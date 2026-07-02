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United Rugby Championship

Joey Carbery has officially returned to Irish rugby

Joey Carbery of Bordeaux Begles warms up before the Investec Champions Cup quarter-final match between Bordeaux Begles and Munster at Stade Chaban-Delmas in Bordeaux, France. (Photo By Brendan Moran/Sportsfile via Getty Images)
Comments
9 Comments

Leinster have confirmed one of their worst-kept secrets in Irish rugby: former Ireland international Joey Carbery is returning to Dublin this summer after spending the last two seasons in France with Union Bordeaux Bègles.

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Carbery, 30, a product of the Leinster academy, scored 101 points in 37 appearances for the province, where in 2017 he won Leinster’s Young Player of the Year as well as the PRO12 Young Player of the Season.

The Auckland, New Zealand-born fly-half, who has won 37 Ireland caps, left for Munster after helping Leinster win the PRO14 and Champions Cup double in 2018, where he made another 66 appearances, winning a BKT United Rugby Championship title in 2023.

VIDEO

Carbery, who has just helped the French side win back-to-back Investec Champions Cup titles, rejoins Leinster to fill the gap left by Ciaran Frawley’s departure to URC rivals Connacht, which became official when his contract ended earlier this week.

“I am delighted to be returning home to Leinster. I am thrilled to be joining in with Leo and the lads. There are some familiar faces and loads of new ones to get to know.

“I am working hard now to get myself fit and ready and contribute to the team as soon as possible,” said Carbery, who won his last Ireland cap in the win over Fiji in November 2022.

Leinster Rugby Head Coach Leo Cullen added: “We are delighted to welcome Joey back to Leinster Rugby. Joey and his family have been huge contributors to the Province over many years, and it certainly feels like a homecoming for Joey.

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“He has gained plenty of valuable experience over the last number of years, and we are all keen to learn from each other over the coming months as we look to compete in a new season.”

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Comments

9 Comments
T
TheNotoriousFig 5 days ago

Why is where he was born relevant? He moved to Ireland with his Irish mother and Irish born dad when he was 11. So 2/3 of his life has been spent living in Ireland mostly and then France.


Anyway, good to see him back in Ireland, if he can recapture his form at Leinster first time around then he will be an asset. I am puzzled by Leinster’s approach to the out half position - letting Frawley go to Connacht, keeping Harry Byrne but not Ross Byrne, Prendergast not being developed in weak areas - so it is not as if Carbery is coming back to a starting gig.

E
Ed the Duck 5 days ago

Carberry could just end up being be the main man, after all, the competition hasn’t exactly set the world alight!

C
Conrad 5 days ago

Welcome back.

E
Ed the Duck 5 days ago

Aren’t you a Munsterman, these days? Stones throw from Páirc Uí Chaoimh wasn’t it?

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Comments on RugbyPass

T
Tom 4 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yeah Mitch would be my favourite to take over right now. He seems the best qualified and most realistic appointment to turn England around on the quick. Still I think Nick is right, there is a good chance he wouldn't want it. He's coaching one of the most dominant teams in sporting history right now. At his age the money might not be enough of an incentive to stick his neck in the noose.

46 Go to comments
T
Tom 7 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Funny when Jamie George came out after the 6N and said England have realised the best teams are playing multiphase rugby. Holy sh*t what a revelation.

46 Go to comments
T
Tom 10 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

So much learnings mate. They're bursting at the seams with f*cking learnings, shame they can't beat anyone at rugby.

46 Go to comments
B
Ben Smith 11 minutes ago
Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

He wouldn’t be much of a dancer but probably still a better dancer than a player.

2 Go to comments
T
Tom 14 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

46 Go to comments
P
PMcD 19 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

46 Go to comments
U
Utiku Old Boy 20 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 24 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

46 Go to comments
P
PMcD 28 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

46 Go to comments
S
SB 30 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 33 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 34 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 34 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 35 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

46 Go to comments
S
SB 35 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 38 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

46 Go to comments
N
NB 41 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

46 Go to comments
N
NB 42 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

46 Go to comments
N
NB 43 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

46 Go to comments
N
NB 44 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

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