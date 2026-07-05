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World Rugby Junior World Championship

Swerling-Finaipepe (Castres) et Leota (Racing 92) avec les U20 australiens face aux Bleuets

Lehopoame Leota est l'un des deux nouveaux joueurs étrangers intégrés à l'équipe d'Australie des moins de 20 ans. Photo : Instagram/@moshoot8
Comments
1 Comment

Hasard du calendrier international, la France affrontera l’Australie la même semaine… à 13 500 kilomètres de distance. Les Bleus joueront le 11 juillet à Brisbane contre les Wallabies quand les Bleuets joueront les Junior Wallabies quatre jours plus tôt à Kutaisi (Géorgie). Et pour cette rencontre, le coach des U20 australiens, Chris Whitaker, a procédé à huit changements pour ce duel décisif de la poule D. Le vainqueur terminera à la première place et filera en demi-finales du Championnat du monde junior 2026.

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La surprise de ce XV de départ ? C’est la présence des piliers Kingbenjamin Swerling-Finaipepe (19 ans) et Lehopoame Leota (20 ans), tous deux évoluant actuellement en France, qui débuteront ensemble en première ligne. Une petite révolution car pour la première fois, le programme australien intègre des joueurs formés hors du pays dans sa liste pour le Championnat du monde.

Rencontre
World Rugby U20 Championship
France U20
34 - 29
Temps complet
Australia U20
Toutes les stats et les données

Leota, cinq feuilles de match au Racing 92 cette saison, et Kingbenjamin Swerling-Finaipepe, arrivé à Castres il y a tout juste un an, incarnent cette nouvelle ouverture. Tous deux ont quitté le Queensland très tôt. Leota est passé par les sélections U16 et U19. Swerling-Finaipepe a évolué avec les Colts de l’Université du Queensland en 2024 et 2025, avant de goûter à la première division à seulement 18 ans.

Le sélectionneur, lui-même formé en France

« Les joueurs basés en Europe enchaînent les matchs au plus haut niveau, notamment en Top 14. Ils deviennent importants pour nous », avait justifié Whitaker lorsqu’il avait sélectionné ces deux talents fin juin. Whitaker sait de quoi il parle car l’ancien demi de mêlée international (31 sélections) a commencé sa carrière de coach comme adjoint de Michael Cheika qu’il avait suivi au Stade français Paris (2010 à 2012) avant de devenir entraîneur-adjoint au RC Narbonne (2013 à 2016), puis les deux saisons suivantes à l’US Montauban, toujours en charge des arrières avant de revenir en Australie.

VIDEO

Dans le reste de l’équipe, on retrouvera en deuxième ligne, William Ross et Toby Brial qui sont reconduits après une prestation solide contre les Fidji (victoire 53-17). En troisième ligne, retour de Luca Cleverley et du capitaine Tom Robinson, laissés au repos la semaine passée, avec Eli Langi pour compléter l’équilibre.

Déjà deux victoires sans appel de l’Australie

La charnière ne bouge pas. Angus Grover et Finn Mackay, déjà associés lors de l’entrée en lice face à l’Espagne (victoire 90-22), conservent les clés du jeu. Derrière, un seul ajustement par rapport au match contre les Fidji, Cooper Watters prend l’aile en remplacement de Taione Taka, sorti sur protocole commotion.

Sur le banc, Jacob Job glisse après deux titularisations. Il sera accompagné de John Grenfell et d’Edwin Langi pour renforcer la première ligne. Isaac Fonua et TJ Talaileva couvrent les postes de troisième ligne. Chez les trois-quarts, Sam Blank et Charlie Bird sont rejoints par Riley Whitfeld, appelé en cours de tournoi après la blessure de Chayse Geros, et qui pourrait connaître sa première sélection.

« Depuis notre premier match sur la Coffs Coast, jusqu’au Rugby Championship en Afrique du Sud, puis nos premières rencontres ici en Géorgie, ce sont exactement les rendez-vous que nous préparons. Nous savons quel défi la France va proposer et nous serons prêts à répondre au combat », a justifié Whitaker.

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Commentaires

1 Comment
S
SB 6 days ago

Should be a good game.

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Comments on RugbyPass

J
JW 2 minutes ago
All Blacks player ratings vs Italy | Nations Championship 2026

Mostly it’s about less space in tests yeah, so players get isolated less. Ref’n has a huge part to play in the breakdown as well. There’s been no real vigorous rucking like we where told to expect, and how SA love to fight.

SA funnily enough are not a heavy turnover team, but mostly the loosies have to do the work for others, Ardie on the ground to all Jordan to get a pilfer in the weekend, Jacobsen last week rolling into the tackle not allowing Jordie to steal it the week before etc.



...

99 Go to comments
E
Eric Elwood 8 minutes ago
South Africa pushed all the way in Pretoria by Scotland

According to figures published by the World Anti-Doping Agency (Wada), the number of tests carried out within rugby by the South African Institute for Drug-Free Sport (Saids) fell from 785 in 2015 to just 127 in 2024.

75 Go to comments
E
Eric Elwood 9 minutes ago
South Africa pushed all the way in Pretoria by Scotland

Also the try from the 2nd try restart was illegal, you must put a guy you’re lifting down immediately you can’t walk with him. Two mauls also brought down by SA.

75 Go to comments
E
Eric Elwood 11 minutes ago
South Africa pushed all the way in Pretoria by Scotland

The fact that you don’t care about soccer doesn’t change the facts I’ve just outlined genius. Ireland has a better recent head to head than the current world champs. We are a small country and its our 4th sport!

Rugby is Mickey Mouse and idiot Saffers seem to believe their some kind of rugby version of Brazil!



...

75 Go to comments
D
DarstedlyDan 12 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

Doesn’t kick? Then the two tries at the weekend that came directly as a result of JB kicks were just faked, along with the moon landings?

Ben smith is right - Barrett is in sublime form, and is essential to the AB backline. Have no idea whether he is the POTY - those type of awards are hugely subjective anyway and are affected by more things than just the nominees’ qualities. But he is a fine 2nd five.



...

36 Go to comments
J
JW 13 minutes ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

You should look it up then.

You’ll notice a few of the South Africans are completely ripped



...

58 Go to comments
E
Eric Elwood 14 minutes ago
South Africa pushed all the way in Pretoria by Scotland

Online Saffer baby says what?

75 Go to comments
E
Eric Elwood 15 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

His chin was an arse, lets face it.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 16 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Disgusting arrogance. Let me guess…online Saffer?

53 Go to comments
E
Eric Elwood 17 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Brousset just need to take rugby laws seriously. No need to ignore law breaking by those juiced up cheaters.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 18 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Must be lowered as soon as the ball is won. The to regain balance is just a lie on your part. South African online supporter?

53 Go to comments
a
av 20 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I see you sleep with that song 57-0 on repeat! Your night light not working anymore ? Anyway, we will still invite you to our threepeat RWC jamboree in wild Africa, - that’s if your stepmom and dad let you leave the family home

53 Go to comments
J
JW 20 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

I don’t think you can give Ardie the leeway that he’s not fit enough. It was purely laziness letting Menoncello through for that first try.

8 Go to comments
B
Ben Smith 20 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funnier you don't deny seat sniffing…

Busted! Get out of my stadium!



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 21 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

He doesn’t need to be in SA to read the muppet show that is the online Springbok supporters,

53 Go to comments
J
JW 22 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

But you’ve just pointed out theres no threat in the north?

8 Go to comments
B
Ben Smith 22 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

You’re worthy of the name all the same! Protecting the sports core principles. Respect.

Eric had something about him. The top talent never went unnoticed, even down in this hemisphere.



...

53 Go to comments
u
unknown 23 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

36 Go to comments
E
Eric Elwood 24 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Journalist writes about toxic Bok online supporters and like flies to sh1t…..

53 Go to comments
E
Eric Elwood 24 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Juicers:

According to figures published by the World Anti-Doping Agency (Wada), the number of tests carried out within rugby by the South African Institute for Drug-Free Sport (Saids) fell from 785 in 2015 to just 127 in 2024.



...

53 Go to comments
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