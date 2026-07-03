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Nations Championship

Dewi Lake: 'It’s a shame that it pulled into Test week'

Dewi Lake of Wales addresses the crowd after the International Test Match between Australia Wallabies and Wales at AAMI Park on July 13, 2024 in Melbourne, Australia. (Photo by Morgan Hancock/Getty Images)
Comments
1 Comment

Captain Dewi Lake admits it was a “shame” the Wales pay dispute dragged into their Test week with Fiji.

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The issue over match fees was only settled on Wednesday following talks between the Welsh Rugby Union and the Welsh Rugby Players’ Association at the players’ base in the Vale of Glamorgan.

The resolution allowed Saturday’s Nations Championship opener against Fiji at Cardiff City Stadium to go ahead as planned.

VIDEO

“It’s a tough position that it’s come into Test week,” said Lake, the first Wales player to speak about the matter.

“Obviously, everybody would have loved these things done sooner with it being a new tournament.

Fixture
Nations Championship
Fiji
24 - 39
Full-time
Wales
All Stats and Data

“We understand the details behind it, but it’s a shame that it pulled into Test week. But we were able to get it done within plenty of time, and all focus for us now is on the game.”

Despite the matter being resolved around 70 hours before the Fiji game kicks off, the matter has proved another embarrassing episode for the WRU.

Players threatened strike action in February 2023 just days before a Six Nations game against England in Cardiff, leading to then Wales captain Ken Owen describing Welsh rugby as a “laughing stock”.

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Lake said: “These things have unfortunately happened before and they might unfortunately happen again.

“Some things are out of your control, but the important thing is that we’ve kept focus on the rugby.”

Wales are officially the away side as World Rugby sanctioned Fiji’s request to play their Nations Championship home games outside the country to help them financially.

Fiji – who are ninth in the world rankings and two places higher than Wales – have won only two of the 15 meetings between the countries with one draw.

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But the Pacific Islanders claimed their only ever win in Wales on their last visit to Cardiff at Principality Stadium in November 2024.

Lake said: “Look at that (Fiji) back line. There’s Test match animals across every position in that squad now.

“We understand the threat they hold and we know what to expect from them.

“Discipline has been something we’ve worked on massively throughout the last two campaigns, but it speaks to more than just the penalty count.

“It’s about sticking to a game plan when the game can get chaotic.

“I’ve played against Fiji, and if you get sucked into that way of playing we’re going to struggle in the chaos.”

After Fiji, Wales head to Argentina and South Africa on successive weekends in the inaugural Nations Championship, with the rest of the competition to be played in November.

Nations Championship

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Comments

1 Comment
C
Conrad 7 days ago

I thought they'd moved on from all this chaos?

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Comments on RugbyPass

H
Henrik 17 minutes ago
Sione Tuipulotu admits to last man standing 'reality check' ahead of Boks Test

I once had a Korean girlfriend who thought me: If you have nothing to say, keep quiet …. confucian wisdom vs social media world - I prefer the first

2 Go to comments
P
PL 18 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

Cant do it alone.

14 Go to comments
P
PL 20 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

No 2 in the world and climbing is Mediocrity? I think the mindset to be the best is still cranking.

14 Go to comments
u
unknown 26 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Also dawi lake seton awignright and jac Morgan all moving over to English Orem teams 😀

4 Go to comments
u
unknown 27 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Love this I couldn’t believe some of these signings

4 Go to comments
H
Henrik 27 minutes ago
Jamie George: 'I’ve genuinely never seen anything like it'

I am more than happy for Noah to get his first England cap, as I am for Segner becoming an AB (or the Tchituka brothers becoming Boks ….)

however how do you want to “expand the game” (as World Rugby verbally intends to do ….) if the best players a Tier 2 or 3 nation has, get picked by Tier 1 nations? …. Rugby will remain a competition between 10-12 nations for generations to come this way …. that’s one thing (and maybe the ONLY thing) football is doing better



...

5 Go to comments
T
Tom 30 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Its ok, they're mostly illiterate anyway.

49 Go to comments
H
Henrik 42 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

the good thing about the Nations Championship (and here World Rugby has got it right for once) is, that it basically is just a frame for the July and November tests already in place …. I wonder however, if the finals will be of much interest (apart the grand final)

on the negative side, the NC is not expanding the game outside of the Top12 nations, rather case-hardening the gap



...

49 Go to comments
U
Utiku Old Boy 51 minutes ago
Rising star No.10 among seven offseason departures for Highlanders

He is one I think is a really big loss. Can’t say I blame him as he never got much of a shot at 6 with the Landers. Still young enough to expand his opportunities. Canes play Delaney at lock a lot too and I think he has a better shot at International at six as well.

3 Go to comments
L
LondonAllBlack 57 minutes ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

I just don't believe he has any value to add in test match rugny other than being a player coach. He had a very below par Super Rugby season. Father Time will expose him - if not already.

31 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

I think Borthwick has lost the change room!

12 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

the sword of damocles which pundits and England fanbase seem to put on Borthwick is a bit ridiculous …. if there were any better coach available, the RFU should hire him and sack Borthers, regardless of the result against Fiji … if there is no better option around, then it’s futile to rant and rave

12 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

👍

49 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

Must be.

58 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

It’s not a movie. It's a cultural landmark.

Who you gonna call?



...

49 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

winning should be enough …. the winning-in-style-requirement is more of a Kiwi thing

12 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Have you not been reading my posts? We're going to equal the perfection of 57-0.

Momentum.



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

That's never held you back!

I've never supported England in any sporting event but I know it would feel horrible…



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

I don’t know, Hammer head - is it?

58 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

Beggars can’t be choosers.

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