th time.

“I’m just so grateful. I love this team, love this club. Thank you so much to all the fans for coming out tonight. I don’t think us as Crusaders can say how much you guys actually mean to us and how much you are a big part of the success we’ve had over the years.

“It’s been a place of bringing this community together, a place of hope, of love, and we’re just glad that we get to represent you guys every week, putting on the red and black jersey so thank you.”

Recommended

Beauden Barrett on the difference between All Blacks' 'golden era' and today

The five Wallabies bolters looming large and the young duo for the future

OPINION

Connacht beat Eben Etzebeth's Sharks to make Challenge Cup quarters

Northampton first to reach Champions Cup quarters after 90-point bout

1

Fissler Confidential: Sharks hunt Embrose Papier, Leinster face losing hooker

2

Patrick Schickerling: ‘I'd be lying if I said playing for Scotland is not part of my ambitions’

3
3

Rabah Slimani pens deal with French giants as Leinster exit signed off

2
4

What logic is there to bringing back Brodie Retallick

19
5

New candidate for the Ireland No.10 jersey signs for Ulster

1
6

Rob Baxter expands on the reasons behind Josh Hodge's sudden exit

3
7

The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

118
8

‘The All Blacks may not win next year’s World Cup but at least they have been better set up to succeed’

46

Comments

1 Comment
j
jclaytonf 5 days ago

One imagines that Codie will be AB captain going into the 2027 RWC if Scooter is replaced as seems likely with the new regime. A nice way for Taylor to end his All Blacks career.

Dalton: 'Some girls like to be screaming and shouting, and that works for them. I'm definitely the opposite'

This Six Nations Aoife Dalton comes in as a mainstay of the Irish team after captaining the Wolfhounds to Celtic challenge glory. But it wasn't always this way. "I'll never forget that Six Nations. I remember, after that, thinking, 'I'll never play for Ireland again. That's me done!'

LONG READ

Mick Cleary: 'Are we about to witness two of the greatest Champions Cup quarter-finals?'

Even those with the longest memories will struggle to recall better ties in prospect than Bath v Northampton and Bordeaux-Begles versus Toulouse.

LONG READ

Is Antoine Dupont no longer undroppable?

The iconic Frenchman has taken time to recover from a serious knee injury and there are murmurs he is no longer an automatic pick

Comments on RugbyPass

G
GP 56 minutes ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

Leicester Fainga’anuku has to be in the AB’s. I believe he will be. A rocky start at times for the Crusaders , he has really showed his strength and skills, especially in the last few games.

105 Go to comments
N
Nickers 1 hour ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

As usual I don’t have much of an idea what you’re talking about. The whole backline and attack was terrible under Razor and got worse by the week. Jordie, along with everyone else in the backline, was used in the worst way possible in what has sadly fallen to the worlds 9th best attack. I am describing something far more like Argentina or the Hurricanes attack, not that sub club level monstrosity of last years All Blacks. Jordie at 13? Sure why not. It makes no sense whatsoever but that seems to be what makes people the most happy for some reason.

118 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

Not by running straight into contact though.

105 Go to comments
J
JW 1 hour ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

Jordie was the lynchpin of the attack last year, passed more than ever (less into contact).

I think you’re both getting confused by the quality and success of said attacks.



...

118 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How 1% of the USA sports rights market could transform rugby

Yeah but what does that 1% take to reach, it’s a throwaway line that shouldn’t be used in this manner.

It’s fine to use it as a figure to show how small world rugby is but there’s no way you can use it to lead towards getting some of that share. Look at it from the other way, he is talking about the potential of rugby in the US to generate TWICE what the global game does. That’s so far into the future, in terms of what it would take to get to, that it’s not even worth thinking about.



...

7 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How 1% of the USA sports rights market could transform rugby

The great thing about it is that it’s rugby’s roots as a fit for everyone team sport where comradery is high that’s been the foundation of its appeal and growth in the country.

I don’t think we have to worry too much about that changing.



...

7 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Northampton Saints player ratings vs Bath | 2025/26 Investec Champions Cup

And no mention of the fact Manny Iugun matched the best prop in the world??

2 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Northampton Saints player ratings vs Bath | 2025/26 Investec Champions Cup

Undone by Andrew Brace at the death, obvious sealing off by barf. Still when they come to the gardens in 2 weeks we’ll get revenge.

2 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Was pretty watching Ta’avao have to look over his shoulder back at the ref while he said “not going foward, only sideways” at one scrum call!

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Was good to see that he has a lot of heart for his new team and felt enough to give the ref a serve.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

I think he means Lennox kicked the ball straight into Reimer, they put Tele’a on the scrum when there was no need, Howden got under the ball for the try etc. So many things other than the card culminated in the loss, and most under Landers control, excl the handling.

15 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Yeah the game was tight the whole way, but you can’t expect much with the likes of Millar, Lowe, Lennox as keys in your backline.

15 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Wow, wow, wow, what a brilliant game that was.

Could easily have gone either way but Saints starting XV won their battle but the Bath bench is what edged the contest.



...

100 Go to comments
T
Tah Man Too 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

De Groot was excellent. I thought Ta’avao played well too. That’s a very good front row you’ve got there.

15 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Yeah and it was a different approach too, at least to how they use the ball with TT throwing some massive long passes. Not sure it worked too well but it’s what you want to see, and those close catchs are so key against blitz D’s, you don’t get a good picture in traffic, a few offloads were fairly rusty too though.

15 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Good game last night, enjoyed the refined structure of both sides start. Very heavy on the defensive pressure and a shame the Landers couldn’t catch better and use a few of those opportunities.

Deserved the win with that last try being held up.



...

15 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Drink more beer, it does the same. 🤣🤣🤣

100 Go to comments
J
JW 2 hours ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

People have a big misconception about Kaino that he was some huge Chabal type enforcer, when in fact his size was far more comparable to Flanders than anyone elses. Squire was big by comparison, as a result though he simple tended to use that as his weapon, Kaino had to develope the full kit. Shame he had health issues as he was going to be a good option though.

105 Go to comments
O
Otagoman II 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

He knows the ultimate test this year is in South Africa. Last year the ABs were smashed in the scrum by them. He needs and wants to led the ABs scrum to something better this year.

15 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Crikey - I think I called that one pretty well but what a fantastic game of rugby that was.

How good were Saints backline? I also thought Pollock was outstanding tonight but Bath’s forwards clawed them out of trouble. 👏👏👏



...

100 Go to comments
