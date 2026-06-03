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Gallagher Premiership

'We will be lucky if we get them back before the season ends': Parling


Geoff Parling is in his first head coach role at Leicester after five years as an assistant with Australia (Photo David Rogers/Getty Images)
Comments
1 Comment

Geoff Parling appears to be less optimistic than was previously the case when asked about the likelihood of seeing Freddie Steward in a Leicester jersey again this season.

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A fortnight ago, when it was revealed that the England full-back had undergone thumb surgery, the Tigers boss said he was “hopeful” that Steward would be back before the season’s end.

However, during Wednesday’s media session in the build-up to Saturday’s second-place battle with Bath, Parling struck a more cautionary tone when he suggested that Steward and one of the currently sidelined 10s, either Billy Searle or James O’Connor, without specifying which, would do well to suit up again.

VIDEO

“One of the 10s is closer than the others; the other 10 and Freddie, we will be lucky if we get them back before the season ends. Let’s just keep plugging away and see where we get to,” he said.

“One (10) still has some things to tick off before the weekend and one is definitely not playing.”

Parling opted to hand a first PREM start to Charlie Titcombe in last Sunday’s 35-26 defeat to Exeter, but the former Tigers academy player failed to grasp his opportunity as convincingly as fellow rookie, full-back George Peason, who was standing in for Steward.

Pearson fielded high balls with aplomb, where he was illegally targeted at times, reckoned Parling, and scored a try in Leicester’s first home loss of the season.

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“He was great. I was incredibly frustrated that we didn’t get penalties there (in the air), because they were penalties, and I have been told that they were, so I thought ‘Pearso’ was very good.

“That’s his strength – under a high ball; he just needs to keep pushing on with his communication and adding that to the group, but I am really pleased with his first PREM start.”

Head-to-Head

Last 5 Meetings

Wins
4
Draws
0
Wins
1
Average Points scored
26
19
First try wins
40%
Home team wins
80%

With the Titcombe experiment potentially shelved, Parling still has a quality option at 10 in ex-Bath player Orlando Bailey, if both Searle and O’Connor aren’t available for the clash at The Rec.

Parling is understandably reticent to move Bailey from inside-centre, where he has excelled as a second playmaker, but has no doubts that he could do a job at 10, if needed.

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Singing the summer signing’s praises, he said: “I think he has been good all season, I thought he was good again on the weekend. His quality of communication and pass and kick threat is exceptional, we just need to keep him going and keep pushing him.

“I would move Landy to 10, I’d have no problem there,” he added. “His distribution would be excellent, his comms would be excellent, it’s always the balance of the backline and who else is in there.”

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Leicester Tigers are hoping England full-back Freddie Steward will be back in time for the end of the season after he injured his thumb in their recent Gallagher PREM victory over Sale Sharks.

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Comments

1 Comment
u
unknown 7 days ago

I thought Pearson was excellent on Saturday and a very worthy replacement for Steward. Titcombe didn't shine as bright but did a job for us. Both youngsters were targeted by the Chiefs expectedly so glad they came through the game unscathed even if they didn't get protection from the ref. Tom Whiteley can also do a job for us at 10 if needed next weekend so we still have plenty of options.

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Comments on RugbyPass

c
cnw 6 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 8 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 11 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 16 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 19 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 43 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 54 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 57 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 58 minutes ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

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