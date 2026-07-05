Swerling-Finaipepe (Castres) et Leota (Racing 92) avec les U20 australiens face aux Bleuets

Hasard du calendrier international, la France affrontera l’Australie la même semaine… à 13 500 kilomètres de distance. Les Bleus joueront le 11 juillet à Brisbane contre les Wallabies quand les Bleuets joueront les Junior Wallabies quatre jours plus tôt à Kutaisi (Géorgie). Et pour cette rencontre, le coach des U20 australiens, Chris Whitaker, a procédé à huit changements pour ce duel décisif de la poule D. Le vainqueur terminera à la première place et filera en demi-finales du Championnat du monde junior 2026.
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La surprise de ce XV de départ ? C’est la présence des piliers Kingbenjamin Swerling-Finaipepe (19 ans) et Lehopoame Leota (20 ans), tous deux évoluant actuellement en France, qui débuteront ensemble en première ligne. Une petite révolution car pour la première fois, le programme australien intègre des joueurs formés hors du pays dans sa liste pour le Championnat du monde.
Rencontre
World Rugby U20 Championship
France U20
34 - 29
Temps complet
Australia U20
Toutes les stats et les données
Leota, cinq feuilles de match au Racing 92 cette saison, et Kingbenjamin Swerling-Finaipepe, arrivé à Castres il y a tout juste un an, incarnent cette nouvelle ouverture. Tous deux ont quitté le Queensland très tôt. Leota est passé par les sélections U16 et U19. Swerling-Finaipepe a évolué avec les Colts de l’Université du Queensland en 2024 et 2025, avant de goûter à la première division à seulement 18 ans.
Le sélectionneur, lui-même formé en France
« Les joueurs basés en Europe enchaînent les matchs au plus haut niveau, notamment en Top 14. Ils deviennent importants pour nous », avait justifié Whitaker lorsqu’il avait sélectionné ces deux talents fin juin. Whitaker sait de quoi il parle car l’ancien demi de mêlée international (31 sélections) a commencé sa carrière de coach comme adjoint de Michael Cheika qu’il avait suivi au Stade français Paris (2010 à 2012) avant de devenir entraîneur-adjoint au RC Narbonne (2013 à 2016), puis les deux saisons suivantes à l’US Montauban, toujours en charge des arrières avant de revenir en Australie.
VIDEO
Dans le reste de l’équipe, on retrouvera en deuxième ligne, William Ross et Toby Brial qui sont reconduits après une prestation solide contre les Fidji (victoire 53-17). En troisième ligne, retour de Luca Cleverley et du capitaine Tom Robinson, laissés au repos la semaine passée, avec Eli Langi pour compléter l’équilibre.
Déjà deux victoires sans appel de l’Australie
La charnière ne bouge pas. Angus Grover et Finn Mackay, déjà associés lors de l’entrée en lice face à l’Espagne (victoire 90-22), conservent les clés du jeu. Derrière, un seul ajustement par rapport au match contre les Fidji, Cooper Watters prend l’aile en remplacement de Taione Taka, sorti sur protocole commotion.
Sur le banc, Jacob Job glisse après deux titularisations. Il sera accompagné de John Grenfell et d’Edwin Langi pour renforcer la première ligne. Isaac Fonua et TJ Talaileva couvrent les postes de troisième ligne. Chez les trois-quarts, Sam Blank et Charlie Bird sont rejoints par Riley Whitfeld, appelé en cours de tournoi après la blessure de Chayse Geros, et qui pourrait connaître sa première sélection.
« Depuis notre premier match sur la Coffs Coast, jusqu’au Rugby Championship en Afrique du Sud, puis nos premières rencontres ici en Géorgie, ce sont exactement les rendez-vous que nous préparons. Nous savons quel défi la France va proposer et nous serons prêts à répondre au combat », a justifié Whitaker.
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Should be a good game.