Top 14 : Qui sont les 10 nouvelles signatures de La Rochelle pour la saison 2026-2027 ?

Le Stade Rochelais, sixième et éliminé en barrages du Top 14 la saison dernière, a officialisé vendredi 3 juillet neuf recrues pour la saison prochaine dont l’international écossais Ben Healy ou le le deuxième ligne Springbok Salmaan Moerat.
Arrivé au CAB en Espoirs en 2020, Nathan Fraissenon a franchi les étapes avec une remarquable rapidité jusqu’à s’imposer durablement en première ligne. À seulement 23 ans, le pilier gauche totalise déjà plus de 80 apparitions chez les professionnels, réparties entre Top 14, Challenge Cup et surtout Pro D2, un volume significatif pour un poste aussi exigeant. Régulièrement utilisé en sortie de banc, il se distingue par un profil d’impact mêlant puissance brute et explosivité, tout en offrant des garanties de polyvalence. Il poursuivra sa progression à La Rochelle, où il s’est engagé pour deux saisons, jusqu’en 2028.
Tolu Latu, talonneur (33 ans) – 1 saison
La Rochelle sécurise l’expérience de Tolu Latu, talonneur australien de 33 ans, prolongé pour une saison supplémentaire après trois exercices convaincants sous les couleurs maritimes. International à 22 reprises et présent lors de la Coupe du Monde de Rugby 2019, ce joueur d’origine tongienne, formé à Sydney University, s’est imposé comme une valeur sûre du collectif avec plus de 60 apparitions, dont une part importante comme titulaire. Très utilisé cette saison, notamment avec 24 matches disputés, il apporte constance, engagement et solidité au poste. Il poursuivra l’aventure en Charente-Maritime jusqu’en 2027.
Thomas Adélaïde, deuxième ligne (23 ans) – 3 saisons
Issu de la formation toulonnaise, Thomas Adélaïde s’est construit progressivement en validant les parcours de développement, d’abord à Bourgoin en Nationale, puis à Colomiers en Pro D2 où il a disputé 21 rencontres. Du haut de ses 2,01 m pour 124 kg, le deuxième ligne de 23 ans combine puissance, mobilité et activité, avec une vraie efficacité aussi bien en touche que dans le jeu courant. Ce profil complet a convaincu le Stade Rochelais de l’engager pour trois saisons, soit jusqu’en 2029.
Salmaan Moerat, deuxième ligne (28 ans) – 3 saisons
La Rochelle renforce son pack avec l’arrivée de Salmaan Moerat, deuxième ligne sud-africain de 28 ans et international à 11 reprises. Cadre des Stormers depuis près d’une décennie, où il a également assumé le capitanat, le natif de Paarl s’est affirmé comme une référence à son poste grâce à son impact physique et son sens du leadership. Habitué aux responsabilités, y compris avec les Springboks, il apportera puissance et expérience à la deuxième ligne rochelaise. Il s’est engagé pour trois saisons, jusqu’en 2029.
Theo McFarland, deuxième/troisième ligne (30 ans) – 2 saisons
La Rochelle enregistre l’arrivée de Theo McFarland, international samoan (24 sélections) de 30 ans, au parcours singulier marqué par un passage préalable par le basket de haut niveau. Révélé dans le rugby aux Samoa avant de franchir un cap en Angleterre avec les Saracens, où il cumule près de 90 matchs en cinq saisons, il s’est rapidement imposé comme un joueur d’impact dès sa première année. Capable d’évoluer en deuxième comme en troisième ligne, il offre une polyvalence rare et une mobilité précieuse dans le jeu courant. Il s’est engagé pour deux saisons, jusqu’en 2028.
Sam Tuifua, troisième ligne (24 ans) – 3 saisons
La Rochelle mise sur le potentiel de Sam Tuifua, troisième ligne néo-zélandais de 24 ans au profil de porteur de balle dominant. Passé par le NPC avec Counties Manukau puis par la Major League Rugby, où il s’est distingué comme impact player, il a confirmé en France avec Mont-de-Marsan lors de sa première saison. Doté d’un gabarit solide (1,88 m, 116 kg) et d’une mobilité notable, il incarne les standards actuels du poste entre puissance et activité. Il découvrira le Top 14 avec un engagement de trois saisons, jusqu’en 2029.
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Des trois-quarts plus polyvalents
Christophe Loustalot, demi de mêlée (34 ans) – joker médical
Pour sécuriser la charnière en tant que joker médical, La Rochelle mise sur Christophe Loustalot, demi de mêlée de 34 ans appelé à épauler Nolann Le Garrec. Fort d’un parcours dense entre Top 14 (Bayonne, Grenoble) et surtout Pro D2, où il s’est imposé sur la durée à Mont-de-Marsan, il présente un profil fiable et aguerri. Au-delà de son volume de jeu, il se distingue par sa gestion des temps forts, son efficacité face aux perches et ses qualités de leader. Un renfort ponctuel mais expérimenté pour encadrer le jeu rochelais.
Ben Healy, demi d’ouverture (27 ans) – 2 saisons
Pour compenser le départ d’Ihaia West, La Rochelle a choisi de s’appuyer sur l’international écossais Ben Healy (10 sélections), âgé de 27 ans. Formé au Munster, où il a lancé sa carrière professionnelle avec 59 apparitions en quatre saisons, l’ouvreur né en Irlande s’est ensuite affirmé à Édimbourg (43 matchs en trois ans), avant un passage récent en prêt à Newcastle. Capable d’évoluer également à l’arrière, il apporte une palette technique complète et une expérience déjà solide. Il s’est engagé pour deux saisons et découvrira le Top 14 jusqu’en 2028.
George Moala, centre (35 ans) – 1 saison
Pour encadrer sa ligne de trois-quarts, La Rochelle s’appuie sur le vécu de George Moala, 35 ans, après huit saisons solides à Clermont. Arrivé en France en 2018 après un passage en Nouvelle-Zélande, le centre s’est imposé comme un repère offensif grâce à son explosivité, sa puissance et sa capacité à structurer la ligne. International expérimenté, passé par le Super Rugby, sélectionné avec les All Blacks puis engagé avec les Tonga lors de la dernière Coupe du Monde de Rugby, il apportera densité et leadership au groupe rochelais. Il s’est engagé pour une saison, jusqu’en 2027.
David Kriel, centre/ailier (27 ans) – 2 saisons
Pour renforcer un secteur fragilisé, La Rochelle s’est tournée vers David Kriel, centre sud-africain de 27 ans en provenance des Bulls. Fort de plus de 110 matchs disputés en sept saisons à Pretoria, où il s’est construit un palmarès solide (Super Rugby Unlocked 2020, deux Currie Cup), il s’est encore affirmé récemment en URC avec un rôle majeur et une vingtaine d’apparitions. Polyvalent et capable d’évoluer sur plusieurs postes derrière, il apportera densité et expérience au trois-quarts centre rochelais, avec un engagement courant jusqu’en 2028.
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