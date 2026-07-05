Championnat des Nations : ce qu'il faut retenir de la 1re journée

L’Afrique du Sud, double championne du monde en titre, a frappé fort d’entrée samedi 4 juillet lors de la première journée du Championnat des nations (Nations Championship) en surclassant l’Angleterre, dans une première journée où les deux hémisphères ont gagné chacun trois matchs.
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Conçu comme un affrontement entre les équipes européennes et celles de l’hémisphère sud et du Japon, ce tournoi remplace les tournées d’été et de novembre jusqu’ici en place dans le rugby. Il se terminera par des finales en novembre à Londres, opposant la meilleure équipe du Nord contre la meilleure équipe du Sud.
Démonstration des Springboks
L’Afrique du Sud a fait la meilleure impression avec une démonstration 45-21 contre l’Angleterre, bonus offensif en poche. Toujours aussi précis dans le jeu au pied, puissants dans les impacts et infatigables dans les efforts, les Springboks ont entamé 2026 avec la même détermination que les années précédentes : ils menaient déjà 17-0 après onze minutes de jeu.
Rencontre
Nations Championship
South Africa
45 - 21
Temps complet
England
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Si les Anglais sont revenus au courage en fin de première période, ils ont lâché lors de la seconde période, encaissant sept essais au total (45-21).
Première réussie pour Rennie
Pour le titre de cette nouvelle compétition, le principal adversaire de l’Afrique du Sud semble dans sa poule, puisque la Nouvelle-Zélande a aussi pris les cinq points, avec toutefois une victoire bien plus difficile contre la France (34-32). Pour la première du nouvel entraîneur, Dave Rennie, les All Blacks ont encaissé un essai rapidement, mais ont vite réagi et passé la majeure partie du match avec une légère avance au score, grâce à cinq essais inscrits au terme de jolis mouvements (avec 16 franchissements et 33 défenseurs battus).
VIDEO
Rencontre
Nations Championship
New Zealand
34 - 32
Temps complet
France
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Le sélectionneur néo-zélandais a toutefois confessé « plus de soulagement que de joie » à l’issue de la rencontre et a promis que les All Blacks « seraient meilleurs » lors des prochains matchs. Les Bleus repartent de Christchurch avec deux points, le bonus offensif et défensif, et l’impression d’avoir regardé les All Blacks dans les yeux malgré les nombreux cadres tricolores absents.
Meilleure performance européenne pour l’Irlande
L’Irlande a réalisé la meilleure performance européenne avec une victoire 33-31, bonus offensif à la clé, en Australie. Les Irlandais ont été menés pendant les trois quarts du match mais sont repassés en tête en toute fin de rencontre grâce à un nouvel essai marqué en force à la 76e et transformé par Sam Prendergast.
Rencontre
Nations Championship
Australia
31 - 33
Temps complet
Ireland
Toutes les stats et les données
L’Australie, future adversaire des Bleus, a eu la pénalité de la gagne, mais l’ouvreur Ben Donaldson a raté son coup de pied sur la ligne des 40 mètres en bord de touche. Comme la France, les Australiens récoltent deux points de bonus et se rassurent un peu, à un an de leur Coupe du Monde de Rugby à domicile.
L’équipe wallabie a davantage ressemblé à sa version de l’été 2025, capable de tenir tête aux Lions britanniques (deux défaites, une victoire) et de battre l’Afrique du Sud chez elle grâce à un jeu aéré (11 franchissements), qu’au jaune pâle proposé en Europe en novembre, avec quatre nettes défaites.
L’Italie a complètement perdu le fil face au Japon
Le championnat des nations a permis à certaines équipes de se relancer, après plusieurs années difficiles. Le Japon a battu l’Italie pour la première fois depuis 2018, égalant son plus gros écart (17 points, 27-10).
Rencontre
Nations Championship
Japan
27 - 10
Temps complet
Italy
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Les Italiens, qui ont marqué les premiers et sortent d’un bon Tournoi avec une victoire contre l’Angleterre, ont complètement perdu le fil du match, avec 21 ballons égarés au total.
Deuxième victoire de suite pour le Pays de Galles
Les Gallois ont eux enchaîné une deuxième victoire consécutive en s’imposant contre les Fidji (39-24) à Cardiff, avec le bonus offensif. Dominés en première période, ils ont profité de leur supériorité sur les fondamentaux, avec trois essais sur ballon porté, pour s’imposer.
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Rencontre
Nations Championship
Fiji
24 - 39
Temps complet
Wales
Toutes les stats et les données
Les Fidjiens, joueurs à l’extrême mais trop indisciplinés (15 pénalités), peuvent regretter une domination stérile. Les Gallois sont même en tête du groupe Europe à la différence de points marqués/encaissés : si les Ecossais ont aussi gagné avec le bonus offensif en Argentine, ils ont laissé échapper l’honorifique première place à ce stade de la compétition en encaissant deux essais en fin de match (47-38).
It's 'make or bench' for Ireland's new-look half-backs against Japan
Craig Casey and Ciaran Frawley have been starved of international starts and must seize their chance to show Andy Farrell they are viable options.
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'Rugby's old, muscular truth has survived its new, cerebral jargon'
The thrilling opening round of Nations Championship fare proved big men making hard yards remains a vital part of an ever-evolving sport.
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