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Nations Championship

Classement mondial : la France peut terminer le week-end à la 2e place si...


CHRISTCHURCH, NOUVELLE-ZÉLANDE - 3 JUILLET : Le sélectionneur français Fabien Galthié observe la séance d'entraînement du capitaine de l'équipe de France au One New Zealand Stadium, le 3 juillet 2026 à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. (Photo : Joe Allison/Getty Images)
Comments
1 Comment

La France – actuellement 4e au classement mondial World Rugby – peut-elle remonter à la deuxième place du classement mondial ce week-end ? Oui ! Mais à deux conditions : battre la Nouvelle-Zélande (2e) par plus de 15 points lors du choc de Christchurch ce samedi 4 juillet et… que l’Irlande (3e) s’incline face à l’Australie (8e) d’autant. Improbable ? C’est à voir, sur un malentendu, ça peut peut-être marcher…

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En cas de revers, les All Blacks reculeront d’une ou deux places. Tout dépendra du score à Christchurch et du résultat de l’Irlande à Sydney.

Quoiqu’il en soit, pour la France ce serait alors un bond attendu depuis l’automne 2023 où les Bleus ont été battus en quart de finale de leur mondial par l’Afrique du Sud. À l’inverse, une lourde défaite, combinée à un large succès anglais face à l’Afrique du Sud, les repousserait hors du top 4.

La Nouvelle-Zélande pourrait reprendre la première place

Dans ce cas de figure – lourde défaite face à la Nouvelle-Zélande – les All Blacks (2e) auraient au contraire la possibilité de reprendre aux Springboks (1ers) la tête du classement mondial. Ce serait alors une première depuis septembre 2025, mais pour cela, il faudra que les hommes de Rassie Erasmus s’inclinent de 15 points face à l’équipe de Steve Borthwick et ça, c’est pas joué…

L’Afrique du Sud (1er) joue gros sans pouvoir progresser au classement. L’écart avec l’Angleterre (6e) est trop large. En revanche, une défaite de plus de 15 points, combinée à un succès néo-zélandais du même ordre face à la France (4e), leur coûterait la première place. Pas de chute plus bas que le deuxième rang toutefois, même si l’Irlande (3e) frappe fort en Australie. L’Angleterre, elle, peut viser haut. Un succès net contre les champions du monde, accompagné d’une lourde défaite française, la propulserait quatrième.

Derrière, l’Argentine (5e) ne peut pas combler l’écart, même en battant l’Écosse (7e). Mais une défaite sévère pourrait coûter cher aux Pumas, jusqu’à trois places perdues selon le résultat du duel Australie-Irlande à Sydney. L’Écosse, elle, vise la cinquième place. Une victoire en Argentine suffirait, sauf si l’Angleterre (6e) résiste aux Springboks. En cas de revers, tout se complique. Une victoire australienne ou un large succès fidjien à Cardiff les ferait reculer.

L’Australie dans le Top 5 ?

L’Australie (8e) regarde vers le haut. Une victoire contre l’Irlande (3e), associée à une défaite écossaise (7e), lui offrirait la septième place. Mieux encore, un succès de plus de 15 points pourrait la hisser cinquième, à condition que l’Angleterre (6e) s’incline et que l’Écosse gagne sans ampleur. Pour l’Irlande, l’équation est simple. Gagner à Sydney et espérer une défaite des All Blacks. La deuxième place est au bout.

Encore plus bas, le Japon (12e) peut doubler le Pays de Galles (11e) en battant l’Italie (10e), si les Gallois chutent face aux Fidji (9e). Les Brave Blossoms sont à l’abri. Même battus, ils resteront douzièmes, la Géorgie (13e) ne pouvant pas combler l’écart malgré un succès attendu contre l’Uruguay (15e). L’Italie joue aussi gros. Une victoire à Tokyo, combinée à une défaite fidjienne, permettrait d’échanger les positions. Mais une lourde défaite pourrait les éjecter du top 10 si le Pays de Galles répond présent.

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Commentaires

1 Comment
S
SB 4 days ago

The ranking is not so important now but the psychological factor of winning would be massive.

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Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

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Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

As they fell to a fifth straight defeat by the rampant Springboks, England's traditional areas of strength are bearing no fruit.

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Comments on RugbyPass

T
Tom 7 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yeah Mitch would be my favourite to take over right now. He seems the best qualified and most realistic appointment to turn England around on the quick. Still I think Nick is right, there is a good chance he wouldn't want it. He's coaching one of the most dominant teams in sporting history right now. At his age the money might not be enough of an incentive to stick his neck in the noose.

46 Go to comments
T
Tom 11 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Funny when Jamie George came out after the 6N and said England have realised the best teams are playing multiphase rugby. Holy sh*t what a revelation.

46 Go to comments
T
Tom 13 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

So much learnings mate. They're bursting at the seams with f*cking learnings, shame they can't beat anyone at rugby.

46 Go to comments
B
Ben Smith 14 minutes ago
Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

He wouldn’t be much of a dancer but probably still a better dancer than a player.

2 Go to comments
T
Tom 17 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

46 Go to comments
P
PMcD 22 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

46 Go to comments
U
Utiku Old Boy 23 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 27 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

46 Go to comments
P
PMcD 31 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

46 Go to comments
S
SB 33 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 36 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 37 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 37 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 38 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

46 Go to comments
S
SB 38 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 41 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

46 Go to comments
N
NB 44 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

46 Go to comments
N
NB 45 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

46 Go to comments
N
NB 46 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

46 Go to comments
N
NB 47 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

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