Édition du Nord | US
Select Edition
Nord Nord
Sud Sud
Mondial Mondial
Nouvelle Zélande Nouvelle Zélande
France France
73 - 22
FT
U20
45 - 15
FT
U20
38 - 40
FT
U20
43 - 32
FT
U20
52 - 33
FT
U20
34 - 29
FT
U20
56 - 3
FT
U20
26 - 29
FT
U20
Demain
0h10
Demain
2h40
Demain
5h10
Demain
8h10
Demain
10h40
Demain
14h10
Dimanche
9h00
U20
Dimanche
9h00
U20
Dimanche
11h30
U20
Dimanche
11h30
U20
Lundi
9h00
U20
Lundi
9h00
U20
Lundi
11h30
U20
Lundi
11h30
U20
TOP 14

Top 14 : Qui sont les 10 nouvelles signatures de La Rochelle pour la saison 2026-2027 ?


Le Sud-Africain Salmaan Moerat lors du match international de rugby d'été opposant l'Afrique du Sud au Pays de Galles au stade de Twickenham, le 22 juin 2024 à Londres, en Angleterre. (Photo : Gaspafotos/MB Media/Getty Images)
Comments
Comment

Le Stade Rochelais, sixième et éliminé en barrages du Top 14 la saison dernière, a officialisé vendredi 3 juillet neuf recrues pour la saison prochaine dont l’international écossais Ben Healy ou le le deuxième ligne Springbok Salmaan Moerat.

Un pack renforcé et plus dense

ADVERTISEMENT

Nathan Fraissenon, pilier gauche (23 ans) – 2 saisons

Arrivé au CAB en Espoirs en 2020, Nathan Fraissenon a franchi les étapes avec une remarquable rapidité jusqu’à s’imposer durablement en première ligne. À seulement 23 ans, le pilier gauche totalise déjà plus de 80 apparitions chez les professionnels, réparties entre Top 14, Challenge Cup et surtout Pro D2, un volume significatif pour un poste aussi exigeant. Régulièrement utilisé en sortie de banc, il se distingue par un profil d’impact mêlant puissance brute et explosivité, tout en offrant des garanties de polyvalence. Il poursuivra sa progression à La Rochelle, où il s’est engagé pour deux saisons, jusqu’en 2028.

Tolu Latu, talonneur (33 ans) – 1 saison

La Rochelle sécurise l’expérience de Tolu Latu, talonneur australien de 33 ans, prolongé pour une saison supplémentaire après trois exercices convaincants sous les couleurs maritimes. International à 22 reprises et présent lors de la Coupe du Monde de Rugby 2019, ce joueur d’origine tongienne, formé à Sydney University, s’est imposé comme une valeur sûre du collectif avec plus de 60 apparitions, dont une part importante comme titulaire. Très utilisé cette saison, notamment avec 24 matches disputés, il apporte constance, engagement et solidité au poste. Il poursuivra l’aventure en Charente-Maritime jusqu’en 2027.

Thomas Adélaïde, deuxième ligne (23 ans) – 3 saisons

Issu de la formation toulonnaise, Thomas Adélaïde s’est construit progressivement en validant les parcours de développement, d’abord à Bourgoin en Nationale, puis à Colomiers en Pro D2 où il a disputé 21 rencontres. Du haut de ses 2,01 m pour 124 kg, le deuxième ligne de 23 ans combine puissance, mobilité et activité, avec une vraie efficacité aussi bien en touche que dans le jeu courant. Ce profil complet a convaincu le Stade Rochelais de l’engager pour trois saisons, soit jusqu’en 2029.

Salmaan Moerat, deuxième ligne (28 ans) – 3 saisons

La Rochelle renforce son pack avec l’arrivée de Salmaan Moerat, deuxième ligne sud-africain de 28 ans et international à 11 reprises. Cadre des Stormers depuis près d’une décennie, où il a également assumé le capitanat, le natif de Paarl s’est affirmé comme une référence à son poste grâce à son impact physique et son sens du leadership. Habitué aux responsabilités, y compris avec les Springboks, il apportera puissance et expérience à la deuxième ligne rochelaise. Il s’est engagé pour trois saisons, jusqu’en 2029.

Theo McFarland, deuxième/troisième ligne (30 ans) – 2 saisons

La Rochelle enregistre l’arrivée de Theo McFarland, international samoan (24 sélections) de 30 ans, au parcours singulier marqué par un passage préalable par le basket de haut niveau. Révélé dans le rugby aux Samoa avant de franchir un cap en Angleterre avec les Saracens, où il cumule près de 90 matchs en cinq saisons, il s’est rapidement imposé comme un joueur d’impact dès sa première année. Capable d’évoluer en deuxième comme en troisième ligne, il offre une polyvalence rare et une mobilité précieuse dans le jeu courant. Il s’est engagé pour deux saisons, jusqu’en 2028.

Sam Tuifua, troisième ligne (24 ans) – 3 saisons

La Rochelle mise sur le potentiel de Sam Tuifua, troisième ligne néo-zélandais de 24 ans au profil de porteur de balle dominant. Passé par le NPC avec Counties Manukau puis par la Major League Rugby, où il s’est distingué comme impact player, il a confirmé en France avec Mont-de-Marsan lors de sa première saison. Doté d’un gabarit solide (1,88 m, 116 kg) et d’une mobilité notable, il incarne les standards actuels du poste entre puissance et activité. Il découvrira le Top 14 avec un engagement de trois saisons, jusqu’en 2029.

VIDEO

Des trois-quarts plus polyvalents

Christophe Loustalot, demi de mêlée (34 ans) – joker médical

Pour sécuriser la charnière en tant que joker médical, La Rochelle mise sur Christophe Loustalot, demi de mêlée de 34 ans appelé à épauler Nolann Le Garrec. Fort d’un parcours dense entre Top 14 (Bayonne, Grenoble) et surtout Pro D2, où il s’est imposé sur la durée à Mont-de-Marsan, il présente un profil fiable et aguerri. Au-delà de son volume de jeu, il se distingue par sa gestion des temps forts, son efficacité face aux perches et ses qualités de leader. Un renfort ponctuel mais expérimenté pour encadrer le jeu rochelais.

Ben Healy, demi d’ouverture (27 ans) – 2 saisons

Pour renforcer un secteur fragilisé, La Rochelle s’est tournée vers David Kriel, centre sud-africain de 27 ans en provenance des Bulls. Fort de plus de 110 matchs disputés en sept saisons à Pretoria, où il s’est construit un palmarès solide (Super Rugby Unlocked 2020, deux Currie Cup), il s’est encore affirmé récemment en URC avec un rôle majeur et une vingtaine d’apparitions. Polyvalent et capable d’évoluer sur plusieurs postes derrière, il apportera densité et expérience au trois-quarts centre rochelais, avec un engagement courant jusqu’en 2028.

ADVERTISEMENT

Related

Perpignan se renforce encore avec un international français

Libre de tout contrat, le pilier international français Cedate Gomes Sa, qui évoluait à Lyon la saison dernière, a signé pour deux saisons avec l'USAP.

Read Now


ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Un ancien relancé et trois novices sur le banc pour éviter une sixième défaite d'affilée de l'Angleterre

2

Galthié : « cette équipe est à l'image de notre République »

1
3

Voici le calendrier complet de la saison 2026-2027 de Top 14 avec un choc La Rochelle - Toulouse d'entrée

4

Le rugby féminin, cible de plus en plus prisée de la haine en ligne : une étude sonne l'alarme

5

« Ce n'est pas l'équipe de France » : ce que Galthié veut dire derrière cette curieuse formule

1
6

Finalistes, Jalibert titulaire, centres reconduits : les points forts de la compo de la France contre l'Australie

1
7

Une charnière 100% Brumbies et un banc typé Top 14 pour les Wallabies contre la France

8

Championnat du monde junior : France U20 renverse l’Australie et vise la finale

Commentaires

0 Comments
Soyez le premier à commenter...

Inscrivez-vous gratuitement et dites-nous ce que vous en pensez vraiment !

Inscription gratuite
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

It's 'make or bench' for Ireland's new-look half-backs against Japan

Craig Casey and Ciaran Frawley have been starved of international starts and must seize their chance to show Andy Farrell they are viable options.

4
LONG READ

'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

The thrilling opening round of Nations Championship fare proved big men making hard yards remains a vital part of an ever-evolving sport.

14
LONG READ

Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

The stand-in England skipper has been a magnificent servant to his country but knows he can't repeat missed tackle error too frequently

11

Comments on RugbyPass

G
GRB13 5 minutes ago
Rare world rankings opportunity opens up for Springboks

That is pretty much the scraps you get when you are no.1. It is such a stupid system.

5 Go to comments
T
Tom 11 minutes ago
Sione Tuipulotu admits to last man standing 'reality check' ahead of Boks Test

Sounds like you were in an emotionally abusive relationship.

3 Go to comments
H
Henrik 31 minutes ago
Sione Tuipulotu admits to last man standing 'reality check' ahead of Boks Test

I once had a Korean girlfriend who thought me: If you have nothing to say, keep quiet …. confucian wisdom vs social media world - I prefer the first

3 Go to comments
P
PL 32 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

Cant do it alone.

14 Go to comments
P
PL 34 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

No 2 in the world and climbing is Mediocrity? I think the mindset to be the best is still cranking.

14 Go to comments
u
unknown 40 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Also dawi lake seton awignright and jac Morgan all moving over to English Orem teams 😀

4 Go to comments
u
unknown 41 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Love this I couldn’t believe some of these signings

4 Go to comments
H
Henrik 41 minutes ago
Jamie George: 'I’ve genuinely never seen anything like it'

I am more than happy for Noah to get his first England cap, as I am for Segner becoming an AB (or the Tchituka brothers becoming Boks ….)

however how do you want to “expand the game” (as World Rugby verbally intends to do ….) if the best players a Tier 2 or 3 nation has, get picked by Tier 1 nations? …. Rugby will remain a competition between 10-12 nations for generations to come this way …. that’s one thing (and maybe the ONLY thing) football is doing better



...

5 Go to comments
T
Tom 43 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Its ok, they're mostly illiterate anyway.

49 Go to comments
H
Henrik 56 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

the good thing about the Nations Championship (and here World Rugby has got it right for once) is, that it basically is just a frame for the July and November tests already in place …. I wonder however, if the finals will be of much interest (apart the grand final)

on the negative side, the NC is not expanding the game outside of the Top12 nations, rather case-hardening the gap



...

49 Go to comments
U
Utiku Old Boy 1 hour ago
Rising star No.10 among seven offseason departures for Highlanders

He is one I think is a really big loss. Can’t say I blame him as he never got much of a shot at 6 with the Landers. Still young enough to expand his opportunities. Canes play Delaney at lock a lot too and I think he has a better shot at International at six as well.

3 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

I just don't believe he has any value to add in test match rugny other than being a player coach. He had a very below par Super Rugby season. Father Time will expose him - if not already.

31 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

I think Borthwick has lost the change room!

12 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

the sword of damocles which pundits and England fanbase seem to put on Borthwick is a bit ridiculous …. if there were any better coach available, the RFU should hire him and sack Borthers, regardless of the result against Fiji … if there is no better option around, then it’s futile to rant and rave

12 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

👍

49 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

Must be.

58 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

It’s not a movie. It's a cultural landmark.

Who you gonna call?



...

49 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

winning should be enough …. the winning-in-style-requirement is more of a Kiwi thing

12 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Have you not been reading my posts? We're going to equal the perfection of 57-0.

Momentum.



...

49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

That's never held you back!

I've never supported England in any sporting event but I know it would feel horrible…



...

49 Go to comments
Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones
Close
ADVERTISEMENT