Super Rugby Pacific

Rob Penney on how Leicester Fainga'anuku has lifted the Crusaders

: Leicester Fainga’anuku of Crusaders looks on during the round eight Super Rugby match between Crusaders and Fijian Drua at Apollo Projects Stadium, on April 03, 2026, in Christchurch, New Zealand. (Photo by Joe Allison/Getty Images)

Friday night’s statement 69-26 victory by the Crusaders over the Fijian Drua was a fitting way to go out at Apollo Projects Stadium in Christchurch, a place where the Crusaders won 100 out of their 122 fixtures at the stadium.

Crusaders head coach Rob Penney quickly shifted the discussion post-match towards All Black centurion Codie Taylor, who scored four tries on his 150th appearance for the Christchurch-based franchise.

Taylor was superb all around the paddock in his milestone game, but for Penney, he was stoked with the way some of his backs performed against the Drua, helping the Crusaders run in eleven tries on the night.

One that impressed him most was Leicester Fainga’anuku, who, although he hasn’t had his best season so far, still showcased his class in the final game at Apollo Projects Stadium.

Fainga’anuku crossed early on in the game in the eleventh minute, before playing a crucial part in a number of other tries throughout the emotional evening, most notably with a pinpoint cross-field kick to Sevu Reece in the corner.

Penney, who spoke to the media in Christchurch post-match, described how important the versatile and valuable outside-back is to the organisation.

“Yeah, real good. Like, he’s such a tiger, and he loves it. Like, it’s not as if we’re putting him in there [in the loose-forwards] against his will,” Penney said.

“He’s very much part of that discussion. So it’s awesome,  he’s literally a hybrid and he was always part of the conversation.

“That’s probably a superpower as his ability to be physical and dominate with subtle touches on the edges of that. He’s a great acquisition for us.”

With Crusaders captain David Havili out with injury, All Blacks fullback Will Jordan has stepped into the main leadership role under Penney, something that the head coach says is “highly evident” in the way that the team are playing.

“Special man, special player. What people don’t see behind the scenes is his maturity as a leader, and that’s highly evident in our group.

“You know, David Havili is a big loss as a primary leader, I guess, in the group, and Will has just stepped in there, and has really just grown an arm and a leg around the group.

“The boys love him and love playing for him. So it’s great credit to Will that he didn’t score tonight, but as you said, he probably set three or four up.”

Comments

5 Comments
S
SC 4 days ago

It’s looking more and more like an All Black backline of 9 Roigard, 10 Love/ B.Barrett/ Mo’unga 11 Clarke, 12 J. Barrett, 13 Tupaea 14 Tangitua, 15 Jordan with Hotham, B. Barrett/ McKenzie and Fainga’anuka on the bench.


Now Rennie just needs to figure out who is his best option at 10.


Personally, I’d like to see Love start all 3 Nations Cup tests at 10 (with B. Barrett on the bench) and then evaluate his performances ahead of the Nations Cup. If he succeeds, start him at 10 in the SA tests. If he struggles, start him in SA vs URC teams and promote Mo’unga to starting 10 in tests.


I believe both B. Barrett and McKenzie are best used as bench 10/15 at this point in their careers.

c
cnw 4 days ago

Fainga’anuku developing into a genuine hybrid would be great for ABs enabling them

to go 6-2 or even 7-1. But he must not depower the side of the scrum - that is the real test of him as a hybrid. When he filled in the flanker role against England the ABs looked vulnerable with Williams unstable. So I hope Penney is working hard on his scrum work and I look forward to him to seeing him tested by the stronger SR packs.

G
GP 5 days ago

Well said Rob Penney , regarding a number of his players. Leicester Fainga’anuku was a force of nature on Friday night. He is really getting in to his stride. Will Jordan’s growth in the leadership role over the last year is huge. A natural stepping in to the captaincy role. Will’s play is amazing.A great way to send the Stadium off.

C
Carpet Monkey 5 days ago

Yep could not agree more

Showed that as captain he’s more about the team

His distribution was outstanding

A younger Jordan would have attacked that line and probably got there…but he fed the baxters and got the job done

Well done

4

Comments on RugbyPass

G
GP 51 minutes ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

Leicester Fainga’anuku has to be in the AB’s. I believe he will be. A rocky start at times for the Crusaders , he has really showed his strength and skills, especially in the last few games.

105 Go to comments
N
Nickers 1 hour ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

As usual I don’t have much of an idea what you’re talking about. The whole backline and attack was terrible under Razor and got worse by the week. Jordie, along with everyone else in the backline, was used in the worst way possible in what has sadly fallen to the worlds 9th best attack. I am describing something far more like Argentina or the Hurricanes attack, not that sub club level monstrosity of last years All Blacks. Jordie at 13? Sure why not. It makes no sense whatsoever but that seems to be what makes people the most happy for some reason.

118 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

Not by running straight into contact though.

105 Go to comments
J
JW 1 hour ago
The All Blacks strongest midfield partnership for the next World Cup is already clear

Jordie was the lynchpin of the attack last year, passed more than ever (less into contact).

I think you’re both getting confused by the quality and success of said attacks.



...

118 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How 1% of the USA sports rights market could transform rugby

Yeah but what does that 1% take to reach, it’s a throwaway line that shouldn’t be used in this manner.

It’s fine to use it as a figure to show how small world rugby is but there’s no way you can use it to lead towards getting some of that share. Look at it from the other way, he is talking about the potential of rugby in the US to generate TWICE what the global game does. That’s so far into the future, in terms of what it would take to get to, that it’s not even worth thinking about.



...

7 Go to comments
J
JW 1 hour ago
How 1% of the USA sports rights market could transform rugby

The great thing about it is that it’s rugby’s roots as a fit for everyone team sport where comradery is high that’s been the foundation of its appeal and growth in the country.

I don’t think we have to worry too much about that changing.



...

7 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Northampton Saints player ratings vs Bath | 2025/26 Investec Champions Cup

And no mention of the fact Manny Iugun matched the best prop in the world??

2 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Northampton Saints player ratings vs Bath | 2025/26 Investec Champions Cup

Undone by Andrew Brace at the death, obvious sealing off by barf. Still when they come to the gardens in 2 weeks we’ll get revenge.

2 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Was pretty watching Ta’avao have to look over his shoulder back at the ref while he said “not going foward, only sideways” at one scrum call!

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Was good to see that he has a lot of heart for his new team and felt enough to give the ref a serve.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

I think he means Lennox kicked the ball straight into Reimer, they put Tele’a on the scrum when there was no need, Howden got under the ball for the try etc. So many things other than the card culminated in the loss, and most under Landers control, excl the handling.

15 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Yeah the game was tight the whole way, but you can’t expect much with the likes of Millar, Lowe, Lennox as keys in your backline.

15 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Wow, wow, wow, what a brilliant game that was.

Could easily have gone either way but Saints starting XV won their battle but the Bath bench is what edged the contest.



...

100 Go to comments
T
Tah Man Too 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

De Groot was excellent. I thought Ta’avao played well too. That’s a very good front row you’ve got there.

15 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Yeah and it was a different approach too, at least to how they use the ball with TT throwing some massive long passes. Not sure it worked too well but it’s what you want to see, and those close catchs are so key against blitz D’s, you don’t get a good picture in traffic, a few offloads were fairly rusty too though.

15 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

Good game last night, enjoyed the refined structure of both sides start. Very heavy on the defensive pressure and a shame the Landers couldn’t catch better and use a few of those opportunities.

Deserved the win with that last try being held up.



...

15 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Drink more beer, it does the same. 🤣🤣🤣

100 Go to comments
J
JW 2 hours ago
How the All Blacks can turn the curse of versatility into a blessing

People have a big misconception about Kaino that he was some huge Chabal type enforcer, when in fact his size was far more comparable to Flanders than anyone elses. Squire was big by comparison, as a result though he simple tended to use that as his weapon, Kaino had to develope the full kit. Shame he had health issues as he was going to be a good option though.

105 Go to comments
O
Otagoman II 2 hours ago
Highlanders vs Brumbies takes: Mr Clutch does it again, the Fabian Holland effect

He knows the ultimate test this year is in South Africa. Last year the ABs were smashed in the scrum by them. He needs and wants to led the ABs scrum to something better this year.

15 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Who will win the Champions Cup quarter-finals? What the stats say

Crikey - I think I called that one pretty well but what a fantastic game of rugby that was.

How good were Saints backline? I also thought Pollock was outstanding tonight but Bath’s forwards clawed them out of trouble. 👏👏👏



...

100 Go to comments
