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Nations Championship

Comment Dave Rennie justifie l'absence de Beauden Barrett face à la France

Henry Lee Henry Lee
reporting from Christchurch
New Zealand’s Damian McKenzie (R) and Beauden Barrett attend a rugby training session at One New Zealand Stadium in Christchurch on July 2, 2026, ahead of a rugby Nations Championship match against France. (Photo by Sanka Vidanagama / AFP via Getty Images)
Comments
1 Comment

Rien ne vient vraiment remettre en cause l’estime de Dave Rennie pour Beauden Barrett, malgré les interrogations persistantes autour de la forme du maître à jouer aux 144 sélections avec les All Blacks. Le nouveau sélectionneur a rappelé à quel point le vétéran reste une figure centrale du groupe, même lorsqu’il n’apparaît pas sur la feuille de match comme ce sera le cas contre la France à Christchurch le samedi 4 juillet.

Barrett a bien été retenu parmi les trois ouvreurs dans le premier squad annoncé lundi dernier à Fielding, mais il n’a pas été intégré aux 23 appelés à défier les Bleus. Ruben Love, l’ouvreur des Hurricanes, a été préféré pour porter le n°10, tandis que Damian McKenzie, le chef d’orchestre des Chiefs, débutera à l’arrière. Certes Love sort d’un Super Rugby Pacific brillant, mais écarter Barrett n’est jamais anodin.

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Beauden Barrett, leader sans feuille de match

Ce week?end, au One New Zealand Stadium, Love effectuera sa sixième apparition sous le maillot noir. Il n’avait encore jamais été titulaire  à l’ouverture sous l’ère Scott Robertson. Ce choix confirme la volonté de Rennie de s’appuyer sur les hommes en forme du moment, sans ignorer le poids de l’expérience. Et lorsque la question de Barrett et de sa situation revient, le sélectionneur insiste sur l’influence du joueur au?delà des 80 minutes.

Rencontre
Nations Championship
New Zealand
34 - 32
Temps complet
France
Toutes les stats et les données

« Je ne dirais pas que c’est difficile [de composer l’équipe] ; certes, il y a toujours de bons joueurs qui ne sont pas retenus, et on se retrouve donc à discuter avec des gars qui sont vraiment sur le point de disputer peut-être leur premier test avec les All Blacks », explique Rennie à Christchurch. « Ou encore quelqu’un comme Beauden, qui est dans le milieu depuis longtemps. Il m’a vraiment impressionné, même si je ne l’ai jamais entraîné auparavant. »

Rennie insiste sur ce que représente le fait de laisser un joueur de 144 tests hors des 23. Pour lui, c’est d’abord le reflet d’un réservoir riche à l’ouverture. « Il a été impressionnant, donc si quelqu’un de cette qualité est en réserve, je trouve que ça montre à quel point nous sommes solides à ce poste. »

Une stratégie fondée sur la forme et la profondeur

Ancien entraîneur des Glasgow Warriors et des Wallabies, Rennie décrit aussi son plaisir à observer de nouveaux leaders émerger durant cette première semaine de test de l’année. « J’ai été vraiment impressionné, comme je l’ai dit, par le QI rugby de plusieurs de ces joueurs. Vous avez pas mal de joueurs qui cumulent un grand nombre de tests, et nous essayons de leur donner des opportunités pour mener », détaille?t?il devant les médias à One New Zealand Stadium.

« Ainsi, chaque joueur fait partie d’un groupe où il doit apporter sa contribution et se démarquer, et ça a bien fonctionné.
« J’apprends beaucoup sur ces hommes, et c’est vraiment impressionnant. »

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Commentaires

1 Comment
S
SB 5 days ago

Not in form, surprised he is not on the bench though.

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Comments on RugbyPass

T
Tom 9 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yeah Mitch would be my favourite to take over right now. He seems the best qualified and most realistic appointment to turn England around on the quick. Still I think Nick is right, there is a good chance he wouldn't want it. He's coaching one of the most dominant teams in sporting history right now. At his age the money might not be enough of an incentive to stick his neck in the noose.

46 Go to comments
T
Tom 12 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Funny when Jamie George came out after the 6N and said England have realised the best teams are playing multiphase rugby. Holy sh*t what a revelation.

46 Go to comments
T
Tom 15 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

So much learnings mate. They're bursting at the seams with f*cking learnings, shame they can't beat anyone at rugby.

46 Go to comments
B
Ben Smith 16 minutes ago
Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

He wouldn’t be much of a dancer but probably still a better dancer than a player.

2 Go to comments
T
Tom 19 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

46 Go to comments
P
PMcD 24 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

46 Go to comments
U
Utiku Old Boy 24 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 29 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

46 Go to comments
P
PMcD 33 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

46 Go to comments
S
SB 35 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 38 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 38 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 39 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 40 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

46 Go to comments
S
SB 40 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 43 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

46 Go to comments
N
NB 46 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

46 Go to comments
N
NB 47 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

46 Go to comments
N
NB 48 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

46 Go to comments
N
NB 49 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

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