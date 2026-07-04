Ardie Savea (All Blacks) l'admet : « C’était dur. Les Français étaient de qualité ce soir »

« C’était dur. Les Français étaient de qualité ce soir. » Sur le terrain du « Te Kaha » de Christchurch, successeur du mythique Lancaster Park détruit après le tremblement de terre qui avait ravagé la ville en 2011, le capitaine des All Blacks Ardie Savea est encore essoufflé.
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Son équipe vient d’échapper de justesse à une belle surprise du XV de France en remportant une courte victoire, 34-32, pour l’ouverture du nouveau Championnat des nations entre hémisphère nord et hémisphère sud.
Rencontre
Nations Championship
New Zealand
34 - 32
Temps complet
France
Toutes les stats et les données
Depuis le 13 juin 2009 et la victoire 27-22 à Dunedin, avec un certain William Servat au talonnage, désormais entraîneur des avants bleus, l’équipe de France avait enchaîné 12 défaites d’affilée contre les hommes en noir en Nouvelle-Zélande. Et donc une 13e désormais, à classer dans la catégorie « défaite encourageante » comme la première de la tournée en 2025.
L’oreille en sang
Car en revenant à deux points à deux minutes de la fin, les Bleus ont frisé l’exploit historique au terme d’un combat très engagé. « Quand on avait le ballon en main, on était dangereux, mais il y a pas mal de choses à travailler en défense. Donc on va profiter ce soir et ensuite vraiment se rassembler pour s’améliorer la semaine prochaine », constatait Savea, l’oreille encore en sang, témoignage de la dureté du combat.
VIDEO
« C’était un test match. Ça amène toujours ses défis. Les Français sont venus ici pour jouer et ils nous ont mis pas mal sous pression, mais je suis vraiment fier de mes gars. On est restés dedans, on s’est accrochés et on a trouvé un moyen. »
L’espoir jusqu’au bout
Partis à fond, les Bleus frappaient dès la 2e minute par Damian Penaud pour son 41e essai en sélection (60e cap), mais l’embellie tournait court dans un mano a mano rythmé où les Blacks répondaient par cinq essais, dont le doublé de Roigard (40e, 50e) et les banderilles de Jordan (8e, 70e), pendant que Hastoy (47e) puis Attissogbe (58e) maintenaient l’espoir.
Le tournant surgissait en deux minutes folles : à la 54e, Brau-Boirie lâchait l’essai tout fait sur un coup de pied ciselé de Jalibert, puis voyait celui de la 55e refusé pour un en-avant d’un souffle. Jalibert relançait tout à la 77e, mais le renvoi mal négocié permettait aux Néo-Zélandais de confisquer le ballon jusqu’à la sirène.
Portés par un Ruben Love incandescent pour sa première en 10 (passeur décisif dès la 20e), les hommes de Rennie s’imposaient logiquement, laissant aux Français deux bonus et d’énormes regrets.
Les Bleus vont désormais retourner à Brisbane pour affronter les Wallabies australiens dans une semaine, avant de partir à Tokyo pour affronter les Japonais le 18 juillet.
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This match gives the first choice guys on holiday confidence when they see what happened.