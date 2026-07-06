Galthié ciblé par Donnelly, son ex-joueur du MHR devenu stratège des Wallabies

Les Wallabies ont revu leur défaite face à l’Irlande (31-33) du 4 juillet à Sydney et nourrissent encore des regrets. Ils ont été très cliniques quand ils ont eu des opportunités et nous on en a laissé passer quelques-unes, et à la vidéo, c’est dur à accepter parce qu’on a eu nos occasions. Mais on est impatients de corriger ça cette semaine », a évoqué l’arrière australien Jock Campbell lors de son arrivée à Brisbane, lundi 6 juillet.
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Déjà samedi soir, le sélectionneur Joe Schmidt jugeait « encourageant » ce match, malgré la défaite frustrante. « Oui c’est encourageant, mais à la fin de la journée, il faut le faire sur le terrain », nuance Campbell. « Donc même si c’est encourageant, tant qu’on ne le fait pas et qu’on ne passe pas ce cap, je n’ai pas vraiment envie d’être dans la même position la semaine prochaine. »
La discipline, le vrai chantier
C’est samedi 11 juillet que tout devrait se jouer entre deux équipes déçues de ce premier round du Championnat des Nations, Australie et France, deux équipes frustrées d’être passées si près de la victoire, notamment du fait du nombre élevé de pénalités : 13 pour les Wallabies, 9 pour les Bleus.
« Dans le rugby, la discipline joue énormément. On doit travailler là-dessus en tant qu’équipe. Ce n’est pas juste un moment, c’est probablement les moments qui mènent à ça aussi. On sait tous à quel point laisser les équipes entrer dans nos 22 mètres est important, et combien c’est difficile de les arrêter près de la ligne, donc ne pas leur donner cet accès, c’est une grosse priorité pour nous », affirme l’arrière des Queensland Reds qui a regardé le match de Christchurch entre la France et les All Blacks.
« Le style français est unique et vraiment agréable à regarder »
« Ils étaient très bons comme toujours. Le style français est unique et vraiment agréable à regarder, et ils créent beaucoup de danger sur les extérieurs », remarque-t-il. La clé de la préparation pour l’Australie ? Être plus réaliste, sécuriser les franchissements et ne pas perdre le ballon dans les zones rouges pour essayer de donner aux Français le moins d’opportunités possible.
VIDEO
Et pour contrer le jeu des hommes de Fabien Galthié, l’Australie aura un atout sur son banc… Tom Donnelly, actuel entraîneur en charge des avants et spécialiste de la touche, mais surtout ancien deuxième ligne international néo-zélandais (15 sélections entre 2009 et 2010), près de 100 feuilles de match en Super Rygby… et trois saisons en Top 14 avant de se recycler dans le coaching.
La touche, secteur sous pression
Au cours de ses trois saisons – deux à Montpellier (2014-2016) et une à Bayonne (2016-2018) – l’histoire retiendra que son entraîneur au MHR était… Fabien Galthié, l’actuel sélectionneur des Bleus. « L’équipe de France est l’une des meilleures au monde, double championne du Six Nations, donc tout le monde sait ce qui nous attend », dit-il. « Et dans le groupe qu’ils ont, peu importe qui ils alignent, il y a de la qualité partout » et notamment en touche, son secteur.
« Ils ont de très grands joueurs, mais aussi des sauteurs extrêmement bons et rapides, et leurs talonneurs sont très précis. Donc on est bien conscients de la menace qui arrive cette semaine sur les touches », relève Donnelly qui est convaincu que les battre à un peu plus d’un an de la Coupe du Monde de Rugby donnera aux Wallabies la confiance nécessaire pour performer à nouveau.
« La France est une des meilleures équipes au monde. Si on peut faire ce dont on a parlé, être meilleurs et plus précis ce week-end, et disciplinés, on se donnera une chance de gagner. Et chaque fois que vous avez la chance de battre une équipe de qualité, alors oui, cent pour cent ça nous donnera une énorme confiance », insiste-t-il.
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A good reunion.