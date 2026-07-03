Comment Dave Rennie justifie l'absence de Beauden Barrett face à la France

Rien ne vient vraiment remettre en cause l’estime de Dave Rennie pour Beauden Barrett, malgré les interrogations persistantes autour de la forme du maître à jouer aux 144 sélections avec les All Blacks. Le nouveau sélectionneur a rappelé à quel point le vétéran reste une figure centrale du groupe, même lorsqu’il n’apparaît pas sur la feuille de match comme ce sera le cas contre la France à Christchurch le samedi 4 juillet.
Barrett a bien été retenu parmi les trois ouvreurs dans le premier squad annoncé lundi dernier à Fielding, mais il n’a pas été intégré aux 23 appelés à défier les Bleus. Ruben Love, l’ouvreur des Hurricanes, a été préféré pour porter le n°10, tandis que Damian McKenzie, le chef d’orchestre des Chiefs, débutera à l’arrière. Certes Love sort d’un Super Rugby Pacific brillant, mais écarter Barrett n’est jamais anodin.
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Beauden Barrett, leader sans feuille de match
Ce week?end, au One New Zealand Stadium, Love effectuera sa sixième apparition sous le maillot noir. Il n’avait encore jamais été titulaire à l’ouverture sous l’ère Scott Robertson. Ce choix confirme la volonté de Rennie de s’appuyer sur les hommes en forme du moment, sans ignorer le poids de l’expérience. Et lorsque la question de Barrett et de sa situation revient, le sélectionneur insiste sur l’influence du joueur au?delà des 80 minutes.
Rencontre
Nations Championship
New Zealand
34 - 32
Temps complet
France
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« Je ne dirais pas que c’est difficile [de composer l’équipe] ; certes, il y a toujours de bons joueurs qui ne sont pas retenus, et on se retrouve donc à discuter avec des gars qui sont vraiment sur le point de disputer peut-être leur premier test avec les All Blacks », explique Rennie à Christchurch. « Ou encore quelqu’un comme Beauden, qui est dans le milieu depuis longtemps. Il m’a vraiment impressionné, même si je ne l’ai jamais entraîné auparavant. »
Rennie insiste sur ce que représente le fait de laisser un joueur de 144 tests hors des 23. Pour lui, c’est d’abord le reflet d’un réservoir riche à l’ouverture. « Il a été impressionnant, donc si quelqu’un de cette qualité est en réserve, je trouve que ça montre à quel point nous sommes solides à ce poste. »
Une stratégie fondée sur la forme et la profondeur
Ancien entraîneur des Glasgow Warriors et des Wallabies, Rennie décrit aussi son plaisir à observer de nouveaux leaders émerger durant cette première semaine de test de l’année. « J’ai été vraiment impressionné, comme je l’ai dit, par le QI rugby de plusieurs de ces joueurs. Vous avez pas mal de joueurs qui cumulent un grand nombre de tests, et nous essayons de leur donner des opportunités pour mener », détaille?t?il devant les médias à One New Zealand Stadium.
« Ainsi, chaque joueur fait partie d’un groupe où il doit apporter sa contribution et se démarquer, et ça a bien fonctionné. « J’apprends beaucoup sur ces hommes, et c’est vraiment impressionnant. »
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Not in form, surprised he is not on the bench though.