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International

Lions legend Simon Shaw names the Test team that needs Shaun Edwards most

PARIS, FRANCE - MARCH 19: Shaun Edwards, Defence Coach of France, celebrates their victory over England to secure a Grand Slam in the Six Nations after the Guinness Six Nations Rugby match between France and England at Stade de France on March 19, 2022 in Paris, France. (Photo by David Rogers/Getty Images)
Comments
7 Comments

The yet-to-be-confirmed reports that Shaun Edwards is leaving his role as defence coach of France have raised eyebrows across the rugby world, given his outstanding track record of success.

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The Wiganer claimed a seventh Six Nations title as a coach earlier this year – four with Wales and three with France – but looks set to move on as part of a coaching overhaul at Les Bleus.

Players who’ve worked with him have been quick to vocalise their feelings in support of Edwards, with ex-British and Irish Lions, England and Wasps lock Simon Shaw the latest to give his opinion, via a LinkedIn post, accompanied by a graphic listing his Six Nations titles from 2008 onwards.

VIDEO

Shaw, who was a member of the all-conquering Wasps team coached by Warren Gatland and Edwards, wrote: “Shaun Edwards has always been one of, if not my favourite, coaches. Not because of the trophies, although there are plenty of them. Not because of the defensive systems, although they are among the best the game has seen. For me and so many others, it is his ability to keep things simple. The KISS principle — Keep It Simple, Stupid. The best coaches take complex problems and make them understandable. They create clarity, accountability, and belief. Edwards has done that everywhere he has coached, from club rugby to international rugby.

“Recent speculation that France could be willing to let Edwards leave has been surprising, and in many ways short-sighted. Coaches of his calibre are exceptionally rare. His value extends far beyond organising a defensive line or preparing a team for the next opponent. He has been a central figure in France’s rise to the top of the international game, helping shape standards, culture, and consistency within the squad.

“Allowing someone with that level of influence to walk away would be difficult to understand and could ultimately prove an ignorant assessment of the value he continues to bring. His teams know exactly what is expected of them. Players trust the system because they understand it. Under pressure, simplicity wins.

“If his next move were to Italy, it would be a prudent one for the Azzurri. Italy have made significant strides in recent years and possess a talented group of players, but Edwards’ ability to instil clarity, defensive resilience, and winning habits could help accelerate their development and turn potential into consistent results at the highest level.

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“That is why his influence goes far beyond defence. He builds standards, culture, and confidence. Whether it was Wales, France, or any team fortunate enough to work with him, the impact has always been visible. In a sport that can sometimes overcomplicate things, Shaun Edwards is a reminder that the most effective solutions are often the simplest. A coach whose influence extends well beyond the tackle. One of the best the game has ever seen. The stats speak for themselves!”

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Comments

7 Comments
H
Hammer Head 6 days ago

Good riddance?

J
JJ 7 days ago

Past his sell by date. Those 46 points shipped at home to one of the worst england 6nations teams of all time should be an alarm bell. The French defence was poor against Scotland as well. The French attack has been saving the day and that won’t work for ever. If France want to lift the World Cup, they need a modernisation.

D
Dave 7 days ago

The one team that needs him most now is munster. Think he would be a perfect fit to pull munster right again.

R
RhinoRoc 7 days ago

Leinster! Leinster! Leinster!

T
Tom 7 days ago

He's going to be great wherever he goes. For F sake though can the RFU finally take this opportunity to bring back one of the greatest coaches England never had?

M
Muchopompos 7 days ago

England! England! England!

u
unknown 7 days ago

Where ever he lands good luck too him. He will make an impact. Italy would be good for him. He would be good for them. I love the defensive side off rugby, especially when it smashed the new basketball rugby where players avoid contact play. 80-0 is not entertaining me.

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He may be the only non-England international in Saints' backline but a semi-final clash with Leicester gives the centre a chance to stake a Test claim.

Comments on RugbyPass

c
cnw 7 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 9 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 12 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 17 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 20 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 44 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 55 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 58 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 59 minutes ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

522 Go to comments
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