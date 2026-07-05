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Nations Championship

Championnat des Nations : ce qu'il faut retenir de la 1re journée


CHRISTCHURCH, NOUVELLE-ZÉLANDE - 4 JUILLET : Le Néo-Zélandais Peter Lakai marque le deuxième essai de son équipe lors du match du Nations Championship opposant les All Blacks de Nouvelle-Zélande à la France au One New Zealand Stadium, le 4 juillet 2026 à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. (Photo de Joe Allison - Nations Championship/Nations Championship via Getty Images)
Comments
Comment

L’Afrique du Sud, double championne du monde en titre, a frappé fort d’entrée samedi 4 juillet lors de la première journée du Championnat des nations (Nations Championship) en surclassant l’Angleterre, dans une première journée où les deux hémisphères ont gagné chacun trois matchs.

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Conçu comme un affrontement entre les équipes européennes et celles de l’hémisphère sud et du Japon, ce tournoi remplace les tournées d’été et de novembre jusqu’ici en place dans le rugby. Il se terminera par des finales en novembre à Londres, opposant la meilleure équipe du Nord contre la meilleure équipe du Sud.

Démonstration des Springboks

L’Afrique du Sud a fait la meilleure impression avec une démonstration 45-21 contre l’Angleterre, bonus offensif en poche. Toujours aussi précis dans le jeu au pied, puissants dans les impacts et infatigables dans les efforts, les Springboks ont entamé 2026 avec la même détermination que les années précédentes : ils menaient déjà 17-0 après onze minutes de jeu.

Rencontre
Nations Championship
South Africa
45 - 21
Temps complet
England
Toutes les stats et les données

Si les Anglais sont revenus au courage en fin de première période, ils ont lâché lors de la seconde période, encaissant sept essais au total (45-21).

Première réussie pour Rennie

Pour le titre de cette nouvelle compétition, le principal adversaire de l’Afrique du Sud semble dans sa poule, puisque la Nouvelle-Zélande a aussi pris les cinq points, avec toutefois une victoire bien plus difficile contre la France (34-32). Pour la première du nouvel entraîneur, Dave Rennie, les All Blacks ont encaissé un essai rapidement, mais ont vite réagi et passé la majeure partie du match avec une légère avance au score, grâce à cinq essais inscrits au terme de jolis mouvements (avec 16 franchissements et 33 défenseurs battus).

VIDEO
Rencontre
Nations Championship
New Zealand
34 - 32
Temps complet
France
Toutes les stats et les données

Le sélectionneur néo-zélandais a toutefois confessé « plus de soulagement que de joie » à l’issue de la rencontre et a promis que les All Blacks « seraient meilleurs » lors des prochains matchs. Les Bleus repartent de Christchurch avec deux points, le bonus offensif et défensif, et l’impression d’avoir regardé les All Blacks dans les yeux malgré les nombreux cadres tricolores absents.

Meilleure performance européenne pour l’Irlande

L’Irlande a réalisé la meilleure performance européenne avec une victoire 33-31, bonus offensif à la clé, en Australie. Les Irlandais ont été menés pendant les trois quarts du match mais sont repassés en tête en toute fin de rencontre grâce à un nouvel essai marqué en force à la 76e et transformé par Sam Prendergast.

Rencontre
Nations Championship
Australia
31 - 33
Temps complet
Ireland
Toutes les stats et les données

L’Australie, future adversaire des Bleus, a eu la pénalité de la gagne, mais l’ouvreur Ben Donaldson a raté son coup de pied sur la ligne des 40 mètres en bord de touche. Comme la France, les Australiens récoltent deux points de bonus et se rassurent un peu, à un an de leur Coupe du Monde de Rugby à domicile.

L’équipe wallabie a davantage ressemblé à sa version de l’été 2025, capable de tenir tête aux Lions britanniques (deux défaites, une victoire) et de battre l’Afrique du Sud chez elle grâce à un jeu aéré (11 franchissements), qu’au jaune pâle proposé en Europe en novembre, avec quatre nettes défaites.

L’Italie a complètement perdu le fil face au Japon

Le championnat des nations a permis à certaines équipes de se relancer, après plusieurs années difficiles. Le Japon a battu l’Italie pour la première fois depuis 2018, égalant son plus gros écart (17 points, 27-10).

Rencontre
Nations Championship
Japan
27 - 10
Temps complet
Italy
Toutes les stats et les données

Les Italiens, qui ont marqué les premiers et sortent d’un bon Tournoi avec une victoire contre l’Angleterre, ont complètement perdu le fil du match, avec 21 ballons égarés au total.

Deuxième victoire de suite pour le Pays de Galles

Les Gallois ont eux enchaîné une deuxième victoire consécutive en s’imposant contre les Fidji (39-24) à Cardiff, avec le bonus offensif. Dominés en première période, ils ont profité de leur supériorité sur les fondamentaux, avec trois essais sur ballon porté, pour s’imposer.

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Rencontre
Nations Championship
Fiji
24 - 39
Temps complet
Wales
Toutes les stats et les données

Les Fidjiens, joueurs à l’extrême mais trop indisciplinés (15 pénalités), peuvent regretter une domination stérile. Les Gallois sont même en tête du groupe Europe à la différence de points marqués/encaissés : si les Ecossais ont aussi gagné avec le bonus offensif en Argentine, ils ont laissé échapper l’honorifique première place à ce stade de la compétition en encaissant deux essais en fin de match (47-38).

Rencontre
Nations Championship
Argentina
38 - 47
Temps complet
Scotland
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Commentaires

0 Comments
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Comments on RugbyPass

H
Henrik 28 minutes ago
Sione Tuipulotu admits to last man standing 'reality check' ahead of Boks Test

I once had a Korean girlfriend who thought me: If you have nothing to say, keep quiet …. confucian wisdom vs social media world - I prefer the first

2 Go to comments
P
PL 28 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

Cant do it alone.

14 Go to comments
P
PL 31 minutes ago
'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'

No 2 in the world and climbing is Mediocrity? I think the mindset to be the best is still cranking.

14 Go to comments
u
unknown 36 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Also dawi lake seton awignright and jac Morgan all moving over to English Orem teams 😀

4 Go to comments
u
unknown 38 minutes ago
The best XV of Gallagher PREM signings ahead of the 2026/2027 season

Love this I couldn’t believe some of these signings

4 Go to comments
H
Henrik 38 minutes ago
Jamie George: 'I’ve genuinely never seen anything like it'

I am more than happy for Noah to get his first England cap, as I am for Segner becoming an AB (or the Tchituka brothers becoming Boks ….)

however how do you want to “expand the game” (as World Rugby verbally intends to do ….) if the best players a Tier 2 or 3 nation has, get picked by Tier 1 nations? …. Rugby will remain a competition between 10-12 nations for generations to come this way …. that’s one thing (and maybe the ONLY thing) football is doing better



...

5 Go to comments
T
Tom 40 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

Its ok, they're mostly illiterate anyway.

49 Go to comments
H
Henrik 53 minutes ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

the good thing about the Nations Championship (and here World Rugby has got it right for once) is, that it basically is just a frame for the July and November tests already in place …. I wonder however, if the finals will be of much interest (apart the grand final)

on the negative side, the NC is not expanding the game outside of the Top12 nations, rather case-hardening the gap



...

49 Go to comments
U
Utiku Old Boy 1 hour ago
Rising star No.10 among seven offseason departures for Highlanders

He is one I think is a really big loss. Can’t say I blame him as he never got much of a shot at 6 with the Landers. Still young enough to expand his opportunities. Canes play Delaney at lock a lot too and I think he has a better shot at International at six as well.

3 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

I just don't believe he has any value to add in test match rugny other than being a player coach. He had a very below par Super Rugby season. Father Time will expose him - if not already.

31 Go to comments
L
LondonAllBlack 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

I think Borthwick has lost the change room!

12 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

the sword of damocles which pundits and England fanbase seem to put on Borthwick is a bit ridiculous …. if there were any better coach available, the RFU should hire him and sack Borthers, regardless of the result against Fiji … if there is no better option around, then it’s futile to rant and rave

12 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Jake White: The brutal truth that could decide the 2027 World Cup

👍

49 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

Must be.

58 Go to comments
B
Ben Smith 1 hour ago
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It’s not a movie. It's a cultural landmark.

Who you gonna call?



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49 Go to comments
H
Henrik 1 hour ago
What Borthwick must do if he wants to save his job – Andy Goode

winning should be enough …. the winning-in-style-requirement is more of a Kiwi thing

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Ben Smith 1 hour ago
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Have you not been reading my posts? We're going to equal the perfection of 57-0.

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Ben Smith 1 hour ago
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That's never held you back!

I've never supported England in any sporting event but I know it would feel horrible…



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Ben Smith 1 hour ago
New TMO hub could be just what the doctor ordered – Andy Goode

I don’t know, Hammer head - is it?

58 Go to comments
H
Hammer Head 2 hours ago
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Beggars can’t be choosers.

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