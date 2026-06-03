'They’ll probably use that as fuel': Scott Cummings braced for Bulls

Scott Cummings said Glasgow’s victory over Bulls in the 2024 United Rugby Championship final is largely irrelevant in preparations for this Saturday’s semi-final between the sides at Murrayfield.
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Several of the current squad were involved as Warriors enjoyed arguably their greatest ever day by defeating the South African side in Pretoria two years ago.
But when asked if memories of that match could be considered a factor in the lead-up to this weekend’s last-four showdown in Edinburgh, Scotland lock Cummings responded: “Not particularly.
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“That was two years ago, we’ve played them probably about four times since then, so you don’t want to just keep harping on about one game two years ago.
“Obviously it was a massive game for us, one of the biggest moments in the club’s history. But we’ve played them since then and we’ve had a lot of really tough matches in that.
Fixture
United Rugby Championship
Glasgow
21 - 22
Full-time
Bulls
All Stats and Data
“They’ll probably use that as fuel for them, but we’re obviously here to get a win and we know what we’ve got to do for that.”
Cummings is delighted to be back in the mix for the key part of the campaign after returning to the side in Friday’s quarter-final win over Connacht after almost three months sidelined by a calf injury sustained during the Six Nations.
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“It was about 12 weeks since I last played and it was a pretty frustrating time so it was great to be back involved with the guys,” he said.
“I was targeting a bit earlier to be honest! I was targeting three or four weeks before, so it was frustrating not to be back as early as I wanted to but you can’t do anything about that. The final run-in is the business end of the season and what you want to be back for.”
Former England captain Jamie George has said that the national team were too slow to adapt to how rugby has evolved during the Guinness Six Nations, but expects the team to be "right up there" at the World Cup next year.
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