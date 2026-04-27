Former PREM team confident they will take place in Champ next season

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 24: Club captains, from left, Bailey Ransom of London Scottish, David Williams of Nottingham, Alex Everett of Cornish Pirates, Alex Day of Bedford Blues, Matt Rogerson of Worcester Warriors, Jordon Poole of Coventry, Ben Murphy of Doncaster Knights, Angus Kernohan of Ealing Trailfinders, JJ Dickinson of Caldy, Luke Carter of Chinnor, Otumaka Mausia of Cambridge, Alex Schwarz of Richmond, Fraser Strachan of Ampthill and Will Crane of Hartpury during the Championship Rugby media day at Trailfinders Sports Club on September 24, 2025 in London, England. (Photo by Harry Murphy - RFU/The RFU Collection via Getty Images)
Rotherham Titans will return to Champ Rugby for the first time in eight years in 2026/27, subject to meeting the RFU’s Minimum Operating Standards (MOS), after sealing the National One title with a 34-26 win over Sale FC.

Saturday’s bonus-point win ensured the Titans finished four points clear of Blackheath FC at the top of the National One table, and brought the curtain down on a thrilling season in English Rugby’s third tier.

Now the Titans have until June 1st to satisfy the powers-that-be that they have everything in place off-the-field to be eligible for promotion and directly replace Cambridge, who are guaranteed to finish bottom of the Champ.

The RFU’s 25-page MOS document details all the requirements, which include having a 2,000-capacity ground, with a minimum of 200 seats and 500 covered places. Rotherham’s Clifton Lane home ground can hold 2,500 spectators.

DoR Martin Jenkinson acknowledges they still have some things to do, such as erecting a media gantry, but is confident that they won’t be denied their place in the Champ because of a boardroom decision.

“As far as I am aware, we tick all the boxes that they’ve given us. If they said we didn’t, it would be a surprise to us,” he told RugbyPass.

Rotherham Titans
Head coach Harvey Biljon leads the celebrations after Rotherham Titans secure the 2025-26 National One title. Photo credit: Gareth Lyons
Rotherham’s ability to improve their facilities has been aided by the sad demise of Rotherham Town Cricket Club, who they used to share Clifton Lane with.

Any plans for ground improvements on the open side of the pitch used to be compromised by the fact that the cricket square had to be protected.

However, due to financial problems, the 120-year-old club pulled out of the Yorkshire Southern Premier League and, for the first time in living memory, no cricket was played at Clifton Lane  in the summer of 2025.

Sadly, the cricket club lives on in name only, but for the Titans it makes life easier when it comes to guaranteeing fixtures and upgrading that side of the pitch.

Meanwhile, the Champ ambitions of Blackheath and the league’s best-supported club, Plymouth Albion, are not yet over, subject to them meeting the MOS.

For Blackheath, a 10th straight victory (52-28 vs Clifton) ensured they finished second in the table, three points clear of Albion, who will now travel to London to face rugby’s oldest club in the National One promotion play-off on May 9th.

The winner of that play-off will then enter the ‘Champ Accession Final’, on May 23rd, where they will play the loser of the Champ Relegation play-off between the teams placed 12th and 13th in the league (either Richmond or London Scottish), which is scheduled for May 16th.

Related

Champ Rugby secures multi-year title sponsorship deal

Contract catering company Elior UK has become the title sponsor of Champ Rugby signing a multi-year partnership deal with the RFU.

Read Now
Comments on RugbyPass

J
J Marc 26 minutes ago
How Bordeaux-Begles showed Bath the true meaning of 'superclub' in the Champions Cup

For Bath defense, yesterday article said the opposite…

9 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
RFU's Six Nations review uncovers multiple issues

The members of the RFU review panel may not have been formally identified .. but I think that we can safely say they included Stevie Wonder .. Roy Orbison .. and Helen Keller!!

9 Go to comments
N
NoLongerARuck 1 hour ago
How Bordeaux-Begles showed Bath the true meaning of 'superclub' in the Champions Cup

The Top 14 continues to produce superpowered teams. They tower above the rest in the game. The money they generate is because the product is attractive, the fans are tribal, the players are marketed well, the signings make a splash and the media love to gobble it up. The French rugby ecosystem is the envy of the world right now. What the French are showing is that you don't need the game to drastically change in order to make money from it. You don't need to get rid of the scrum or make it more like League, you don't have to get kick pass ratios of higher than 10 to grow it or BIP times in excess of 40mins. Just create compelling narratives and give the fans big collisions and plenty of high paced rugby and a contest at set piece and fans will come. Give them winning rugby that claims titles and the fans will come.

9 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
RFU's Six Nations review uncovers multiple issues

I mean for the long-term, sticking with SB to 2027 is a good thing. At this rate, and unless he shoots the lights out, he is a placeholder until the market expands with big names and better prospects for the RFU to consider after the World Cup.

Start canvassing now already.



...

9 Go to comments
N
NoLongerARuck 1 hour ago
How Bordeaux-Begles showed Bath the true meaning of 'superclub' in the Champions Cup

The fact that UBB won this game building only 50 odd rucks is nuts. It shows the continuity in their game and the quality of their offloading game. It also shows the quality of Baths defence vs the very best attacks having allowed so many offloads. UBB are firm favourites against Leinster. Their firepower and cohesion should be too much for a Leinster team that struggled to put away Toulon at home. Nienaber will have to coax a massive shift from them. Bath must build on this season's campaign. They must continue to invest, grow stronger and they must continue to innovate if they are to reach the very top of the European game.

9 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
RFU's Six Nations review uncovers multiple issues

Usual incompetence from the RFU. The RFU conduct a review by a panel that isn’t disclosed, identifies issues that aren’t disclosed and the action plans to address them are not disclosed, which is put down to confidentiality for competitive reasons. Some would argue if a review was even undertaken, and if it did why it took so long to complete. Most could see the issue was the selection and gameplan from Borthwick which didn’t allow England to play to their strengths or compete against teams that have moved on. The RFU lacks the competency to admit Borthwick was not the right man for the job and they lack the testicular fortitude to take the hard decision to say they were wrong and replace Borthwick and Wigglesworth. Instead they cowardly kick the can down the road and hope he can turn things around and adopt a style of rugby (which is alien to him) that will allow England to compete with the best. Will they act if England have an abject summer like they did 6N or will they allow things to meander to the World Cup because they can’t make the tough decisions?

9 Go to comments
u
unknown 2 hours ago
Hugo Keenan commits to Ireland and Leinster

Best fullback in the world.

2 Go to comments
N
NB 2 hours ago
How Bordeaux-Begles showed Bath the true meaning of 'superclub' in the Champions Cup



Though maybe it does in that the 40% tax refund would not apply to Ulster based players. Or does it, as they are employed by the IRFU ?

A fascinating question Miz. My best guess is that Ulster players get paid through the Ulster branch IRFU - whereby they do not pay their tax in Ireland but to HMRC… But they wd be eligible on payments they receive for the national team.



...

9 Go to comments
U
Uther 2 hours ago
RFU's Six Nations review uncovers multiple issues

This is so frustrating.

When you see how Northampton is playing with mostly the same players as England in the backline (Mitchell, F. Smith, Dingwall, Freeman, Furbank), you can only be sad to see the way Borthwick and Wigglesworth chose to follow.



...

9 Go to comments
N
NB 2 hours ago
How Bordeaux-Begles showed Bath the true meaning of 'superclub' in the Champions Cup

Woki is getting better and better, when he’s confident he is a hard player for the opposition to counter. Shd be in the starting XV when the RWC arrives.

9 Go to comments
S
SB 3 hours ago
Hugo Keenan commits to Ireland and Leinster

Top 5 fullback in the world.

2 Go to comments
M
Mzilikazi 3 hours ago
How Bordeaux-Begles showed Bath the true meaning of 'superclub' in the Champions Cup

Great read, great analysis. Thanks, Nick.

Tough game, won by the team with the greater amount of money to call on to bring great players together. Having only seen an11 mins highlights clip, I can’t comment on the overall game.



...

9 Go to comments
S
SB 3 hours ago
Toulon au pied du mur pour ne pas rater sa fin de saison

I worry for them against Toulouse, who will no doubt be hurting after their loss against Clermont. Should be a great game though.

1 Go to comments
S
SB 3 hours ago
Jerry Cahir : le commercial de Vodafone qui a fait chuter Toulon en Champions Cup

A cool story.

1 Go to comments
S
SB 3 hours ago
Vakatawa et Hughes relancent leur carrière internationale avec les Fidji

Awesome squad, great to see Vakatawa included. Hope he makes the final squad.

1 Go to comments
S
SB 3 hours ago
Qui est Seru Uru, le troisième-ligne polyvalent pisté par le Racing 92 ?

Solid player, would be a good signing.

1 Go to comments
S
SB 3 hours ago
Le paradoxe de l'UBB : efficace en Champions Cup, à la peine en Top 14

Every upcoming game is huge for UBB now.

1 Go to comments
S
SB 3 hours ago
Toulouse retrouve des forces au moment crucial

Nice to see some guys back from injury.

1 Go to comments
S
SB 3 hours ago
Malgré son pire bilan, l'Angleterre renouvelle sa confiance en Borthwick jusqu'en 2027

3 losses in July would likely see him sacked.

1 Go to comments
B
BH 3 hours ago
RFU's Six Nations review uncovers multiple issues

Ok so the die has been cast unless there is a change in direction regarding the attack, i.e. give Blackett more of a say in the strategy and selection ( cant’ see that happening tbh) and getting shot of WW who, it appears to me has been detrimental to the team in every role he has had i cannot see things changing.

The upcoming summer series will be definitive, if the squad selection contains the same old faces then expect more of the same strategy.



...

9 Go to comments
