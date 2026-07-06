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Nations Championship

Galthié ciblé par Donnelly, son ex-joueur du MHR devenu stratège des Wallabies

Willy Billiard Willy Billiard
reporting from Brisbane

Nouvelle-Galles du Sud, Australie – 3 juillet 2026 ; Tom Donnelly, entraîneur adjoint, lors de la séance d'entraînement du capitaine de l'équipe d'Australie de rugby à l'Allianz Stadium de Sydney, en Australie. (Photo : Brendan Moran/Sportsfile via Getty Images)
Comments
1 Comment

Les Wallabies ont revu leur défaite face à l’Irlande (31-33) du 4 juillet à Sydney et nourrissent encore des regrets. Ils ont été très cliniques quand ils ont eu des opportunités et nous on en a laissé passer quelques-unes, et à la vidéo, c’est dur à accepter parce qu’on a eu nos occasions. Mais on est impatients de corriger ça cette semaine », a évoqué l’arrière australien Jock Campbell lors de son arrivée à Brisbane, lundi 6 juillet.

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Déjà samedi soir, le sélectionneur Joe Schmidt jugeait « encourageant » ce match, malgré la défaite frustrante. « Oui c’est encourageant, mais à la fin de la journée, il faut le faire sur le terrain », nuance Campbell. « Donc même si c’est encourageant, tant qu’on ne le fait pas et qu’on ne passe pas ce cap, je n’ai pas vraiment envie d’être dans la même position la semaine prochaine. »

La discipline, le vrai chantier

C’est samedi 11 juillet que tout devrait se jouer entre deux équipes déçues de ce premier round du Championnat des Nations, Australie et France, deux équipes frustrées d’être passées si près de la victoire, notamment du fait du nombre élevé de pénalités : 13 pour les Wallabies, 9 pour les Bleus.

« Dans le rugby, la discipline joue énormément. On doit travailler là-dessus en tant qu’équipe. Ce n’est pas juste un moment, c’est probablement les moments qui mènent à ça aussi. On sait tous à quel point laisser les équipes entrer dans nos 22 mètres est important, et combien c’est difficile de les arrêter près de la ligne, donc ne pas leur donner cet accès, c’est une grosse priorité pour nous », affirme l’arrière des Queensland Reds qui a regardé le match de Christchurch entre la France et les All Blacks.

« Le style français est unique et vraiment agréable à regarder »

« Ils étaient très bons comme toujours. Le style français est unique et vraiment agréable à regarder, et ils créent beaucoup de danger sur les extérieurs », remarque-t-il. La clé de la préparation pour l’Australie ? Être plus réaliste, sécuriser les franchissements et ne pas perdre le ballon dans les zones rouges pour essayer de donner aux Français le moins d’opportunités possible.

VIDEO

Et pour contrer le jeu des hommes de Fabien Galthié, l’Australie aura un atout sur son banc… Tom Donnelly, actuel entraîneur en charge des avants et spécialiste de la touche, mais surtout ancien deuxième ligne international néo-zélandais (15 sélections entre 2009 et 2010), près de 100 feuilles de match en Super Rygby… et trois saisons en Top 14 avant de se recycler dans le coaching.

La touche, secteur sous pression

Au cours de ses trois saisons – deux à Montpellier (2014-2016) et une à Bayonne (2016-2018) – l’histoire retiendra que son entraîneur au MHR était… Fabien Galthié, l’actuel sélectionneur des Bleus. « L’équipe de France est l’une des meilleures au monde, double championne du Six Nations, donc tout le monde sait ce qui nous attend », dit-il. « Et dans le groupe qu’ils ont, peu importe qui ils alignent, il y a de la qualité partout » et notamment en touche, son secteur.

« Ils ont de très grands joueurs, mais aussi des sauteurs extrêmement bons et rapides, et leurs talonneurs sont très précis. Donc on est bien conscients de la menace qui arrive cette semaine sur les touches », relève Donnelly qui est convaincu que les battre à un peu plus d’un an de la Coupe du Monde de Rugby donnera aux Wallabies la confiance nécessaire pour performer à nouveau.

« La France est une des meilleures équipes au monde. Si on peut faire ce dont on a parlé, être meilleurs et plus précis ce week-end, et disciplinés, on se donnera une chance de gagner. Et chaque fois que vous avez la chance de battre une équipe de qualité, alors oui, cent pour cent ça nous donnera une énorme confiance », insiste-t-il.

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Commentaires

1 Comment
S
SB 6 days ago

A good reunion.

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Comments on RugbyPass

D
DarstedlyDan 11 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

Doesn’t kick? Then the two tries at the weekend that came directly as a result of JB kicks were just faked, along with the moon landings?

Ben smith is right - Barrett is in sublime form, and is essential to the AB backline. Have no idea whether he is the POTY - those type of awards are hugely subjective anyway and are affected by more things than just the nominees’ qualities. But he is a fine 2nd five.



...

36 Go to comments
J
JW 12 minutes ago
Dave Rennie adresses the four All Blacks to miss selection in both opening Tests

You should look it up then.

You’ll notice a few of the South Africans are completely ripped



...

58 Go to comments
E
Eric Elwood 12 minutes ago
South Africa pushed all the way in Pretoria by Scotland

Online Saffer baby says what?

72 Go to comments
E
Eric Elwood 14 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

His chin was an arse, lets face it.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 14 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Disgusting arrogance. Let me guess…online Saffer?

53 Go to comments
E
Eric Elwood 16 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Brousset just need to take rugby laws seriously. No need to ignore law breaking by those juiced up cheaters.

53 Go to comments
E
Eric Elwood 17 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Must be lowered as soon as the ball is won. The to regain balance is just a lie on your part. South African online supporter?

53 Go to comments
a
av 19 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I see you sleep with that song 57-0 on repeat! Your night light not working anymore ? Anyway, we will still invite you to our threepeat RWC jamboree in wild Africa, - that’s if your stepmom and dad let you leave the family home

53 Go to comments
J
JW 19 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

I don’t think you can give Ardie the leeway that he’s not fit enough. It was purely laziness letting Menoncello through for that first try.

8 Go to comments
B
Ben Smith 19 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funnier you don't deny seat sniffing…

Busted! Get out of my stadium!



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 19 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

He doesn’t need to be in SA to read the muppet show that is the online Springbok supporters,

53 Go to comments
J
JW 20 minutes ago
Dave Rennie on where he wants improvements from All Blacks after Italy win

But you’ve just pointed out theres no threat in the north?

8 Go to comments
B
Ben Smith 20 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

You’re worthy of the name all the same! Protecting the sports core principles. Respect.

Eric had something about him. The top talent never went unnoticed, even down in this hemisphere.



...

53 Go to comments
u
unknown 21 minutes ago
The All Blacks have the best No.12 in the world and the next WPOY

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

36 Go to comments
E
Eric Elwood 22 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Journalist writes about toxic Bok online supporters and like flies to sh1t…..

53 Go to comments
E
Eric Elwood 23 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Juicers:

According to figures published by the World Anti-Doping Agency (Wada), the number of tests carried out within rugby by the South African Institute for Drug-Free Sport (Saids) fell from 785 in 2015 to just 127 in 2024.



...

53 Go to comments
E
Eric Elwood 26 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

The best I can do? These damning figures are from the World Anti-Doping Agency. One 2019 Bok tested positive from a sample on eve of 2019 RWC. Another was positive later. That was with the tests reduced by 600%.

53 Go to comments
a
av 26 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

Its funny how you cannot keep the main thing the main thing ?! - Springbok Rugby Dominance. It must be that we f&@$#d you so hard that you cannot hear your own farts anymore !

53 Go to comments
E
Eric Elwood 27 minutes ago
Toxic Springboks fans miss the point in struggle session against Scotland

I will pass that on to the real EE Ben. His performance versus a very arrogant Will Carling lead England in Lansdowne will always be fondly remembered. England started with white jerseys but finished with red jerseys 😉

53 Go to comments
B
Bruiser 33 minutes ago
All Blacks player ratings vs Italy | Nations Championship 2026

One of my observations was 46 missed tackles by your little Bokke if you happened to observe that

98 Go to comments
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