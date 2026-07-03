« Te Kaha » : le stade qui symbolise la renaissance de Christchurch

« Te Kaha », « la force » en maori : c’est dans ce stade couvert flambant neuf que les Bleus vont affronter les All Blacks samedi 4 juillet pour l’ouverture du Championnat des nations, à Christchurch, cette ville néo-zélandaise orpheline de Lancaster Park, enceinte mythique détruite après le tremblement de terre de 2011.
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Avec ce stade, c’est « une des dernières pièces du puzzle » de la reconstruction de cette grande ville de l’île du sud qui est mise en place, avait salué Richie McCaw, ex-légende des hommes en noir, en avril, juste avant le premier match de rugby dans cette nouvelle enceinte, entre l’équipe locale des Canterbury Crusaders et les Australiens des Waratahs.
Détruit par le tremblement de terre de 2011
McCaw était capitaine des Crusaders et des All Blacks quand un séisme de magnitude 6.3 avait frappé la ville en février 2011, tuant 185 personnes et endommageant le Lancaster Park. Touchée jusque dans ses fondations, cette enceinte mythique de 38 628 places avait accueilli 48 test matchs des All Blacks et devait alors héberger sept rencontres de la Coupe du Monde de Rugby 2011 en Nouvelle-Zélande.
Mais ces rencontres furent déplacées dans d’autres stades, et, l’infrastructure, trop fragile, sera définitivement rasée en 2019, après avoir vu une dernière fois les Bleus du XV de France en 2013, pour une victoire sans appel des Néo-Zélandais (30-0).
VIDEO
Antre des Crusaders, mais aussi hôte de nombreux test matchs de cricket ou de concerts, de U2 à Roger Waters en passant par Dire Straits ou Tina Turner, le vieux stade de Christchurch a donc disparu, emportant dans ses gravats les souvenirs de cette victoire de l’association Nouvelle-Zélande – Australie en Coupe Davis de tennis contre les Etats-Unis en 1911 ou de ces records du monde du 800 m et du 880 yards de Peter Snell en 1962.
Un stade à 340 millions d’euros
Et désormais il a donc été remplacé par une magnifique structure de verre et d’acier de 30 000 places (37 000 pour les concerts), au coeur de la ville. « Te Kaha », de son nom originel, « One New Zealand Stadium » tel qu’il a été officiellement rebaptisé dans le cadre d’un contrat de naming.
Un ouvrage de 683 millions de dollars néo-zélandais (340 millions d’euros) qui symbolise la renaissance de la ville après ce drame, et où les All Blacks vont donc se produire pour la première fois samedi, dans le cadre du Nations Championship, cette nouvelle compétition entre hémisphère nord et hémisphère sud.
Mais avec ce nouveau stade, toute une partie de l’histoire de la ville et du rugby néo-zélandais s’est évaporée. De même que cette tradition, née en 1996 avec le lancement du Super Rugby, le championnat des provinces néo-zélandaises, australiennes et sud-africaine, qui voyait défiler six cavaliers en armure et à cheval au bord de la pelouse avant chaque match des Crusaders. Pour des raisons de sécurité, cela ne sera plus possible dans cette nouvelle enceinte. La France avait joué neuf fois à Christchurch dans l’ancien Lancaster Park, pour une seule victoire, 22-8, le 26 juin 1994.
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