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Nations Championship

Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie


Emmanuel "Many" Meafou, au cours d'un entraînement au St Joseph’s Nudgee College de Brisbane, mardi 7 juillet 2026 (Photo : Willy Billiard / RugbyPass).
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1 Comment

Ils pourraient être trois Français à jouer chez eux ce samedi 11 juillet face à l’Australie : Emmanuel Meafou, golgoth toulousain, Moses Alo-Emile, soldat rose parisien, et Tom Staniforth, Castrais adoptif. Tous les trois auraient pu porter le maillot australien, mais c’est dans le pack bleu qu’ils sont attendus samedi à Brisbane, contre les Wallabies.

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Eddie Jones, le sélectionneur australien de l’époque, avait bien tenté de récupérer le n°5 rouge et noir, avant la Coupe du Monde de Rugby 2023 en France. Mais « Manny » avait décliné la proposition et c’est le XV de France qui profite de ses 2,03 m et 142 kg depuis le Tournoi des Six Nations 2024 et la première de ses 16 sélections.

Rencontre
Nations Championship
Australia
26 - 42
Temps complet
France
Toutes les stats et les données

Naissance en Nouvelle-Zélande, enfance et adolescence en Australie, parents samoans : Meafou aurait pu jouer pour ces trois pays. Mais c’est la France qu’il a choisie, comme Moses Alo-Emile, lui aussi de parents samoans, né à Redcliffe, au sud de la Sunshine Coast au nord de Brisbane, il y a 26 ans, et comme Tom Staniforth, passé par les Brumbies et les Waratahs.

VIDEO

Passés tous les trois au travers des mailles du filet des recruteurs australiens, ils bénéficient de la règle permettant à tout joueur ayant passé cinq ans dans un pays de jouer pour la sélection de ce pays, s’il n’a pas été retenu entretemps par son pays d’origine. Et ces trois « Aussies » français sont bien dans cette situation.

Many Meafou envisageait un départ en NFL au football américain

Concernant Meafou, ce sont les Melbourne Rebels puis les Waratahs de Nouvelle-Galles-du-Sud qui n’ont pas su identifier le potentiel derrière l’adolescent massif et pataud mais doté d’une agilité de mains incroyable. Le centre de formation du Stade toulousain, lui, a aussitôt repéré ce joyau à dégrossir, après l’avoir vu sur vidéos.

Et c’est dans la ville rose, où il a débarqué en décembre 2018, que « Manny » a appris son travail de deuxième ligne, après avoir envisagé un départ en NFL au football américain. 40 essais plus tard, Meafou, 27 ans, est devenu la poutre maîtresse du pack toulousain, comme chez les Bleus, où il est attendu comme titulaire samedi, après avoir décroché son quatrième titre de champion de France le 27 juin.

Moses Alo-Emile reconverti de droitier à gaucher

Enfant de Brisbane, Moses Alo-Emile est lui aussi pressenti sur la feuille de match comme titulaire, au Suncorp Stadium, où il serait un pur local de l’étape. Et là aussi la trajectoire est incroyable pour ce pilier gauche arrivé au centre de formation parisien en 2018 comme… pilier droit.

Et là aussi, à force d’abnégation, dans l’ombre de son frère Paul, 34 ans, un vrai pilier droit lui, sélectionné 25 fois avec les Samoa et arrivé à Paris en 2016, il est devenu une pièce essentielle du pack parisien. Avant, sans doute, d’étrenner sa première cape en bleu samedi, contre son pays natal.

Staniforth avait joué pour les Junior Wallabies

Incontournable sur les terrains du Top 14 avec sa coupe mulet et ses plaquages destructeurs (NDLR : meilleur plaqueur du Championnat en 2022, 2023 et 2024), Tom Staniforth, 31 ans, pourrait aussi affronter ses compatriotes samedi. Mais lui a déjà porté le maillot or et vert australien, avec les « Baby Wallabies ».

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C’est lors du Championnat du monde U20 2013, à Vannes, en Bretagne, que Staniforth avait tapé dans l’œil de Pierre-Henri Broncan. Et le technicien castrais a de la mémoire : en 2020, c’est lui qui le recontacte pour lui proposer de traverser le globe. Là encore, la greffe prend.

Face à face

5 dernières rencontres

Victoires
1
Nuls
0
Victoires
4
Moyenne de points marqués
28
38
Le premier essai gagne
40%
L'équipe recevante gagne
80%

Six ans plus tard, le cousin de Scott Staniforth, ex-trois quarts des Wallabies (12 sélections), est indiscutable au CO, au poste de n°5. Ce fauteuil où il est pressenti sur le banc des remplaçants samedi, pour succéder à Meafou en seconde période.

Pour Laurent Sempéré, pas question pour ces trois joueurs de parler d’« Australiens » : « Ce sont trois Français d’origine australienne et qui sont ici chez eux », a-t-il insisté mardi, à Brisbane. « C’est un peu comme quand des joueurs qui jouent dans un club différent retournent chez eux. Ils ont cette connaissance locale, à la fois du rugby qu’ils pratiquent et de l’environnement culturel, donc ça nous permet de s’intégrer plus vite. C’est vrai qu’il y a une histoire très riche autour de cette rencontre qui va servir à l’ensemble du groupe. »

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Commentaires

1 Comment
S
SB 4 days ago

Will be a special game for all 3.

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Comments on RugbyPass

J
JW 2 minutes ago
All Blacks player ratings vs Italy | Nations Championship 2026

Mostly it’s about less space in tests yeah, so players get isolated less. Ref’n has a huge part to play in the breakdown as well. There’s been no real vigorous rucking like we where told to expect, and how SA love to fight.

SA funnily enough are not a heavy turnover team, but mostly the loosies have to do the work for others, Ardie on the ground to all Jordan to get a pilfer in the weekend, Jacobsen last week rolling into the tackle not allowing Jordie to steal it the week before etc.



...

99 Go to comments
E
Eric Elwood 7 minutes ago
South Africa pushed all the way in Pretoria by Scotland

According to figures published by the World Anti-Doping Agency (Wada), the number of tests carried out within rugby by the South African Institute for Drug-Free Sport (Saids) fell from 785 in 2015 to just 127 in 2024.

75 Go to comments
E
Eric Elwood 8 minutes ago
South Africa pushed all the way in Pretoria by Scotland

Also the try from the 2nd try restart was illegal, you must put a guy you’re lifting down immediately you can’t walk with him. Two mauls also brought down by SA.

75 Go to comments
E
Eric Elwood 11 minutes ago
South Africa pushed all the way in Pretoria by Scotland

The fact that you don’t care about soccer doesn’t change the facts I’ve just outlined genius. Ireland has a better recent head to head than the current world champs. We are a small country and its our 4th sport!

Rugby is Mickey Mouse and idiot Saffers seem to believe their some kind of rugby version of Brazil!



...

75 Go to comments
D
DarstedlyDan 12 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

Doesn’t kick? Then the two tries at the weekend that came directly as a result of JB kicks were just faked, along with the moon landings?

Ben smith is right - Barrett is in sublime form, and is essential to the AB backline. Have no idea whether he is the POTY - those type of awards are hugely subjective anyway and are affected by more things than just the nominees’ qualities. But he is a fine 2nd five.



...

36 Go to comments
J
JW 13 minutes ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

You should look it up then.

You’ll notice a few of the South Africans are completely ripped



...

58 Go to comments
E
Eric Elwood 13 minutes ago
South Africa pushed all the way in Pretoria by Scotland

Online Saffer baby says what?

75 Go to comments
E
Eric Elwood 15 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

His chin was an arse, lets face it.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 15 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Disgusting arrogance. Let me guess…online Saffer?

53 Go to comments
E
Eric Elwood 17 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Brousset just need to take rugby laws seriously. No need to ignore law breaking by those juiced up cheaters.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 18 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Must be lowered as soon as the ball is won. The to regain balance is just a lie on your part. South African online supporter?

53 Go to comments
a
av 20 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I see you sleep with that song 57-0 on repeat! Your night light not working anymore ? Anyway, we will still invite you to our threepeat RWC jamboree in wild Africa, - that’s if your stepmom and dad let you leave the family home

53 Go to comments
J
JW 20 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

I don’t think you can give Ardie the leeway that he’s not fit enough. It was purely laziness letting Menoncello through for that first try.

8 Go to comments
B
Ben Smith 20 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funnier you don't deny seat sniffing…

Busted! Get out of my stadium!



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 20 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

He doesn’t need to be in SA to read the muppet show that is the online Springbok supporters,

53 Go to comments
J
JW 21 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

But you’ve just pointed out theres no threat in the north?

8 Go to comments
B
Ben Smith 21 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

You’re worthy of the name all the same! Protecting the sports core principles. Respect.

Eric had something about him. The top talent never went unnoticed, even down in this hemisphere.



...

53 Go to comments
u
unknown 22 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

36 Go to comments
E
Eric Elwood 23 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Journalist writes about toxic Bok online supporters and like flies to sh1t…..

53 Go to comments
E
Eric Elwood 24 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Juicers:

According to figures published by the World Anti-Doping Agency (Wada), the number of tests carried out within rugby by the South African Institute for Drug-Free Sport (Saids) fell from 785 in 2015 to just 127 in 2024.



...

53 Go to comments
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