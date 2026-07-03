Championnat des Nations : mode d'emploi pour tout comprendre de cette nouvelle compétition

Une nouvelle compétition internationale est sur le point de naître. Le Championnat des Nations, dont la première édition débute samedi, va opposer tous les deux ans hémisphère nord et hémisphère sud. Si vous ne savez pas encore de quoi il en retourne, il n’est pas trop tard ! Voici le mode d’emploi de ce nouveau format planétaire.
Douze Participants
Les six équipes du Tournoi des Six Nations (France, Irlande, Angleterre, Ecosse, Pays de Galles et Italie), représentant l’hémisphère nord. Les quatre équipes du Rugby Championship (Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Australie et Argentine) et deux nations invitées, le Japon et les Fidji, représentant l’hémisphère sud. A partir de 2030, un système de promotion-relégation est envisagé pour permettre à une ou deux équipes d’intégrer cette compétition.
Le calendrier en deux parties
Chaque équipe de chaque hémisphère affronte les six équipes de l’autre hémisphère, lors de trois matchs en juillet, dans l’hémisphère sud, puis de trois matchs en novembre, dans l’hémisphère nord. Une fois ces six journées de championnat terminées, un week-end rassemblera les douze équipes fin novembre à Twickenham, avec six finales entre les premiers, deuxièmes, troisièmes, quatrièmes, cinquièmes et sixièmes de chaque hémisphère.
Les modalités du classement
Au sein de chaque hémisphère, chaque équipe marquera 4 points pour une victoire, deux points pour un nul et zéro point pour une défaite. Un point de bonus offensif est attribué pour quatre essais marqués, un point de bonus défensif pour une défaite par sept points d’écart ou moins. En cas d’égalité entre deux équipes, le plus grand nombre de victoires primera, puis ce sera la meilleure différence entre points marqués et encaissés et ensuite la meilleure différence entre essais marqués et encaissés.
Deux trophées à la clé
Le trophée de Champion des Nations sera décerné au vainqueur de la finale entre les deux premiers de chaque hémisphère.
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Il y aura également un trophée pour le meilleur hémisphère, en tenant compte des six finales. Les finales des 2es aux 6es rapporteront un point chacune à l’hémisphère vainqueur, la grande finale rapportera deux points, soit sept points en jeu au total.
Pour les finales des 2es aux 6es, en cas d’égalité au bout du temps réglementaire, une prolongation de dix minutes sera organisée avec système du « point en or » (première équipe à marquer déclarée victorieuse). Si les deux équipes sont toujours à égalité après ces dix minutes supplémentaires, le point en jeu est partagé entre les deux hémisphères.
VIDEO
En cas d’égalité après la finale entre les premiers, il y aura deux prolongations de dix minutes, avec là encore la règle du point en or. Si l’égalité persiste, le vainqueur sera désigné au bout d’une séance de tirs face aux poteaux.
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