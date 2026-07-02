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World Rugby Junior World Championship

Ireland U20 player ratings vs Argentina | World Rugby Junior World Championship 2026

Josh Neill in action at the World Rugby Junior World Championship 2026 Pool C match between Argentina and Ireland at Avchala Stadium in Tbilisi, Georgia, on 2 July. Photo: Giorgi Ebanoidze / World Rugby.
Comments
1 Comment

Ireland U20 player ratings: Argentina blasted out of the blocks to lead 14-0 inside 12 minutes and never really loosened their grip on the contest.

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Ireland responded with moments of promise and crossed for six tries of their own, but a relentless stream of handling errors, missed tackles and defensive lapses left them chasing the game throughout. There were flashes of quality, particularly after the interval, but by then the damage had largely been done. It was a tough lesson against a clinical Los Pumitas side as Ireland slipped to a 62-40 defeat.

1. Max Doyle – 6
Had his hands full against a powerful Argentine scrum but stood up well to the challenge. Put in several thumping hits around the park and battled throughout before making way.

VIDEO

2. Rian Handley – 7
Rewarded Ireland’s first sustained spell of pressure by crashing over from a catch-and-drive. Worked tirelessly in the tight and never stopped competing despite the scoreboard.

3. Sami Bishti – 6
Led from the front before being replaced. Won an important scrum penalty when the Argentine loosehead bored in and was one of Ireland’s more influential forwards while he was on the field.

4. Joe Finn – 6
Showed good touches, including the pass that helped create Charlie O’Shea’s second-half score, but defensive shortcomings were part of a difficult afternoon for the pack.

5. Donnacha McGuire – 5
Worked hard in the engine room without ever managing to stamp his authority on proceedings. Another who found the physicality of the Argentine pack difficult to contain.

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6. Josh Neill – 8
One of Ireland’s standout performers. Carried with intent throughout, produced a superb turnover early in the second half and deservedly powered over for a late try. Kept battling when plenty of others faded.

7. Alex Lautsou – 6
Refused to take a backward step and landed a few heavy shots despite Ireland spending long spells on the back foot. Missed tackles were part of the wider defensive issues but his physicality never wavered.

8. Diarmaid O’Connell – 7
Carried with purpose and consistently looked for work. One of the more effective members of the back row during a difficult afternoon.

9. Christopher Barrett – 5
Could do little to prevent Argentina’s clever blindside move from the opening scrum on Ireland’s line. Involved in the build-up to Blake McClean’s try but too many missed tackles proved costly as Argentina repeatedly found space around him.

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10. Tom Wood – N/A
An early head injury ended his afternoon before it had really begun. Forced off after nine minutes and did not return.

11. Daniel Ryan – 5
Strong under the high ball at times and made one late burst through the Argentine defence, but too many errors and turnovers blunted his impact. A yellow card further damaged his overall contribution.

12. James O’Leary – 5.5
Produced the assist for Jack Deegan’s try but also spilled possession on 52 minutes when Ireland had built a promising attacking platform. A mixed outing.

13. Jack Deegan – 6
Scored a well-worked try and had positive moments with ball in hand after impressing from the bench against England. Unfortunately, some poor defensive reads hurt Ireland badly and cancelled out much of the good work.

14. Charlie Molony – 5
Flattened by a huge Argentine hit that forced a knock-on and later missed an important tackle as Argentina cut loose again out wide. Never quite found a way into the game.

15. Noah Byrne – 4.5
A day to forget. An early Josh Neill fumble came from a dreadful pass form Byrne, which summed up a difficult afternoon after last week’s heroics. Too many mistakes with ball in hand and defensive lapses made this a performance well below his usual standards.

Replacements – 7
Charlie O’Shea brought real energy after replacing the injured Wood, mixing excellent attacking moments with the odd defensive error. He scored twice, kicked well and looked dangerous whenever he attacked the line. Blake McClean added a try from the bench, while Ben Blaney and James O’Dwyer injected life into Ireland’s attack during their best spell. Dylan McNeice added industry after coming on.

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Comments

1 Comment
C
Carlos 5 days ago

Where’s the Pumas ratings?

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Comments on RugbyPass

T
Tom 9 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

43 Go to comments
P
PMcD 14 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

43 Go to comments
U
Utiku Old Boy 14 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 19 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

43 Go to comments
P
PMcD 23 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

43 Go to comments
S
SB 25 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 27 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 28 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 29 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 30 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

43 Go to comments
S
SB 30 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 32 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

43 Go to comments
N
NB 35 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

43 Go to comments
N
NB 37 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

43 Go to comments
N
NB 38 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

43 Go to comments
N
NB 39 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

43 Go to comments
P
PMcD 40 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Game strategy, tactics and selection - all 3 come back to the (Head) coaches but I would also question Richard Wigglesworth appointment on defence - that was the most decision of the lot.

A recently retired scrum half (made about 5 career tackles), who never coached defence before being appointed defence coach and it all goes South. Who’d have ever thought that could go wrong?? 🤣🤣



...

43 Go to comments
N
NB 41 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yes they had and that was one reason England enjoyed such a successful November 2025. Now we seem to have a situation wher SB feels he has to incorporate something of the Saints way, and the way the Prem as a whole is evolving with all-out attack the name of the game, but he doesn’t really believe in it.

So we get a lot of contestable kicking with Eng coming a clear second to Scotland, France and now SA, and a backline which is half-selected to run and half to kick. As usual half measures lead to disaster.



...

43 Go to comments
P
POHM 44 minutes ago
The Wallabies’ five crucial ‘what-if’ moments from the heartbreaking Ireland loss in Sydney

your conspiracy theory re kiwis is pathetic, stop trying to blame others for Australian players errors, grow up mate your just embarrassing.

33 Go to comments
P
PMcD 45 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

They have a very qualified coach called “John Mitchell”, who is on contract with the RFU, is already contracted to them having just won the Women’s World Cup and beat two teams with the win rate that other coaches and countries can only dream of.

If they gave him the job, I think you would see a similar Rennie effect with ENG but he certainly wouldn’t keep Richard Wigglesworth on defence and they would play very different tactics from what they are doing today.



...

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