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Nations Championship

« Si Dave Rennie ne peut pas ramener les All Blacks au sommet, alors personne ne le pourra »


Dave Rennie
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Pour les All Blacks, seule une place est acceptable, celle de n°1. Et Dave Rennie est l’homme qui a été désigné pour la rude tâche de ramener les hommes en noir au sommet du rugby mondial, d’où ils ont été détrônés par les Springboks sud-africains.

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La pression est énorme pour le coach néo-zélandais, 62 ans, à quelques heures d’une victoire obligatoire contre le XV de France samedi 4 juillet, au « Te Kaha » de Christchurch, pour l’ouverture du Championnat des nations. Car l’image du mythique maillot noir a été ternie sous l’ère Scott Robertson, avec cette défaite humiliante (43-10) à domicile en septembre contre les Boks, la pire de l’histoire du rugby néo-zélandais, et ces deux années consécutives sans remporter le Rugby Championship, devancé à chaque fois par les doubles champions du monde en titre sud-africains.

Dave Rennie le choix du renouveau

Alors un grand ménage a été fait. Et c’est donc vers Dave Rennie, parti entraîner le club japonais des Kobe Steelers, après trois ans à la tête des Wallabies australiens (2020-2023), que le choix de la fédération néo-zélandaise s’est porté, en mars. Pour Brad Weber, ex-demi de mêlée All Black, c’est certain, « si Dave Rennie ne peut pas ramener les All Blacks au sommet, alors personne ne le pourra ».

« Il est de loin le meilleur coach avec qui j’ai été chanceux de travailler », a insisté auprès de l’AFP l’ancien joueur du Stade français, soulignant « sa capacité à penser hors des cadres établis ». Arrivé il y a dix jours à peine à la tête des Blacks, après avoir décroché le titre de champion du Japon avec les Steelers et un certain Ardie Savea, qu’il a désigné comme capitaine et n°8 samedi contre les Bleus, Dave Rennie sait en tous cas s’entourer.

Un staff d’expérience pour rebondir

Et il n’a pas peur des grands anciens, comme Graham Henry, coach des Blacks champions du monde 2011 (NDLR: 8-7 en finale contre la France), appelé dans le comité de sélection, ou Steve Hansen, sélectionneur des Néo-Zélandais titrés en 2015, aperçu jeudi au bord de la pelouse du « Te Kaha », devisant tranquillement avec les joueurs.

VIDEO

Mais il y a un pas entre les succès que Dave Rennie a pu décrocher avec ses différentes équipes – deux couronnes en Super Rugby avec les Waikato Chiefs en 2012 et 2013, une finale de Pro 14 avec les Glasgow Warriors en 2019, pendant ses trois ans en Ecosse, et donc un titre au Japon avec les Steelers -, et ceux qui sont forcément attendus pour les Blacks.

Trois fois champion du monde U20 d’affilée de 2008 à 2010 à la tête des Baby Blacks, il est désormais revenu à l’échelon au-dessus, celui d’une sélection nationale. Même si son passage chez les Wallabies ne s’était pas bien terminé, avec son éviction au profit d’Eddie Jones juste avant la Coupe du Monde de Rugby 2023 en France, son message semble cette fois porter auprès des joueurs.

Le test immédiat contre la France

« Il n’a pas peur d’être le patron, il occupe clairement l’espace quand il parle, mais d’une façon qui n’est pas intimidante », a témoigné le talonneur Codie Taylor. « C’est une façon de se faire respecter, et tu sais tout de suite ce qu’il veut que tu fasses sur le terrain », a détaillé le joueur aux 106 sélections.

Premier coach des All Blacks avec du sang océanien dans les veines, par sa mère des Iles Cook, Dave Rennie a aussi trouvé l’oreille du nouveau capitaine Ardie Savea, successeur du deuxième ligne Scott Barrett, blessé: « Je suis heureux d’avoir des coaches avec qui nous pouvons marcher ensemble et relever le défi », a relevé le troisième ligne, dans un semblant de pique pour « Razor » Robertson, licencié en mars après 20 victoires et sept défaites.

Pour Dave Rennie, l’objectif est clair : redonner un jeu « optimiste » à son équipe. « Que l’on porte le ballon ou que l’on défende, il faut une certaine brutalité. Nous jouerons au pied, mais nous le ferons intelligemment, avec un équilibre dans notre jeu. Nous ne pouvons pas jouer uniquement à la main, nous deviendrions trop faciles à défendre. Mais oui, nous voulons faire du jeu », a-t-il affirmé. Première réponse samedi, contre les Bleus.

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Commentaires

0 Comments
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Comments on RugbyPass

G
GRB13 5 minutes ago
Rare world rankings opportunity opens up for Springboks

That is pretty much the scraps you get when you are no.1. It is such a stupid system.

5 Go to comments
T
Tom 11 minutes ago
Sione Tuipulotu admits to last man standing 'reality check' ahead of Boks Test

Sounds like you were in an emotionally abusive relationship.

3 Go to comments
H
Henrik 31 minutes ago
Sione Tuipulotu admits to last man standing 'reality check' ahead of Boks Test

I once had a Korean girlfriend who thought me: If you have nothing to say, keep quiet …. confucian wisdom vs social media world - I prefer the first

3 Go to comments
P
PL 31 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

Cant do it alone.

14 Go to comments
P
PL 33 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

No 2 in the world and climbing is Mediocrity? I think the mindset to be the best is still cranking.

14 Go to comments
u
unknown 39 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Also dawi lake seton awignright and jac Morgan all moving over to English Orem teams 😀

4 Go to comments
u
unknown 41 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Love this I couldn’t believe some of these signings

4 Go to comments
H
Henrik 41 minutes ago
Jamie George: 'I’ve genuinely never seen anything like it'

I am more than happy for Noah to get his first England cap, as I am for Segner becoming an AB (or the Tchituka brothers becoming Boks ….)

however how do you want to “expand the game” (as World Rugby verbally intends to do ….) if the best players a Tier 2 or 3 nation has, get picked by Tier 1 nations? …. Rugby will remain a competition between 10-12 nations for generations to come this way …. that’s one thing (and maybe the ONLY thing) football is doing better



...

5 Go to comments
T
Tom 43 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Its ok, they're mostly illiterate anyway.

49 Go to comments
H
Henrik 56 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

the good thing about the Nations Championship (and here World Rugby has got it right for once) is, that it basically is just a frame for the July and November tests already in place …. I wonder however, if the finals will be of much interest (apart the grand final)

on the negative side, the NC is not expanding the game outside of the Top12 nations, rather case-hardening the gap



...

49 Go to comments
U
Utiku Old Boy 1 hour ago
Rising star No.10 among seven offseason departures for Highlanders

He is one I think is a really big loss. Can’t say I blame him as he never got much of a shot at 6 with the Landers. Still young enough to expand his opportunities. Canes play Delaney at lock a lot too and I think he has a better shot at International at six as well.

3 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

I just don't believe he has any value to add in test match rugny other than being a player coach. He had a very below par Super Rugby season. Father Time will expose him - if not already.

31 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

I think Borthwick has lost the change room!

12 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

the sword of damocles which pundits and England fanbase seem to put on Borthwick is a bit ridiculous …. if there were any better coach available, the RFU should hire him and sack Borthers, regardless of the result against Fiji … if there is no better option around, then it’s futile to rant and rave

12 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

👍

49 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

Must be.

58 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

It’s not a movie. It's a cultural landmark.

Who you gonna call?



...

49 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

winning should be enough …. the winning-in-style-requirement is more of a Kiwi thing

12 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Have you not been reading my posts? We're going to equal the perfection of 57-0.

Momentum.



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49 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

That's never held you back!

I've never supported England in any sporting event but I know it would feel horrible…



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