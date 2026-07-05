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Nations Championship

Galthié face aux détails qui coûtent la victoire face aux All Blacks


Le sélectionneur français Fabien Galthié (à gauche) réagit tandis que le joueur Nolann Le Garrec (au centre) s'adresse à lui après le match du Championnat des Nations de rugby opposant la Nouvelle-Zélande à la France, au One New Zealand Stadium de Christchurch, le 4 juillet 2026. (Photo : Sanka VIDANAGAMA / AFP via Getty Images)
Comments
1 Comment

Après la défaite sur un fil samedi 4 juillet contre les All Blacks à Christchurch (34-32), c’est la frustration qui domine dans le camp bleu, avec les Wallabies en ligne de mire à Brisbane.

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La frustration de ces points abandonnés ou offerts ici et là, de ces « petits détails qui manquent » toujours. Exemple frappant: cette balle de match pour le XV de France, à la 78e minute, après le quatrième essai, signé Jalibert, qui ramène les Français à deux longueurs.

Une balle de match mal exploitée

Derrière le regroupement, après le coup d’envoi, Nolann Le Garrec opte pour un jeu au pied de pression dans le camp black, pour aller contester en l’air. Mais le ballon est trop long et les Néo-Zélandais le récupèrent et gèrent tranquillement les dernières secondes. « Pour moi, tactiquement, c’est bien joué. Mais techniquement, c’est moins bien réalisé », a commenté Fabien Galthié après la rencontre.

Côté joueurs, certains auraient préféré jouer ce ballon dans leurs 22 m. « Je pense qu’on n’était pas tous d’accord avec ce choix », a reconnu l’ouvreur de l’UBB. « Je sais que le staff, lui, voulait un jeu de pression. Parce que c’est vrai que sur la deuxième mi-temps, ça nous a été globalement favorables. (….) Mais avec quelques joueurs, on avait des fourmis dans les jambes. On sentait surtout que, quand on arrivait à imposer notre système, il y avait des solutions. Malheureusement, on ne pourra pas revenir en arrière ».

Ces petits détails qui changent tout

« Venir mourir à deux points, c’est toujours frustrant. On a eu la balle de match, c’est ça qui nous laisse un petit goût amer », a insisté Jalibert. Et ce ballon n’est pas le seul regret des Bleus samedi, avec aussi ces « deux jeux au pied rasants dans le dos, où le rebond n’est pas favorable, sinon on marque », a encore souligné le n°10 bordelais.

VIDEO

Et que dire de cette pénaltouche pour les All Blacks volée par Oscar Jegou (8e) mais aussitôt perdue sur le ruck, pour aboutir au premier essai black par Will Jordan. « Il nous manque quelques petits détails qui font qu’on n’arrive pas à faire basculer les matchs, des petites fautes individuelles », a regretté le talonneur Maxime Lamothe.

« Oui, il y a beaucoup de frustration », a aussi lâché Maxime Lucu, capitaine des Bleus samedi, regrettant que le XV de France ne soit « pas assez rigoureux dans les sorties de camp, pour renverser la pression ».

Frustration mais signaux positifs

« Si on refait le match, il y a cet essai refusé (NDLR: à Brau-Boirie à la 55e), une pénalité face aux poteaux où on tente une passe au pied et où on ne marque pas. On a laissé ces deux points pour les chercher un peu partout. Oui, c’est sûr que si on refait le match on peut avoir des regrets », a analysé le sélectionneur.

« Mais les joueurs quand ils tentent, c’est qu’ils ont des options et qu’ils se sentent en confiance. Moi, je n’irai pas contre ça », a insisté Galthié, pour qui « pas mal de joueurs ont marqué des points dans cette équipe de France, dans la concurrence, dans l’émulation ».

Et la concurrence devrait être encore plus vive cette semaine à Brisbane, où les Bleus sont arrivés dimanche en fin d’après-midi. « Maintenant, il y a les neuf joueurs qui ont fait la finale du Top 14 (six champions de France toulousains et trois finalistes montpelliérains, NDLR). On va les intégrer pour le match 2 et le match 3 (contre le Japon le 18 juillet à Tokyo, NDLR). C’est ce qu’on voulait, c’est l’émulation ».

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Commentaires

1 Comment
J
Jfp123 4 days ago

Would like to have heard more about defence. And I don’t like a player coming out in public criticising another player for his choice - not a team-spirited attitude.

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Comments on RugbyPass

G
GRB13 5 minutes ago
Rare world rankings opportunity opens up for Springboks

That is pretty much the scraps you get when you are no.1. It is such a stupid system.

5 Go to comments
T
Tom 11 minutes ago
Sione Tuipulotu admits to last man standing 'reality check' ahead of Boks Test

Sounds like you were in an emotionally abusive relationship.

3 Go to comments
H
Henrik 31 minutes ago
Sione Tuipulotu admits to last man standing 'reality check' ahead of Boks Test

I once had a Korean girlfriend who thought me: If you have nothing to say, keep quiet …. confucian wisdom vs social media world - I prefer the first

3 Go to comments
P
PL 31 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

Cant do it alone.

14 Go to comments
P
PL 33 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

No 2 in the world and climbing is Mediocrity? I think the mindset to be the best is still cranking.

14 Go to comments
u
unknown 39 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Also dawi lake seton awignright and jac Morgan all moving over to English Orem teams 😀

4 Go to comments
u
unknown 41 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Love this I couldn’t believe some of these signings

4 Go to comments
H
Henrik 41 minutes ago
Jamie George: 'I’ve genuinely never seen anything like it'

I am more than happy for Noah to get his first England cap, as I am for Segner becoming an AB (or the Tchituka brothers becoming Boks ….)

however how do you want to “expand the game” (as World Rugby verbally intends to do ….) if the best players a Tier 2 or 3 nation has, get picked by Tier 1 nations? …. Rugby will remain a competition between 10-12 nations for generations to come this way …. that’s one thing (and maybe the ONLY thing) football is doing better



...

5 Go to comments
T
Tom 43 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Its ok, they're mostly illiterate anyway.

49 Go to comments
H
Henrik 56 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

the good thing about the Nations Championship (and here World Rugby has got it right for once) is, that it basically is just a frame for the July and November tests already in place …. I wonder however, if the finals will be of much interest (apart the grand final)

on the negative side, the NC is not expanding the game outside of the Top12 nations, rather case-hardening the gap



...

49 Go to comments
U
Utiku Old Boy 1 hour ago
Rising star No.10 among seven offseason departures for Highlanders

He is one I think is a really big loss. Can’t say I blame him as he never got much of a shot at 6 with the Landers. Still young enough to expand his opportunities. Canes play Delaney at lock a lot too and I think he has a better shot at International at six as well.

3 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

I just don't believe he has any value to add in test match rugny other than being a player coach. He had a very below par Super Rugby season. Father Time will expose him - if not already.

31 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

I think Borthwick has lost the change room!

12 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

the sword of damocles which pundits and England fanbase seem to put on Borthwick is a bit ridiculous …. if there were any better coach available, the RFU should hire him and sack Borthers, regardless of the result against Fiji … if there is no better option around, then it’s futile to rant and rave

12 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

👍

49 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

Must be.

58 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

It’s not a movie. It's a cultural landmark.

Who you gonna call?



...

49 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

winning should be enough …. the winning-in-style-requirement is more of a Kiwi thing

12 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Have you not been reading my posts? We're going to equal the perfection of 57-0.

Momentum.



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

That's never held you back!

I've never supported England in any sporting event but I know it would feel horrible…



...

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