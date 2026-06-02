Northern | US
46 - 24
FT
21 - 22
FT
24 - 22
FT
32 - 12
FT
54 - 21
FT
38 - 31
FT
38 - 17
FT
18 - 14
FT
20 - 11
FT
52 - 7
FT
38 - 21
FT
25 - 28
FT
31 - 20
FT
71 - 35
FT
27 - 22
FT
31 - 34
FT
HSBC SVNS World Championship 2026
Bordeaux
Friday
02:05
Friday
13:45
Saturday
02:05
Saturday
09:00
Saturday
14:05
Gallagher Premiership

Bath Rugby's first Cup-winning captain Roger Spurrell has died


Bath's former captain, Roger Spurrell, in the thick of the action vs Leicester in the semi-final of the 1986 John Player Cup: Players L-R- Leicester: John Davidson, Dean Richards, John Wells and Steve Kenney just behind. Bath: Gareth Chilcott, John Palmer, Grahame Dawe, David Egerton and Roger Spurrell. Photo: Pete Jenkins / From The Back Of A Motorbike
Comments
3 Comments

Fearless flanker Roger Spurrell, who captained Bath at the start of their glory years, has died aged 71.

ADVERTISEMENT

Spurrell led Bath to victory in the first of Bath’s 10 domestic Cup triumphs against arch-rivals Bristol in 1984, before repeating the feat against London Welsh a year later.

One of the best players never to be capped by England, Spurrell will be remembered as someone who spilt blue, black and white blood for the club, who perhaps didn’t get the recognition by the national team selectors that he deserved because of his refusal to toe the party line.

VIDEO

A paratrooper, shepherd and nightclub and restaurant owner outside of rugby, Spurrell was a great character who lived life to the full.

And a measure of how highly he was regarded is summed up perfectly in the heartfelt tribute published on the club’s official website, below:

“The club is saddened to learn of the passing of former captain and Bath Rugby double centurion, Roger Spurrell, who passed away on 30th May 2026 aged 71.

“Born on 19th May 1955, Roger made his debut for Bath on 18th September 1979 against the California Seahawks. He went on to represent the Blue, Black and White 206 times between 1979 and 1986, playing his final game against South Wales Police in October 1986.

ADVERTISEMENT
Roger Spurrell
Bath’s former Cup-winning captain, Roger Spurrell, has died. Photo: Bath Rugby

“Today’s Bath Rugby team proudly embraces the mantra “Tough to Beat.” Long before those words became part of the club’s identity, Roger Spurrell embodied exactly what they stand for.

“A relentless competitor, inspirational captain and natural leader, Roger set the standards that helped shape the future of Bath Rugby. He was a player who demanded the very best from himself and those around him, instilling a resilience and determination that became hallmarks of the club.

“In the 1981-82 season, he took on the captaincy of the club to spend four seasons leading his side out to victory twice in the John Player Cup of 1984 against Bristol and of 1985 against London Welsh. Those victories, now more than forty years ago, marked the beginning of the journey that would see Bath Rugby develop into one of the leading clubs in the game.

ADVERTISEMENT

“A true West Country man, Roger’s career spanned across many teams in the south-west, including Launceston RFC, Plymouth Albion, Army RFC, Devon & Cornwall, Combined Services, Somerset and South West England.

“Roger was instrumental in turning Bath into a winning side with grit, and his contribution was recognised when he became one of the club’s inaugural Hall of Fame inductees in 2015, alongside the likes of Jack Rowell OBE and Jeremy Guscott.

“Off the pitch, Roger was involved in various business ventures, including as owner of ‘The Island Club’, a popular late-night drinking spot in Bath and also successful restaurants in Polzeath and Newquay, Cornwall.

“While his achievements on the field were considerable, Roger’s greatest legacy was the example he set. He was tough, committed and utterly dedicated to the team. The values he championed remain woven into the fabric of Bath Rugby today.

“The club will remember Roger for all he has given to the club and would like to express its sincere condolences to Roger’s family and loved ones.”

Related

Matavesi set to be Cornish club's first international since England's oldest surviving player

The Fijian hooker has been named in the 32-man squad that will play Wales, England and Scotland in the Nations Championship in July.

Read Now


Relive the drama, intensity, and history — all the iconic British & Irish Lions documentaries from 2001-2021, available now on RugbyPass TV.


ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Steve Borthwick's potential World Cup plans dented with latest Top 14 deal

2
2

'Unfortunately, not everyone gets their fairytale ending': Leinster confirm Lowe exit

4
3

89-cap All Black TJ Perenara among a clutch of stars set to play for Barbarians

3
4

Two Lions missing from Scotland's Nations Championship squad

5

The 19 British and Irish players in the Top 14 play-offs

1
6

Official statement on alleged Ben Stokes and Saracens player incident

7

Victor Matfield addresses the 'IP' question over Tony Brown's All Blacks move

5
8

Former All Blacks weigh in on the timing of Tony Brown's appointment

24

Comments

3 Comments
u
unknown 7 days ago

Hard as nails on the pitch .. a true gentleman off it. Always a proud member of the Parachute Regiment.

Utrinque Paratus!!

u
unknown 8 days ago

Could never understand how he was never capped. Led by example, unbelievable player. R.I.P. From Newcastle RB fan.

D
DSOL1984 8 days ago

R.i.p from a Bristol Bears fan. #rugbyfamily

Join free and tell us what you really think!

Sign up for free
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

Who's next up in Wales' long search for a tighthead titan to succeed 'Bomb'?

With Archie Griffin and Keiron Assiratti unavailable, Dillon Lewis, Sam Wainwright and Ben Warren are the next trio in line as Wales seek a new Adam Jones.

LONG READ

Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

The testy triangle between the Springboks, All Blacks and Ireland will be alive and well for some time to come.

74
LONG READ

Northampton ‘late bloomer’ Tom Litchfield: ‘When we're on it, we just carve teams up’

He may be the only non-England international in Saints' backline but a semi-final clash with Leicester gives the centre a chance to stake a Test claim.

Comments on RugbyPass

f
frandinand 6 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

521 Go to comments
f
frandinand 9 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

521 Go to comments
P
PMcD 33 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

74 Go to comments
c
cnw 44 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

74 Go to comments
S
Spew_81 47 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

74 Go to comments
C
CC 48 minutes ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 59 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

74 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

74 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

74 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

74 Go to comments
B
Bazzallina 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

74 Go to comments
A
Andrew Nichols 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

74 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

74 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

74 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

521 Go to comments
T
TokoRFC 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Yes exactly, Taigh Bearne is another in that rare mould.

Though I really believe PSdT is genuinely one of the greatest players I’ve seen for his ability to do both immensely for 80mins and somehow find another gear in the biggest of matches. We won’t see someone reach his level for a long time I reckon



...

521 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think the AB’s will be closer than you think but it’s a big ask to topple such a good side at short notice.

The real acid test will be the RWC and how competitive they are once they have the squad settled and no room for excuses.



...

74 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Fair enough, I forget half of top 14 make it to finals, but you’re being disingenuous again comparing the bottom of Top 14 to bottom of SR. It’s a normal league, theres no reason why it should be any better than Top 14 (when you exclude the promoted team like cnw did).

521 Go to comments
Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones
Close
ADVERTISEMENT
Copied to clipboard

Share Article close