Cam Roigard salue « le french flair » qui a fait trembler les Blacks

Dix-sept ans après son dernier succès en terre néo-zélandaise, le XV de France a une nouvelle fois chuté face aux All Blacks, 34-32 samedi 4 juillet à Christchurch, décrochant cependant deux points de bonus pour l’ouverture du nouveau Championnat des nations entre hémisphère nord et hémisphère sud.
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Pour le premier match international de rugby sous le toit couvert du magnifique « Te Kaha », successeur du mythique Lancaster Park détruit après le tremblement de terre qui avait ravagé la ville en 2011, les Bleus en maillot blanc ont résisté jusqu’au bout face aux hommes en noir, en marquant quatre essais.
Rencontre
Nations Championship
New Zealand
34 - 32
Temps complet
France
Toutes les stats et les données
« Évidemment, très content de la victoire », confiait le demi de mêlée des All Blacks Cam Roigard, auteur d’un doublé et récompensé par le titre de Joueur du match. « Je trouve que c’est la définition d’un match test : il faut jouer pendant 80 minutes. Les Français sont très imprévisibles, ils adorent jouer au feeling. On a senti en défense qu’ils faisaient beaucoup de offload, beaucoup de french flair, en fait. Il faut leur rendre hommage, ils n’allaient pas baisser les bras sans se battre. On l’a vu, ça s’est joué jusqu’à la toute dernière minute. Mais oui, je suis fier des gars d’avoir tenu bon. »
« On va essayer d’être un peu plus ambitieux avec le ballon »
Avec 17 sélections, Roigard connaît son troisième sélectionneur, Dave Rennie, qui vient de décrocher sa première victoire, même serrée. « Avec tous ces changements et l’arrivée de nombreux nouveaux joueurs au sein du groupe, ça va sans doute prendre un peu de temps. Mais l’état d’esprit était là, l’effort était là, l’intention aussi. C’est une très bonne base pour commencer. Mais les standards des All Blacks, c’est de continuer à progresser chaque semaine, donc voilà le défi pour la semaine prochaine », a-t-il admis en se projetant déjà sur la deuxième rencontre des Blacks, le 11 juillet face à l’Italie.
VIDEO
« On va essayer d’être un peu plus ambitieux avec le ballon. C’est probablement le moins de coups de pied de pression que j’ai faits de toute l’année, donc je pense que c’est plutôt bon signe. Les Néo-Zélandais aiment voir un rugby offensif, et on a confiance dans les joueurs pour ça. Mais on va se challenger sur la précision pour devenir plus efficaces dans ce secteur. »
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To improve, he needs to add more Dupont + Lucu + Serin in his game.